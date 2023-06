¡Nuevo libro!

Con la satisfacción del deber cumplido y de seguir el camino de la superación, y siempre con uno de los principales motivos que me animan al escribir estos conceptos que lo mejor de mi vida está por venir, me permito someter a la consideración de mis leales, queridos y distinguidos lectores, del libro que acaba de ser publicado por Porrúa, de la autoría de quien esto escribe, que se denomina "Teoría General de la Naturaleza Jurídica de Derecho Civil y de Derecho Familiar de Julián Güitrón Fuentevilla”.

He tenido el privilegio de que dos distinguidos juristas, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y brillantes en sus respectivas actividades académicas y jurisdiccionales, me hayan honrado escribiendo el Prefacio el Doctor Raúl Contreras Bustamante, Director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM; en cuanto a la Introducción la ha realizado el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales, actual Decano de la misma y expresidente de esta institución.

La esencia de este libro es determinar si nos referimos al Derecho Civil qué es en esta materia de lo que un jurista, un maestro, un investigador, un legislador habla o propone soluciones jurídicas, normalmente frente a estas interrogantes encontramos que a veces se hacen propuestas de Derecho Civil que no reflejan su verdadera naturaleza jurídica, por ejemplo, en Derecho de las Obligaciones existe la gestión de negocios, que en la historia ha sido muy comentada, sobre todo porque Justiniano en la época del Derecho Romano fue quien habló de esta institución o de esta figura, diciendo que era un cuasicontrato; al aplicar el método histórico a esta institución, encontramos en el siglo XXI que esa figura, cuasicontrato, no existe en el Derecho Civil; lo que hay son contratos o hechos jurídicos, y este último es el que caracteriza a la gestión de negocios, precisamente porque no hay voluntad del dueño del negocio para decir que así quiere que el gestor haga lo que tenga que hacer. Esto tratando de que no sea farragoso para quienes me honran leyendo este artículo, es que esa gestión en Derecho Civil es un hecho jurídico voluntario que produce efectos de derecho, pero no como un acto jurídico que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones.

Otro ejemplo sería hablar de qué es en Derecho Familiar un matrimonio y un concubinato, qué son. El matrimonio por su naturaleza jurídica es un acto jurídico solemne de Derecho Familiar, en el que los cónyuges expresan su voluntad para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, que debe celebrarse ante la presencia del Juez del Registro Civil y satisfaciendo las solemnidades que la ley exige. Es decir, es un acto jurídico.

Si repitiéramos la misma interrogante para decir qué es en Derecho Familiar un concubinato tendríamos que afirmar categóricamente que la unión de las dos personas en concubinato, sean del mismo o diferente sexo, por su sola unión y la satisfacción de los requisitos que la ley señale, sin acudir al Juez del Registro Civil produce efectos jurídicos entre los concubinos respecto a sus hijos y respecto a terceras personas, porque es un hecho jurídico voluntario de Derecho Familiar, que a diferencia del acto jurídico, que como dijimos antes crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones, el concubinato no es así.

Siguiendo esa línea hemos en esta obra hablado en los tres capítulos de que se compone, primero de las pluralidades sobre la Teoría General de la Naturaleza Jurídica de Derecho Civil y de Derecho Familiar; en segundo término la metodología que quien esto escribe ha desarrollado para fundamentar esa teoría general de la naturaleza jurídica; los métodos que se deben aplicar y en tercer lugar tratamos aquí todo lo que se refiere a la aplicación de la naturaleza jurídica a las nulidades, a los elementos esenciales del acto jurídico, a determinar la inexistencia, la nulidad absoluta y la relativa, en cuanto a cuál es la naturaleza jurídica de cada una de éstas; igualmente hemos propuesto nuevas líneas aplicando la sistemática jurídica para un nuevo Código Civil para la Ciudad de México y un nuevo Código Familiar; igualmente hacemos un estudio específico de algo fundamental que es la teoría del negocio jurídico, analizando el Código Civil alemán y algunas otras cuestiones. Difícil es en este breve espacio sintetizar toda la esencia de esta nueva obra de quien esto escribe, pero es suficiente con decirles, en primer lugar, que finalmente la editorial Porrúa y quien me ha hecho el honor de hacer el libro, el Ingeniero José María Castellanos Elías, a quienes tanto a él cuanto a Don José Antonio Pérez Porrúa y su familia, debo el honor de que me hayan hecho el favor de hacer esa publicación.

También es importante subrayar que ante los formatos de estos trabajos, la Dirección de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública me ha concedido el registro de esta obra como una prioridad, la primera que se escribe en esta materia, y que dada la búsqueda que hemos hecho, hemos encontrado algunas opiniones que hablan del concepto de naturaleza jurídica, pero hasta ahora esta es la primera teoría que aborda cuál es la realidad, cuál es el contenido en cuanto a la teoría general de la naturaleza jurídica de Derecho Civil, que es diferente porque este se basa en la autonomía de la voluntad a la del Derecho Familiar, cuyas normas son de orden público e interés social, y en el caso concreto el Derecho Familiar sería un género tercero, diferente al público y al privado que participa de estas normas, pero que es autónomo y que tiene su propia naturaleza jurídica.

CONCLUSIONES

Primera: Es importante subrayar que es este libro el único en el mundo jurídico que se ha escrito o que contiene una teoría general de la naturaleza jurídica de Derecho Civil y de Derecho Familiar, y en esto quisiera hacer hincapié porque no es del sino de Derecho Civil y de Derecho Familiar.

Segunda: El honor que para mí ha sido que tanto el Doctor Raúl Contreras Bustamante me haya hecho el honor de escribir el Prefacio cuanto el señor Ministro Luis María Aguilar Morales la Introducción del mismo.

Tercera: Decirles a quienes me honran leyendo esta obra, que la misma está ya a la disposición en todo el país en las cien librerías de Porrúa a un precio muy adecuado y sobre todo con una presentación, que como se puede ver aquí lo tenemos en el propio artículo.





*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.