¡Más sanciones a quienes no paguen pensiones alimenticias!

La ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en cuanto a la pensión alimenticia acaba de aprobar por unanimidad en el Senado de la República el "Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”; en esta nueva etapa de esta problemática, en este registro se darán a la publicidad los nombres de los deudores alimentarios, sean padres, madres, o los que tengan esa obligación, y que se constituyan en deudores morosos, porque no cumplan el pago de esa pensión, para quienes deben hacerlo, concretamente sus hijos menores; ésta reforma se aprobó y recientemente se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación, la que se hará de inmediato, dándole al sistema de Desarrollo Integral de la Familia, un plazo de 360 días, para que implementen en el registro mencionado, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación; es un avance trascendente para la protección del interés superior de la niñez, que en el caso específico ha sido la exministra Olga Sánchez Cordero, la que ha llevado esta iniciativa hasta su aprobación, junto con el consenso de otras distinguidas senadoras de la República.

Las sanciones de las que hablábamos en el pasado de la cárcel, ahora se ven incrementadas causando mayores problemas a los deudores alimentarios; entre ellos no van a poder contraer matrimonio al no otorgarles el derecho a obtener la licencia correspondiente; en el caso del pasaporte, si no tuvieren o no estuviere vigente no podrán sacarlo, y en caso que lo tengan, esto es muy importante, no van a poder salir del país; a ésto hay que agregar que si su licencia de manejar estuviera por vencerse o vencida no podrán renovarla, y tampoco si tuvieran pretensiones políticas, intentar obtener algún cargo de elección popular, y tampoco, en el caso de abogados o personas con una carrera jurídica, ser jueces o magistrados; también consideraron y seguramente será iniciativa de la señora Olga Sánchez Cordero, que tampoco podrán comparecer ante los notarios públicos y realizar determinados trámites.

El supuesto que se exige, que antes lo hemos mencionado, es que el deudor deje de cubrir la pensión alimenticia por 90 días o más, porque en este caso el propósito de la iniciativa es que el Estado garantice que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con ese deber.

Por otro lado, hay que considerar que si son viajeros, quisieran o tuvieren necesidad de emigrar, no podrán hacerlo, porque al haber esta restricción se girará un boletín para que las diferentes autoridades migratorias no lo dejen salir del país. Se busca con estas reformas, que las pensiones alimenticias sean efectivas, y no como ha ocurrido hasta ahora, que es una burla y un fraude que se comete contra los niños y de quienes ejercen la patria potestad. También hay que subrayar que habrá que hacer las modificaciones a los códigos civiles locales correspondientes en la materia, para que esto forme parte de esos cuerpos normativos, dado que el Derecho Familiar es una materia local y no federal, si bien la ley supracitada es de carácter federal, pero es importante que para que no haya chicanas o amparo o cuestiones que permitan dejar de cumplir, las legislaturas locales que tienen Código Familiar como todos los estados de la República que ya lo tienen, que suman aproximadamente nueve, lo hagan, y los que no, en sus sus códigos civiles en las normas de Derecho Familiar.





CONCLUSIONES

Primera: El aval que ha dado el Senado de la República de manera unánime para crear este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será en favor de la niñez, del interés superior que ésta representa, y sobre todo para impedir que los deudores alimentarios se sigan burlando de estas normas.

Segunda: Las sanciones como no poder tener licencia para contraer matrimonio, ni tampoco para conducir vehículos, el no poder sacar nuevos pasaportes, no tener la posibilidad de ser electos para un cargo de elección popular, o en su caso una carrera judicial, ser jueces o magistrados, no lo podrán realizar.

Tercera: Si esto no fuera suficiente, se les impide realizar cualquier trámite notarial, es decir no podrán adquirir bienes, no podrán solicitar constancias de hechos, y nada que se vincule con notarios públicos si están en este registro.

Cuarta: La vergüenza, la pena, la manera en que estos deudores alimentarios serán exhibidos a través de este registro nacional, quiere decir que estarán en todos los medios de difusión, y seguramente que si esto se llevaran a las redes sociales encontraremos sorpresas muy importantes y desagradables de personajes que no han cumplido con la pensión alimentaria.





*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.