Jurídica y científicamente el derecho familiar no es derecho civil

La enunciación del tema puede resultar tedioso o sólo para expertos en Derecho; pero en realidad la simpleza, primero de saber que el Derecho Civil se funda en la autonomía de la voluntad, es decir, las partes en un contrato, en un acto jurídico, acuerdan lo que quieren con ciertos límites; pero en el Derecho Familiar que se caracteriza por deberes jurídicos impuestos unilateralmente por la ley o el Estado para que los miembros de la familia los cumplan no se sujetan a la autonomía la voluntad.

Al Derecho Familiar no se le aplican las teorías en que se apoya el Derecho Civil; verbigracia la autonomía de la voluntad, su exteriorización; la representación; el mandato, el poder; las modalidades del acto jurídico como el término y la condición; la renuncia a los derechos privados, que no se pueden hacer en Derecho Familiar; su enajenación; sucesión; cesión de derechos; su comercialización; sus ventas; su compra y otras hipótesis semejantes.

Tampoco se le aplican al Derecho Familiar la teoría de las nulidades del Derecho Civil, por ejemplo la inexistencia, la nulidad absoluta o la relativa; la no intervención del Estado en relaciones particulares; y que sí es vigente en el Derecho Familiar, por ejemplo el artículo cuarto de la Constitución, a partir de su reforma en diciembre del año de 1973, debidas al extinto Presidente Luis Echeverría y hasta el año 2022 contempla aproximadamente 47 derechos humanos fundamentales constitucionales familiares.

La ley regula la relación familiar, sus consecuencias y las que se dan entre los parientes; no la voluntad particular, así se determina el contenido de las potestades en el Derecho Familiar en relación a los hijos, a los cónyuges; y cuanto se refiera a relaciones de parentesco consanguíneo en la línea colateral igual o desigual, e incluso el parentesco por afinidad; es decir el que se contrae entre la suegra y su yerno o a la inversa.

Hablando de los efectos de los actos jurídicos de Derecho Familiar, esto es muy importante distinguidos lectores, estos surgen aún en contra de la voluntad de sus autores, por ejemplo en la filiación, cuando se llega al extremo de que alguien niega la paternidad respecto a un hijo, y pruebas del ácido desoxirribonucleico demuestran lo contrario contra la voluntad de este presunto padre o madre, el Derecho Familiar les impone los deberes en cuanto a ese hijo; igualmente ocurre en el matrimonio y en los testamentos, en este caso en la Ciudad de México, sólo al testamento público abierto, en los otros estados de la República como son el privado, el ológrafo y otros; por ejemplo si no hay testamento y se da la situación del intestado el Derecho Familiar se impone, lo mismo ocurre en la tutela y en la adopción, el estado ordena cómo deben repartirse los bienes del “de cujus”.

El Derecho Familiar es distinto al civil, porque los actos de aquél exigen certeza y duración, en ellos interviene el poder público, que no tolera limitaciones provenientes de los particulares. En este caso la voluntad privada es impotente por si sola para crear la relación familiar, por ejemplo si una pareja decide vivir en concubinato y no va a acudir ante el Juez del Registro Civil, aún en contra de la voluntad de los concubinos, o las concubinas o un concubinato heterosexual, el Estado impone reglas, por ejemplo en la sucesión legítima que no hay testamento, o en cuanto a los derechos y deberes respecto a los hijos, o como dijimos en la semana anterior, una pensión alimenticia en el concubinato tiene más ventajas que la del divorcio o la del matrimonio en sí.

Igualmente la teoría de la prescripción en el Derecho Civil no se aplica al Derecho Familiar, incluso debe entenderse que si los deberes familiares se abandonan, no se cumplen o se ejercen mal, vienen sanciones tan graves como la pérdida de la patria potestad que es la sanción que impone la ley y no se adquieren como derecho.

Asimismo hablando del Derecho Familiar Patrimonial o sucesorio, no se le aplican las teorías del patrimonio del Derecho Común, por ejemplo el de explotación, el de liquidación, o el de una quiebra; por ello y así lo expresamos la semana anterior, el patrimonio familiar, la sociedad conyugal, las gananciales, la separación de bienes, los alimentos o las pensiones, son teorías propias del Derecho Familiar no del Derecho Civil.

Como resumen podríamos ratificar que la mayoría de las constituciones políticas de una gran parte los países en el mundo incluyen normas de Derecho Familiar que no son del Civil y que son auténticamente declaraciones y garantías específicas a favor de la familia en cuanto a derechos humanos fundamentales constitucionales familiares.

CONCLUSIONES

Primera: Es importante subrayar que México fue el primer país del mundo que separó legislativamente la solución de los problemas de Derecho Familiar en 1917; a partir de entonces el Derecho Familiar rige a esta disciplina.

Segunda: ¿Podrá alguien, usando un aforismo latino “iuris tantum”, salvo prueba en contrario, que sepa Derecho Civil exhibirse como un ignorante e imponerle al matrimonio término, condición suspensiva o resolutoria?

Tercera: ¿Que los cónyuges pacten lo que quieran, una teoría de la voluntad o que le apliquen la inexistencia o nulidad absoluta al matrimonio putativo, para destruir a los hijos porque así lo puede autorizar una sentencia?

Cuarta: ¿Podrá adquirirse el estado familiar de casados por el simple transcurso del tiempo sin haber contraído matrimonio? La respuesta categórica es no. ¿Será factible ceder a un hermano la patria potestad de un hijo propio? Tampoco.

Quinta: ¿Se podrá enajenar o vender el estado familiar de viudo, de divorciado o casado? Esperemos que con esto, mis distinguidos cultos y leales lectores tengan elementos más importantes para saber la importancia, la trascendencia del Derecho Familiar, no sólo en México sino en el mundo.