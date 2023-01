Interrogantes y respuestas a la problemática de la gestación sustituta

Segunda parte

La trascendencia de la gestación sustituta como un hecho real, jurídico, que existe en México y en el mundo, nos permitió en la entrega anterior hacer un planteamiento eminentemente jurídico por la obligatoriedad de la ley, y la cita que hicimos de los textos, de los artículos que regulan todas las relaciones de Derecho Familiar; y en su momento deberá incluirse el tópico, la materia, el tema que hoy estamos tratando.

Como dijimos la vez anterior nos enfocaremos lo que para nosotros es lo más trascendente en esta materia; es decir la prioridad en la gestación sustituta debe ser el hijo que va a nacer; su trascendencia debe enfocarse desde el punto de vista jurídico, familiar, social, económico, humano, sentimental, filial, fraterno y de paternidad y maternidad, todo esto a partir del momento de la concepción, su nacimiento, crecimiento, desarrollo, evolución y en realidad como ser humano.

Cuestiones se formulan en todos los órdenes. Se debate cuál es la situación en México en el siglo XXI de la gestación sustituta. No hay respuestas, lo que hay son expresiones de ignorancia que no consideran lo fundamental, lo importante, lo trascendente, que es que personas que no pueden o no quieren tener un hijo en condiciones normales, lo puedan hacer acudiendo a éste que hemos denominado convenio solemne de Derecho Familiar para crear, transmitir, modificar o extinguir deberes, derechos y obligaciones entre los participantes.

El interés superior que representa quien va a nacer es un deber jurídico unilateral, considerar como padres biológicos a los que han realizado estos actos jurídicos. Quien va a nacer, que será la materia prima del convenio de gestación sustituta, debe considerarse como un hijo legalmente tenido por los padres, en este caso hablaríamos de una pareja heterosexual o sólo de hombres o sólo mujeres, o un hombre sólo o una mujer sola, que finalmente se someterían a las normas, que desde nuestra perspectiva se tendrían que modificar el Registro Civil, en este caso el de la Ciudad de México, para crear las actas de gestación sustituta con toda las cláusulas y los elementos que hemos señalado.

Asimismo debemos reiterar que el aseguramiento del cumplimiento de este tipo de convenios requiere reformar el Registro Civil del Código Civil de la Ciudad de México; crear las actas de gestación sustituta, y dado que hablamos de un convenio de adhesión, quienes participan lo aceptan, se adhieren al mismo, que tiene que preveer todas las cuestiones que pueden ser problemáticas a ser impuestas por el orden público y el interés social que representa el Derecho Familiar. Debemos igualmente considerar que este tipo de convenios beneficiarán a quienes por diferentes razones no pueden tener hijos, y que de esta forma la gestación sustituta permitirá integrar una familia en los términos que los mismos quieran hacer.





CONCLUSIONES

Primera: Por mandato de la ley y una ficción jurídica debe establecerse que quienes hayan celebrado este convenio serán considerados desde el momento de la concepción como padres biológicos de ese niño, de esa niña o de esos hijos o hijas que van a nacer.

Segunda: Desde el punto de vista familiar y jurídico es lo importante darle toda la protección al producto, al hijo que va a nacer porque debe ser la esencia de una gestación sustituta, y dejar de lado es importante pero no tanto, la participación o los objetivos o los fines que persigan, lo que comúnmente se llama la madre portadora, la jurídica y otros términos que nosotros preferimos hablar de una gestación sustituta, para desde ahí preparar todas las cuestiones en cuanto al beneficio del niño o de la niña que va a nacer.

Tercera: No cerrar los ojos a esta realidad es fundamental porque como problemática existe en México y en el mundo; cada país tendrá que hacer de acuerdo a sus propias leyes, sus hábitos y sus costumbres la resolución de esto, pero para nosotros es fundamental que en cualquier legislación, en cualquier proyecto que se proponga, lo más importante, lo trascendente, lo que debe estar por encima de quienes participan es el interés superior de quien va a nacer.









*Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.