¿Hipoteca para ancianos? ¡Amalgama de derecho familiar y derecho civil!

Siempre con la idea de despertar la reflexión y el pensamiento de quienes me honran leyendo esta columna, en mi búsqueda, voy a hablarles de este tema, legislado en el Código Civil para la Ciudad de México, que ahí se llama hipoteca inversa, y que en realidad, para más claridad debería ser hipoteca a la inversa. Como siempre, poco originales nuestros legisladores, copian una institución que desde 1965 está vigente en el Reino Unido en la Gran Bretaña, y que en inglés se llama reverse mortgage. Otros países como Estados Unidos, España, Irlanda del Norte, también tienen una legislación sobre esta hipoteca. Pero como dije al principio, es para personas mayores de 60 años, adultos, a condición de que sean dueños de su propiedad, para que la puedan hipotecar en una institución financiera o en un Banco, para que a diferencia de como es normalmente una hipoteca, que le pedimos recursos al Banco para comprar un bien inmueble; en este caso se exige que el adulto mayor, que puede estar casado, concubino o concubina, sea el propietario del bien. Que se apersone al Banco y solicite que le hagan un avalúo, para que no menos del 70% del mismo, que sea comercial, será la cantidad en dinero que le puedan entregar al adulto mayor en una sola exhibición o en pagos periódicos, mensuales por ejemplo, y algunas características que vale la pena subrayar, a pesar de que ha tenido poco éxito en México, para empezar hay discriminación por la edad; menores de ésta no lo pueden realizar. Igualmente esta reforma del Código Civil para la Ciudad de México, con poca fortuna de redacción se le ocurrió simplemente decir hipoteca inversa, una mala traducción del inglés, porque faltó la preposición A y el artículo femenino LA, por eso es hipoteca a la inversa. Es en realidad un crédito hipotecario que funciona cuando el titular para convertirse en deudor hipotecario, solicita al Banco, lo que ya señalamos, una cantidad, ya dijimos cuánto incluso, para que esa persona que de manera especulativa, porque no compartimos las opiniones de la exposición de motivos de esta nueva hipoteca, hablan de personas que pueden estar abandonadas pero que sean dueños de un inmueble; que sean ancianos, que no han dispuesto el destino de esos bienes y que sus herederos están al pendiente, y en ese caso según la exposición de motivos dicen que esto ayudará al adulto mayor, por el tiempo que le quede de vida, recibir una renta mensual para vivir mejor. Así funciona, pero surgen interrogantes, verbigracia ya se hizo la hipoteca, quedó gravado el bien, el deudor hipotecario es el adulto mayor, recibe el dinero junto o en partes, mientras viva; pero qué va a ocurrir si terminan de entregarle el dinero, o el plazo, sigue vivo y no tiene con qué pagar el préstamo hipotecario, que por supuesto va a tener intereses, aun cuando hay una fórmula en la que interviene el Banco de México, pero intereses son lo que hay que pagar.

También esto que la ley ordena, que los beneficiarios del deudor hipotecario, sean su cónyuge, concubino o su concubina, no contempla correctamente que la situación de los herederos, porque desde nuestra perspectiva es un espejismo no una realidad, porque ese bien, propiedad del adulto mayor, queda gravado, y si no se paga al final, el adulto se queda sin el bien, el mismo se remata, el Banco se adjudica el bien o se cobra con él, y el adulto mayor quedará en la calle, ahora sin el bien inmueble. También es importante subrayar que algunos dicen que es un seguro para la vejez, pero desde nuestra perspectiva es una utopía, porque hay garantía hipotecaria, el adulto mayor si no paga en el momento que se termine el plazo le quitan la casa, y el error está en pretender, dada la idiosincrasia de los mexicanos, diferente a los países de los que hemos mencionado, Reino Unido y la Gran Bretaña, Estados Unidos, España, Irlanda del Norte, y ésto sólo en la Ciudad de México se ha pretendido que sea una realidad.

CONCLUSIONES

Primera: Es un crédito hipotecario con garantía del inmueble y el adulto mayor es un deudor hipotecario.

Segunda: El préstamo que nunca será menor al 70% del valor comercial de la casa, deberá ser cubierto en el tiempo que se haya pactado, y la interrogante es ¿Quién lo va a pagar? ¿El propio deudor que hipotecó para tener bienes para vivir?

Tercera: En este caso perderá la casa, porque al no pagar el Banco se la podrá adjudicar, y en esas condiciones, desde nuestra perspectiva esta hipoteca a la inversa es un negocio más de entidades financieras y como un espejismo es que el adulto mayor, el anciano, el que tenga el bien tendrá que darlo ya en hipoteca para recibir las cantidades pactadas.

*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.