¡Hacer testamento previene problemas y cuesta poco!

Feliz navidad a nuestros distinguidos y cultos lectores. Agradecemos al Director de este importante diario “El Sol de Cuernavaca” Daniel Martínez Castellanos por su vocación a la familia y apoyo a la difusión del Derecho Familiar.

Si usted no testa; si no expresa su voluntad de a dónde quiere que vayan a dar sus bienes, seguramente lo que más le conviene es otorgar un testamento público abierto si vive en la Ciudad de México, que cuesta poco y proporciona grandes satisfacciones, sobre todo a sus parientes más cercanos, los más lejanos y a los que usted quiera beneficiar; recuerde que si no expresa su última voluntad en un acto jurídico solemne como es el testamento, la ley va a determinar la sucesión legítima y quiénes van a tener derecho a esa herencia, en qué medida y tomando en cuenta la regla de que los parientes más próximos eliminan a los más lejanos.

Testar es un acto jurídico solemne, de Derecho Familiar, en el que participan activamente un Notario Público, y usted como el sujeto activo responsable de lo que quiere que ocurra con sus bienes el día que se muera. Testar es un acto que puede dar tranquilidad a su familia y a usted en un momento dado, porque si otorga su testamento ahora y fallece dentro de 20 años habrá tomado las precauciones debidas, pero de no ser así, reitero la ley ordena no discute, y los bienes irán a dar a los manos de quienes la misma ley ordena.

La sucesión de los bienes, el reparto a la familia si se otorga un testamento podrá resolverse con toda facilidad; en caso contrario la ley suplirá su voluntad y piense que quizá sus bienes vayan a dar a manos de personas que usted tenga mil razones por las que no quisiera heredarle esos bienes; por ello insisto en la tesis de que testar es fácil y es mejor acudir a un Notario Público que le otorgue ese testamento y usted determine su última voluntad.

Nuestra experiencia en el Foro del ejercicio del Derecho Familiar Patrimonial nos aconseja y les transmitimos estas sugerencias a quienes nos honran leyendo esta columna, que el testamento que debe otorgarse con un auténtico profesional del Derecho, según la reforma de la Ciudad de México en su Código Civil es el testamento público abierto; es barato, y los requisitos que la ley exige permitirán que éste surta los efectos que usted como dueño de los bienes, de la herencia de los derechos que desea transmitir, vayan a quienes usted ha decidido para cuando haya desaparecido de la tierra.

Es importante subrayar que si el testamento se hace mal, por las razones que fueren y se nulifica, una vez que el testador ha muerto esos bienes tendrán que repartirse en sucesión legítima, de la que ya señalamos que sus consecuencias son graves, porque la ley va a ordenar, va a determinar a quienes deben ir a dar esos bienes.

Imagínense ustedes distinguidos lectores, si a pesar de otorgar un testamento éste se hubiera nulificar; declarar inoficioso; inexistente o que surta sus efectos jurídicos sólo en parte; ¿Cuál sería el destino de su familia, de sus bienes, si no se otorgó la última voluntad, de acuerdo con la ley y se tienen que repartir los bienes a terceras personas?

CONCLUSIONES

Primera. Si no lo ha hecho debe usted a la brevedad realizar su testamento; si vive en la Ciudad de México que sea público abierto.

Segunda. Si no otorga ese testamento la ley suple su voluntad y entonces se tienen que repartir los bienes, de acuerdo a los parentescos, el consanguíneo, la línea recta igual o desigual, la colateral, porque la ley tiene límites hasta dónde se puede heredar.

Tercera. Testar es fácil porque es un acto jurídico solemne de Derecho Familiar en el que participa usted, el Notario Público y los testigos si un momento dado así se requirieran; pero lo más importante es que ahí usted expresará su voluntad de que quiere que se haga con sus bienes; a quién le transmite sus derechos y hasta dónde quiere que su voluntad se cumpla. Mi consejo es que otorgue el testamento público abierto, con el mejor Notario o con el que más confianza le tenga y tendrá usted una vida feliz y para su familia como lo que usted hubiere querido.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.