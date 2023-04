¿Existe el Derecho Familiar federal?

Dada la publicidad, la proliferación de comentarios, notas periodísticas, dibujos infantiles para explicar y justificar que en el país, a nivel nacional, en cada uno de los 32 Estados de la República, en un lapso de cuatro años a partir de ahora, haya una unificación, en este caso me voy a concentrar en los procedimientos familiares; es decir, las normas adjetivas de Derecho Familiar, en el país, formen o no parte del Código Civil, son 32. Éste número es muy importante para quienes me honran leyendo esta nota, porque son 31 Estados y una entidad federativa los que integran la República Mexicana, y en consecuencia, dado que el Derecho Familiar es local, regional, es de cada entidad, resulta interesante y atractivo analizar el nuevo cuerpo normativo, que involucra en sus más de mil artículos todos los procedimientos de Derecho Civil y de Derecho Familiar, que en cada entidad, en cada Estado, tienen un tratamiento diferente. En otras palabras, la República Mexicana tiene en materia de Derecho Familiar 32 formas, requisitos, métodos, maneras, elementos, para casarse. El matrimonio de Derecho Familiar que no es de Derecho Civil tiene edades, condiciones, tiempos diferentes, en cada estado de la república, en consecuencia, si eso se refiere a la sustancia, a la esencia del Derecho Familiar, y así como ejemplifique el matrimonio, podríamos hacerlo con el divorcio, la guarda y custodia, la patria potestad, los impedimentos para casarse, la nulidad de matrimonio, la sociedad conyugal, la separación de bienes, el patrimonio familiar, los testamentos, el concubinato, y el Registro Civil, en algunos estados se llama Registro del Estado Familiar, pero con los ejemplos que he citado es más que suficiente para explicar, para entender, para comprender, para ver la dimensión, de hasta dónde va a llegar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, frente a la gran diversidad, a la multilateralidad de las instituciones de Derecho Familiar, que como dije, en los códigos familiares, los nueve que hay en vigor en la República y los otros civiles que contiene las normas de Derecho Familiar son semejantes, tienen similitudes, se parecen, pero en realidad son diferentes, porque cada código, cada norma, tiene una aplicación local.

Los procedimientos, las formas procesales, como diría Justiniano, el derecho formulario vigente hoy en la República Mexicana tiene, sigo en la temática de Derecho Familiar, 32 procedimientos distintos, diferentes, en cada una de las materias de Derecho Familiar, verbigracia, el divorcio, ¿Está regulado en la misma forma en Chihuahua; en la Ciudad de México; en Hidalgo o Sonora? La respuesta categórica es no, porque cada uno tiene, de acuerdo a su idiosincrasia y sus elementos y los orígenes de sus diferentes clases de familia, maneras procesales de resolver los conflictos.

Esa es la problemática. Ahora analizaremos este nuevo ordenamiento jurídico de Derecho Procesal Civil y de Derecho Procesal Familiar, para señalar coincidencias, semejanzas, diferencias y sobre todo si efectivamente habrá para la justicia cotidiana, como le han llamado, o doméstica, que para nosotros son calificativos degradantes, porque en realidad lo más importante que tenemos los mexicanos y los mexicanas es la familia, sea cual fuere su origen; el calificativo que se le dé, podemos decir que hay tantas familias cuantos actos jurídicos, matrimonio o adopción, hechos jurídicos, el concubinato, situaciones de hecho las originen; pero ahora aquí dejaré esta colaboración nuestra, haremos una revisión exhaustiva y analítica del nuevo cuerpo normativo, y ustedes distinguidos lectores que me honran leyendo estas líneas, tendrán no una sino varias respuestas, sobre todo basadas en la Ciencia Jurídica, en el Derecho Civil o en el Derecho Familiar, aplicando la Teoría General de la Naturaleza Jurídica de Derecho Civil y de Derecho Familiar.





*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.