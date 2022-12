¿Cuál es la importancia de proteger el interés superior del menor?

Reiteradamente en este importante espacio periodístico hemos perorado, hablado, disertado, sobre la temática supracitada, y uno de sus efectos ha sido que de muy diversos sectores de la población nos han formulado diferentes preguntas, nos han sugerido reflexiones, hemos escuchado voces muy distintas y todas coinciden en que a veces no comprenden, no entienden, no ven el alcance de lo que significa proteger el interés superior de los menores de edad, sean niñas o niños.

La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez también preconiza, regula, legisla, y a los países miembros de esta convención los obliga a respetar, a proteger, a proyectar el interés superior del menor de muy diversas maneras.

Los 32 códigos civiles de la Ciudad de México y los ocho de Derecho Familiar como son el de Hidalgo, el de Zacatecas, el de Morelos, el de San Luis Potosí, el de Yucatán, el de Sonora, el de Sinaloa, el de Michoacán, ocho en total, legislan esta gran preocupación para darles el lugar y la protección que merecen las decisiones, las opiniones, las reflexiones, incluso los caprichos de los niños y las niñas que en su momento deben ser respetados por todos los adultos, sean sus padres, sus abuelos, sus hermanos o los maestros y la gente en general; es común, es cotidiano, ocurre cada día en los diferentes hogares del país, que difieran en cosas nimias, elementales, los padres, el papá y la mamá y los hijos, y en muchas ocasiones los primeros, sin reflexión, sin cuidado, imponen su fuerza física, moral, su voluntad, su voz, y no respetan que esos niños, que esas niñas, también tienen una razón, una inteligencia, una manera de apreciar su entorno y que desde ahí, desde la cuna, desde su nacimiento, hay que protegerlos, hay que auspiciar el desarrollo de su personalidad para que sean jóvenes, adultos, adolescentes, solteros, casados, personas sin problemas mentales, sin claras, sin vicisitudes, que impiden su pleno desarrollo.

El Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, de manera explícita señala cómo son esos supuestos jurídicos, qué dice la ley al respecto, y para ello me voy a permitir transcribir a continuación el texto de ese artículo que dice lo siguiente: “En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fija el Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles. Con base en el interés superior del menor, éste quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.”

CONCLUSIONES

Primera: El respeto a la integridad física, mental, personal, reflexiva y de acción de los niños y las niñas es fundamental para la estabilidad y el desarrollo de las familias.

Segunda: El concepto de las familias tiene una respuesta jurídica en quien esto escribe, porque hoy lejos de estar en crisis la familia o las familias están en la evolución, y por eso hoy existen tantas como actos jurídicos, verbigracia el matrimonio o la adopción; hechos jurídicos como el concubinato; o hechos materiales como una relación sexual que da por resultado un embarazo, para que podamos entender que en esas circunstancias hay que proteger la reflexión, la manera de pensar, de actuar de los niños y las niñas.

Tercera: El interés superior del menor está y debe prevalecer por encima de cualquier interés de los propios cónyuges, concubinos, padres adoptivos o quienes tengan a su cargo un menor o una niña para que éstos sigan creciendo sin taras, sin problemas, sin cuestiones que cuando sean mayores les van a resultar y los van a perjudicar.

Cuarta: Los organismos internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos para la Niñez, de la que México fue de los seis países que la propusieron en 1989 y que se aprobó en 1991, deben difundir, usar todos los medios y las redes sociales, para que las personas sepan, conozcan y hagan una realidad el interés superior de los menores, que consiste en proteger e incrementar el desarrollo de su personalidad y su manera o sus maneras de ser, personalmente en todos los órdenes.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.