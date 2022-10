¿Con quién se quedan los menores de siete años en un divorcio en México?

La temática de los hijos en un divorcio siempre es noticia. Sea divorcio administrativo o de Derecho Familiar en la Ciudad de México, las normas que estuvieron vigentes durante tanto tiempo hablando de los menores de 12 que se tenían que quedar con la mamá en un divorcio, han sido matizadas, reformadas, y hoy en el siglo XXI en el año 2022, según las últimas reformas del Código Civil para la Ciudad de México en Derecho Familiar, el Juez o la Jueza Familiar tienen la gran responsabilidad de determinar quién en un divorcio debe de tener la guarda y custodia del hijo cuando los cónyuges se separan o si son concubinos rompen esa unión de hecho o simplemente la disputa es sobre un menor de 12 años.

La Suprema Corte de justicia de la Nación ha emitido tesis aisladas y ejecutorias obligatorias, que hoy se plasman en el Código Civil para la Ciudad de México, para dejar claro que los menores de siete años hombres o mujeres ya no se quedarán por mandato de la ley con la mamá; tampoco dice la ley que con el Papá, e incluso habla de una tercera hipótesis que sería alguien fuera del papá y la mamá.

Desde la perspectiva del Derecho Familiar y la responsabilidad y deber jurídico de los jueces familiares, es que por el interés superior del menor y lo que éste representa, se le adjudique, se le consigne, se le encomiende, al padre o a la madre con el que mejor esté el niño o la niña. Si fuere el caso de que ni él ni ella tienen los elementos que la ley exige para quedarse con la guarda y custodia, sin perder de vista que ambos tienen la patria potestad, podría ser un tercero dentro o fuera de la familia que según los jueces familiares satisfagan los requisitos para el bienestar del niño, para que se le apoye para sus mejores decisiones, para que se le dé los elementos que necesita para un desarrollo sano y sobre todo para evitar hasta donde sea posible la alienación parental, que si bien no es una enfermedad según lo dice la Organización Mundial de la Salud, si es una situación grave que pone a los hijos en una situación tan crítica, que a veces los padres no se dan cuenta u otros lo hacen deliberadamente, que esos serán remedios irreparables, irreversibles, para siempre, van a grabar la mente y los sentimientos de esos niños y de esas niñas, porque al pretender, el padre o la madre, tergiversar la realidad, o aun cuando ésta sea cierta, hacer mella en los niños o en las niñas de esas opiniones adversas en contra del papá o la mamá según sea la hipótesis.

Por ello es fundamental que esta nueva reforma que autorizan los jueces familiares con esa gran carga de responsabilidad a que digan, decidan, determinen, con quién deben quedarse los niños para efectos de su educación, alimentación, su formación, que hablamos de la guarda y custodia.

En este caso también es importante para nuestros distinguidos y cultos lectores, diferenciar y esto es trascendente, que la patria potestad es el derecho que tienen a educarlos, a estar con ellos, a vivir orientando la vida de sus hijos; pero la guarda y custodia es una parte de la patria potestad, en la que el papá o la mamá lo siguen ejerciendo, pero cuando materialmente se entrega la guarda y custodia, a él o a ella, físicamente ya es otra la situación, porque el niño o la niña estarán bajo el cuidado del padre o la madre con quien se hayan quedado, en esas condiciones es fundamental saber que el hecho de que alguien no tenga la guarda y custodia no significa que quede liberado de la carga de la patria potestad, es decir, a pesar de que no se tenga el cuidado físico y material del hijo o de la hija, es muy importante que el papá o la mamá según el que no tenga a los hijos siga cumpliendo con su deberes de crearlos, de orientarlo, de proveer los elementos y los recursos económicos, humanos, sociales, culturales, escolares, médicos, que requieran, porque en un momento dado es fundamental saber que la patria potestad tiene un enfoque que pocas veces se maneja por los legisladores y los expertos en esta materia.

Si se diera el caso de que el padre o la madre pierdan la patria potestad, queda el recurso de que el hijo tiene ese derecho, el hijo no lo ha perdido, el hijo tiene esa posibilidad de que su padre o su madre, aunque hayan perdido ellos el derecho a verlo, los hijos tienen el suyo para ejercerlo, para que aunque sea en un Centro de Convivencia Infantil o en condiciones especiales, no se rompa la convivencia entre los hijos que están sufriendo las consecuencias de la pérdida de la patria potestad, porque en este caso el legislador no se ha preguntado ¿Quién pierde más cuando se da como sanción que el padre o la madre no puedan ver ni convivir con sus hijos? Desde nuestra perspectiva pierde más el hijo sin padre que el padre sin hijo o hija.

Desde luego que todo esto es objeto de controversias y por ello consideramos que ahora era trascendente hablar de esta materia de los hijos menores de siete y de doce años en cuanto a su guarda y custodia.

CONCLUSIONES

Primera: La norma que daba la guarda y custodia de los hijos menores de 12, niñas o niños automáticamente a la mamá ya no se aplica.

Segunda: Los menores de estas edades y de siete deberán estar con la persona que mejor los atienda y mejor los provea de lo que se necesita, para ejercer la patria potestad.

Tercera: Si el padre o la madre no cumplen con esos requisitos, los jueces familiares están facultados para escoger una tercera persona e incluso una institución, como por ejemplo podría ser los del Desarrollo Integral de la Familia, para que se encarguen de la guarda y custodia de esos hijos.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.