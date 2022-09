¿Cómo era la organización familiar antes de la llegada de los españoles?

Con la intención de compartir mis conocimientos con quienes me honran leyendo esta columna, haré algunas referencias y citas de las familias mayas y aztecas

Considerando que somos un país con historia, con trascendencia, específicamente en el Derecho Familiar, rememoré aquí algunas de las normas que regían la vida de los mayas y de los aztecas en el periodo 2500 a. C. al 1521, que formalmente es el año cuando llegan los españoles a México.

Siguiendo la importante obra del Doctor Guillermo Floris Margadant, denominada “Introducción a la Historia del Derecho Mexicano” es importante que mis distinguidos y cultos lectores sepan que los mayas tenían matrimonio monográfico; que en realidad por el repudio permitía la poligamia sucesiva.

No podían unirse dos personas del mismo apellido.

No había dote, pero el novio entregaba algunos regalos y se consideraba para los mayas que eso el precio de la novia, incluso todavía en la actualidad en la región maya hay la costumbre llamada Haab-Cab, que consistía en que el novio trabajara durante un tiempo para quién iba a ser su suegro.

Si había bienes que repartir los beneficiados eran los hombres.

La madre o el tío paterno se consideraban como tutores.

El papel de la mujer en la familia no fue prominente; no había matriarcado; excepto algunas funciones de profetiza que se daba a ciertas mujeres, pero en realidad no se les permitía ni siquiera entrar en el templo o participar en los ritos religiosos.

De los Aztecas debe considerarse que en Texcoco y Tacuba los Nobles podían practicar la poligamia, si bien a la esposa se le consideraba con alguna preferencia sobre las otras mujeres; lo mismo ocurrirá con sus hijos, sobre todo en el caso de la sucesión. Sobresale una costumbre en que la viuda debía casarse con el hermano, lo que evidentemente es una remembranza del levirato hebreo.

El matrimonio tenía influencias religiosas; aceptaban el que fuera por rapto o por venta; y podía celebrarse el matrimonio por un tiempo no definido.

Así ocurría a partir del nacimiento del primer hijo; y ahí ella, la esposa, podía exigir la transformación del matrimonio por tiempo indefinido; si él no quería entonces se podía terminar el matrimonio.

En cuanto al divorcio se permitía si había incompatibilidad de caracteres, sevicias, si no se cumplía con el gasto, la esterilidad y le cargaban la mano a la mujer si era perezosa.

Se permitía disolver el vínculo, pero se castigaba al culpable haciéndole perder la mitad de sus bienes; y los hijos en este caso se quedaban con el padre y las hijas con la madre.

Se exigía un plazo a ella para volverse a casar; manejaban con toda inteligencia el sistema de separación de bienes.

Cuando el hijo nacía tenía ceremonias semejantes a los bautismos, porque era consagrado con agua; y en la segunda consagración se le daba el nombre.

Se podía por parte del padre vender como esclavo a su hijo, pero no matarlo.

Para las bodas era necesario el consentimiento de los padres; y como había una fuerte presión social en contra del celibato respecto a los hijos mayores de 22 o hijas mayores de 18, el consentimiento no podía negarse arbitrariamente.

CONCLUSIONES

Primera: Hemos sido un país desde nuestros orígenes con normas de Derecho Familiar importantes.

Segunda: Si bien se marca esta etapa hasta 1521, en otra oportunidad relataré algo sobre los 300 años que estuvieron los españoles en México, formalmente del año 1521 a 1821.

Tercera: La identidad de los mexicanos tiene una gran fuerza tradicional porque somos un país con leyenda, con orígenes, con uso y costumbres, que ya abarcan formalmente desde la época de la fundación de la gran Tenochtitlán cientos de años.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.