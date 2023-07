Código de Procedimientos Civiles y Familiares: ¿Aberración jurídica o panacea?

Si bien es cierto que este código podrá entrar en vigor dentro de cuatro años, es decir para el año 2027, la trascendencia que puede tener es discutible, porque vamos a fundar nuestra opinión en la aplicación de la Teoría General de la Naturaleza Jurídica de Derecho Civil y Derecho Familiar al cuerpo normativo citado.

Juntar, consignar, sumar, legislar, en un mismo cuerpo normativo la solución de problemas jurídicos de Derecho Civil y de Derecho Familiar es muy discutible.

Dedicaremos en su momento varios artículos a esta temática, pero hoy por lo pronto, atendiendo a las peticiones de distinguidos litigantes, Jueces Civiles, Jueces Familiares, incluso Magistrados comunes y federales, me han solicitado expresar nuestra opinión respecto a este nuevo Código de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Familiares.

El Derecho Civil que arranca propiamente en el Derecho Romano, conocido como Ius Civile, fueron en su momento reglas y soluciones prácticas de los jurisconsultos considerando el derecho vigente consuetudinario o el que había surgido de las leyes dadas en las asambleas populares.

En el siglo XXI, desde el punto de vista moderno, el Derecho Civil que está dentro del Derecho Privado, se contiene en el Código Civil de la Ciudad de México y en leyes especiales, y se define como un conjunto normativo que regula el Estado, condiciones y relaciones de las personas en general y en la naturaleza, situaciones y comercio de los bienes o cosas, que entre sus ramas principales tiene las que ya señalamos, Derecho de las Personas, de las Cosas, el de las Obligaciones y los Contratos. Basado en la autonomía de la voluntad que es pactar lo que las partes quieran con los límites que la ley señala, nos lleva a poder afirmar categóricamente que las materias enumeradas serán en su momento que entre en vigor ese código, las que resuelvan, y esto es muy importante distinguidos lectores, las controversias, por un lado de Derecho Civil y por el otro el de Derecho Familiar.

Respecto a la naturaleza jurídica del Derecho Familiar, que es un tercer género a lado del Derecho Público y del Derecho Privado, que convierte sus normas de orden público e interés social, porque se imponen, no hay autonomía de la voluntad, no hay arreglos, no hay componendas, sino los mandatos de la ley que imponen deberes y no dan la opción de facultades, de potestades o de autonomía para resolver los problemas de Derecho Familiar. Este conjunto de normas jurídicas que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado, es el sustento del Derecho Familiar. De manera enunciativa y no limitativa hablaríamos del matrimonio, del divorcio, de los alimentos, del estado familiar, del nombre de la mujer soltera, viuda, divorciada, del concubinato, de las clases de parentesco, la filiación, los hijos, la adopción, la patria potestad, la tutela, de emancipación, la mayoría de edad, los consejos de familia, la personalidad jurídica de ésta, la protección de inválidos, niños, ancianos, alcohólicos, discapacitados, el patrimonio familiar, la planificación familiar y el control de la fecundación, así como el registro del estado familiar.

Los procedimientos se deben referir a las materias supracitadas de cómo van a resolver los conflictos que deriven de las resoluciones judiciales si no llegan a diferenciar, por su naturaleza jurídica, lo que es un procedimiento civil de un procedimiento familiar. Incluso como es del dominio de nuestros cultos lectores, el Derecho Familiar es la única materia en la que si el demandado no arguye, no comparece, no se defiende, no expresa opiniones, la ley lo protege por el orden público y dice, se tiene por contestado en sentido negativo; y frente a ésto habrá que considerar si el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene una vacatio legis, osea un tiempo de espera para su entrada en vigor hasta el año 2027, servirá, vendrá a ser lo que se dice una panacea, un remedio para todos los males, o si simplemente vendrá a retrasar, a complicar, a emitir decisiones que serán atacables en su momento, porque esta mezcla de la naturaleza jurídica del Derecho Civil que es basado en la autonomía la voluntad, que es privado, a diferencia del Familiar, que no se basa en lo que las partes quieran sino en lo que la ley ordena, en el orden público que es un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley y el Estado, y que los miembros de las familias tenemos que cumplir y aceptar sin protestar.

CONCLUSIONES

Primera: Jurídicamente los Estados de la República, dado que esto es una materia local, tácita o expresamente han renunciado a la posibilidad de expedir sus normas procesales civiles o familiares al aceptar este código.

Segunda: La expresión pobre, desde nuestra perspectiva, de hablar de un código nacional cuando tenemos una república federal representativa y con leyes federales y locales, nos parece fuera de lugar.

Tercera: En su momento, siempre con la limitación de este espacio, daremos respuestas a las preguntas específicas que hemos recibido de diferentes integrantes del foro judicial mexicano.





Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.