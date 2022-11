Burla jurídica en la CDMX, el pago de pensiones alimenticias (II)

ÚLTIMA PARTE





MITOS Y REALIDADES

1.- La reciprocidad en los alimentos —artículo 301 del Código Civil para la Ciudad de México— permite a quien los da, pedirlos —aunque tenga 60 años o más— si los necesita.

2.- La mayoría de edad —18 años— no es causa para dejar de otorgar los alimentos, si el acreedor alimentario los necesita, e incluso la curiosidad del Derecho Familiar italiano habla de los hijos que denomina “mammone” que son personas adultas, no importa la edad, que viven con su mamá o con su papá, que no trabajan, que no estudian y que de acuerdo con el Derecho Familiar italiano se les ubica como “los hijos de mamá”. Esto es una figura especial como curiosidad que la citamos.

3.- La terminación del concubinato, es decir el rompimiento, no el divorcio porque ahí no hay esa figura, pero ustedes distinguidos lectores que me honran leyendo esta columna se van a sorprender, porque esta hipótesis no existe ni en el divorcio, ni en el matrimonio, ni en ningún otro supuesto. En ese sentido el artículo 291 Quintus del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI ordena: “- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia —fijarse bien en esta hipótesis— por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato.” Ejemplificaríamos si la unión concubinaria duró 30 años y se necesitan los alimentos y se hubiere estipulado una cantidad de diez mil pesos mensuales, lo multiplicamos por doce y nos dará ciento veinte mil pesos al año. Si en el ejemplo duró treinta años, la cantidad a que se tiene derecho serán tres millones seiscientos mil pesos como pensión alimenticia. Es el mandato de la ley.

El problema de los que no pagan, que se les conoce como deudores morosos, pueden ir a la cárcel de tres a cinco años, pero además si no cumplen, el artículo 309 del código en comento dice en esencia, que si quien tiene que pagar el alimento no lo hace por un periodo de noventa días —esto sería un absurdo, pero así está en la ley, porque quién puede aguantar sin comer ese lapso— sería inscrito, registrado en este control de deudores alimentarios morosos, para que ese deudor, de acuerdo al artículo 323 Octavus, en el que hay que dar los datos del deudor alimentario moroso para que se inscriba en el registro correspondiente, que lleva el control el Registro Civil de la Ciudad de México.

También hay que considerar lo que dice la ley cuando habla de presunciones, en este caso el artículo 311 Bis señala cómo su puede beneficiar a los menores de edad, a quienes sean discapaces, a los sujetos a interdicción, el cónyuge que se ha dedicado al hogar, dice la ley que tienen la presunción de necesitar los alimentos sin que tengan que probar otra hipótesis.

Otro supuesto interesante se da cuando las personas renuncian a su trabajo, cuando cometen fraudes procesales, cuando buscan una insolvencia para eludir su obligación; y en ese caso se aplica el artículo 311 Ter del código mencionado que mandata: “Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo Familiar —esta es una hipótesis muy importante— resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.”

Para terminar, antes señalamos que la edad no es causa de que se termine la obligación alimentaria, pero si debemos considerar que hay causas de suspensión y otras que hacen cesar esta obligación; en ese sentido el numeral 320 del código comentado ordena: “Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas:

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; —desde nuestra perspectiva cuando tenga se le podrá exigir—

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;

III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos;

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad;

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; y

VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes.”





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.