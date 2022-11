Burla jurídica en la CDMX, el pago de pensiones alimenticias (I)

PRIMERA DE DOS PARTES





Trágico. Increíble. Fraudes legales. Simulaciones procesales. Normas obsoletas. Copiadas del Código Napoleón de 1804.

El tema que trataremos hoy para nuestros distinguidos y cultos lectores es esencial en el Derecho Familiar, que inexplicable y desafortunadamente no se actualiza, y en la Ciudad de México con sus 9 millones de habitantes; sus 52 juzgados familiares y sus 15 magistrados familiares, no hay una ley adjetiva ni sustantiva que regule todo el Derecho Familiar y menos las pensiones alimenticias: grosso modo el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI legisla los numerales 301 al 323 toda la materia de derechos alimenticios. En esto se deben incluir los recursos para el sustento; la habitación; el vestido; los gastos médicos; los de hospitales de ser necesarios; los de la educación primaria o secundaria si se trata de menores, de personas de la tercera edad geriatría, de los discapacitados especiales.

Igualmente hay diferentes criterios que hablan de cuánto debe incluirse en la pensión alimenticia, y se habla del quince por ciento, otras del treinta del sueldo del padre, tutor, o la madre o quien sea quien debe pagar. Se dice que esto debe ser mensual y que así lo debe acordar el Juez. Hay normas que son como floreros, es decir adornos, que hablan en Derecho Penal que el que no pague durante 90 días irá a la cárcel de tres a cinco años; pero todo esto lo voy a tratar con más amplitud, por lo pronto las generalidades de esta materia son que los alimentos deben ser recíprocos. ¿Quiénes son los sujetos obligados a proporcionar alimentos? En el caso del matrimonio serán los cónyuges y la obligación de los padres respecto a sus hijos o cuando ésta recaen en otros ascendientes; deber que es correlacionado con el que tiene los hijos, tradicionalmente llamado obligación de dar alimentos a sus padres; y cuando los hijos no los pueden dar deben hacerlo los descendientes más próximos de éstos en grado. Igualmente se habla de los parientes colaterales cuando no sea posible que los ascendientes o descendientes cumplan con los hermanos de padre o madre o en los que fueren sólo de uno o de otro; incluso dice la ley que si faltan parientes están obligados a dar esos alimentos parientes colaterales dentro del cuarto grado.

Por otro lado, la ley, que ampliaré después sobre estos conceptos, habla de los menores o discapacitados, es decir quienes como hermanos y parientes colaterales deben proporcionar sus alimentos, incluye a parientes adultos mayores, igual hasta el cuarto grado.

En cuanto a la adopción la ley impone el deber de dar esos alimentos al adoptante y al adoptado, porque deben dárselos recíprocamente como se da con los padres y los hijos. Por otro lado es importante subrayar que la ley señala específicamente ya en detalle que los alimentos comprenden comida, vestido, habitación, atención médica, lo que señalé al principio, incluso aquí se habla de gastos de embarazo y parto; se ratifica que tratándose de menores. Además de lo que se ha dicho debe ser la educación, para un oficio, un arte o una profesión; y además cuando hay personas discapacitadas como dijimos, o interpretas, lo que sea necesario para su habilitación o rehabilitación; y hablando de adultos mayores, el contenido, elementos de la obligación alimentaria, van con todo lo que se requiera en cuestión geriátrica, los alimentos y que se pueden integrar a las familias, también abordaremos el tema de los deberes del Juez Familiar. Los supuestos jurídicos para constituirse un deudor alimentario moroso para su inscripción en el Registro de Deudores Morosos, o en su caso para cancelar la inscripción en el mismo. Hasta ahora vale la pena señalar que esto es letra muerta porque las pensiones son una pantomima o un fraude.

También hay cuestiones de que no se puede incorporar al que va a recibir la pensión alimenticia si se trata de cónyuges divorciados o hay otros inconvenientes; igualmente la ley habla de los alimentos proporcionales, de los que dan o los que reciben, y aquí la ley como lo veremos en la segunda parte de este artículo, va hasta lo que señala el Banco de México respecto a precios al consumidor, de los que hablaremos más adelante; y los menores, así como quienes sean discapacitados o los interdictos, y el cónyuge que se ha dedicado al hogar, tiene a su favor la presunción de recibir los alimentos. Por otro lado se imputable al Juez Familiar el deber de determinar esto, tomando en cuenta la capacidad económica y el nivel de vida del deudor y sus acreedores. Igualmente hay un derecho de preferencia de los acreedores alimenticios, hay obligaciones mancomunadas, a prorrata y siempre para cumplir con los alimentos esenciales, que no incluyen proveer de capital a los hijos para ejercer un oficio, arte o profesión.

También vamos a hablar de los sujetos que tienen la facultad de pedir los alimentos, como son los acreedores alimentarios, los tutores y otros, que también la facultad para que se presenten denuncias públicas de cualquiera que tenga conocimiento de que alguien no paga los alimentos; igualmente habla de hipótesis del tutor interino y la garantía de los alimentos que también es como un chiste, porque dice la ley que estos deben garantizarse con hipoteca, prenda, fianza o depósito de una cantidad suficiente y todo esto que sean adecuados a juicio del Juez, esto es letra muerta porque esto no se cumple, como ya lo vamos a ver más adelante. Igualmente habla del tutor interino, que debe garantizar el importe anual de los alimentos, lo que es los alimentos y el usufructo, las causas de suspensión y cesación de la obligación alimenticia, que no admiten ni renuncia ni transacción en alimentos, la responsabilidad del deudor alimentario, para terminar con la facultad que tiene los cónyuges, los deberes del Juez, la responsabilidad pasiva, solidaria, y el deber del deudor alimentario en todos los supuestos de la separación de abandono de los cónyuges que no haya dado lugar a ese hecho.

CONCLUSIÓN

En la segunda parte ampliaremos hasta donde sea posible esto, citando la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque es una pena afirmar y así se demuestra en la ley, que las pensiones alimenticias de la Ciudad de México, de acuerdo a sus leyes actuales son una burla y poco eficaces para lo que han sido creadas.

Segunda: La Ciudad de México necesita no solamente modificaciones a esta ley, sino a un Código Familiar y otro de Procedimientos Familiares que hagan efectivos todos los derechos que tienen los que pertenecen a las diferentes familias mexicanas.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.