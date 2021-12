En un suceso histórico el Poder Judicial de la Federación, concedió el amparo a una niña de seis años para efecto de que su padre quién se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación, no fuera cambiado de adscripción de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México. Los hechos del caso son los siguientes: La Fiscalía General de la República, ordenó el cambio de adscripción de diversos agentes del Ministerio Público de la Federación distribuidos por toda la república y ordenó concentrarlos en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta que ello implicaba separarlos de su familia y del deber de cumplir con sus deberes materno y paterno filiales. Este tipo de determinaciones que a lo largo de varios años han tomado las autoridades federales ha sido omisa en respetar “el derecho de convivencia” de hijos con padres y madres trabajadoras y de esta manera propiciando la desintegración familiar al cosificar a los trabajadores llevándolos de un lado a otro sin tomar en cuenta su voluntad. Y es que las “necesidades del servicio” han sido utilizadas para violar los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores de la Fiscalía General de la República, quiénes a capricho y voluntad de sus superiores jerárquicos son llevados de extremo a extremo del país. Inconforme con esta determinación una niña de seis años promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República, porque la orden de traslado de su padre un Fiscal Federal, violaba su derecho humano a la convivencia establecido en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Pero que es el derecho a la convivencia? Es el derecho que tienen los hijos menores a convivir con ambos progenitores aún y cuando no vivan bajo el mismo techo. Esto es, es el derecho que tienen los hijos a convivir con sus padres aún cuando no se encuentren bajo la guarda y custodia de estos. Sólo por mandato judicial podrá ser limitado este derecho o suspendido, cuando el progenitor incumpla con sus obligaciones de crianza o ponga en peligro la salud e integridad física psicológica o sexual de los hijos. El establecer un régimen de convivencia a través de un procedimiento judicial puede llegar a ser complicado en casos en los que alguno de los padres del menor llega a tener un horario laboral incierto que ocasiona que no se pueda cumplir con un horario específico para llevar a cabo la convivencia, dentro del derecho mexicano existe una inobservancia de esta situación que deja en desventaja procesal al progenitor que goza de las visitas de convivencia, esto no debe ocasionar una sanción para el padre ausente. Cuando dentro del núcleo familiar comienzan a existir problemas entre los progenitores, es normal que se inicie algún procedimiento legal para regularizar las medidas que habrán de tomarse respecto a los menores, para muchos lo más importante es la designación de una pensión alimenticia. Los menores de edad son también sujetos de derecho, y deben ser protegidos por organizaciones internas como internacionales. El régimen de convivencia va de la mano de la figura de la guarda y custodia de los menores, cuando se inicia un procedimiento judicial en donde se resuelve sobre la separación de los progenitores, ya sea divorcio en sus diferentes modalidades o la disolución del concubinato en las que no hay que decretar la separación legal de la pareja pero si hay que determinar quién debe tener la guarda y custodia y por consecuente, quien debe tener el derecho de visita, el Juez debe designar a uno de los padres la guarda y custodia del menor, que será quien lo tendrá físicamente y al otro progenitor el régimen de visitas, esto con la independencia de si ambos conservaran la patria potestad o no, que en este caso el juicio versaría en la perdida de la patria potestad de alguno de los padres, en este punto es importante precisar que la perdida de la patria potestad no significa que quien pierde la patria potestad deje de convivir con el menor, se debe recordar que existen diversas cuestiones que motiven la perdida de patria potestad y cuando el menor no corre peligro física o psicológicamente, el derecho de visita y de convivencia no se suspende. El régimen de convivencia es un derecho del menor a convivir con ambos progenitores, en la práctica, normalmente es la madre quien obtiene la guarda y custodia y es el padre quien tiene el régimen de convivencia sin embargo esto no debe tomarse como una regla general, no puede usarse como argumento el otorgar la guarda y custodia por razones de orden natural o de género, una decisión fundamentada en razones de género es inconstitucional, esto se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos primero y cuarto, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño que de acuerdo al artículo 133, gozan de obligatorias en el territorio nacional, en casos de violación del procedimiento al establecer la guarda y custodia contraria a derecho, a través de incidentes promovidos dentro del juicio principal, se puede realizar un cambio de guarda y custodia por lo que el derecho de visita pasa al otro progenitor, en este punto hay que entender que lo que se cambia es únicamente el derecho y no el régimen, puesto que el régimen es el tiempo, modo y lugar en que se llevaran a cabo las convivencias, y hay que entender que lo que para uno es posible, para el otro no, por lo que el régimen si pudiera cambiar. En lo que respecta al genero de los padres para determinar la guarda y custodia así como su derecho de visita y convivencia, la Convención de los Derechos del Niño ha permitido que dentro de los Estados y no únicamente México, establezca parámetros internacionales al momento de determinar que ambos padres deben ser considerados calificados para la crianza de los menores. El juez octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, concedió el amparo a la niña que sentó un precedente muy importante en materia de cambios de adscripción y rotaciones en la Fiscalía General de la República y ordenó que el agente del Ministerio Público, que ya estaba asignado a la Ciudad de México fuera regresado a la ciudad de Oaxaca. El nuevo precedente constituye, la esperanza de que los cambios de adscripción de las instancias gubernamentales tomen en cuenta el interés superior de la niñez y el derecho de convivencia de padres con hijos.