¿Paternidades feministas?

Como usted ya sabe, el domingo 18 de junio se llevó a cabo la celebración del Día del padre, en ese sentido y según cifras del INEGI, en México existe un estimado de 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes, lo que implica que en esos hogares son las madres quienes se hacen cargo de proveer, educar, cuidar y acompañar a las infancias bajo su cargo. No dudo que a su alrededor haya una comunidad, o un grupo cercano, que colabore con dicho trabajo de crianza colectiva, pero, no son los padres: son las tías, las comadres, las vecinas, las amigas que se encuentran en hogares sin padres, esto es muy común en México,el país de los hijos de Pedro Páramo, esos hombres que se van por cigarros y no vuelven.

Y he aquí una de las grandes discusiones de la historia contemporánea y sus mitos que justifican la ausencia y/o responsabilidad de las figuras y funciones paternas, esas narrativas que nos han vendido donde la figura de la madre es lo que importa, un infante necesita a su madre, si el padre se va, bueno, estamos acostumbrados, si la madre abandona, hay una serie de dichos que por respeto no puedo repetir. En esa narrativa donde está enraizada la desigualdad, es donde podemos observar el despliegue de dispositivos patriarcales en los vínculos más entrañables, parece imperceptible e inofensivo para el avance de las mujeres en el mundo, pero, en realidad, esa expropiación del tiempo de las mujeres al volverlas únicas cuidadoras, genera y perpetúa, desigualdades sistémicas, emocionales, educativas, laborales, pero, sobre todo “normaliza” en nombre del amor materno la precarización de esta tarea.

Una persona, en este caso una madre que se ve obligada a asumir todos los roles al mismo tiempo, es una persona que está sometida a una doble violencia, por un lado debe lidiar como persona las heridas del abandono, la doble jornada, la precarización de su vida cotidiana, pero además deben sobrevivir (y de buen modo, con amor incondicional y sin quejarse, sino serán juzgadas de malas madres) en un mundo laboral que no está diseñado para acompañar las maternidades en solitario.

El instituto Mexicano para la competitividad en México señala que la mayoría de estas mujeres solo podrán obtener trabajos informales, lo que se puede traducir en trabajos sin prestaciones, sin seguro social, sin salarios fijos y/o incremento salarial, entre otros obstáculos, bajo este panorama los diversos feminismos han insistido en la necesidad de otros modelos de paternidades, algunos conocidos como crianza igualitaria, paternidades feministas, o paternidades afectivas y efectivas.

Lo que se ha propuesto desde estas miradas feministas son ejercicios paternales en la que los hombres adoptan actitudes y prácticas que apoyan y promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los padres feministas reconocen y cuestionan las normas de género tradicionales y trabajan activamente para transformarlas, asumen una participación activa y equitativa en las tareas de cuidado y crianza de los hijos. Comparten las responsabilidades domésticas y de cuidado con las madres, y reconocen la importancia de criar a los hijos e hijas de manera igualitaria. Los papás que eligen una crianza feminista , se enfrentan a una dinámica distinta ya que ven en ésta crianza feminista una oportunidad para crear un cambio positivo en la sociedad y fomentar relaciones más equitativas y respetuosas basadas en el respeto mutuo, la equidad y la toma de decisiones conjunta.

Pero sobre todo ayudan a desmitificar lo que históricamente conocemos como “instinto maternal” como excusa de desentenderse de las responsabilidades que les toca. Para Sabrina Yánez, doctora en Antropología, “el instinto materno es un concepto que se inventó para ejercer control sobre el cuerpo y la subjetividad de las mujeres. El instinto se define como un impulso natural hacia determinadas conductas, y la naturaleza siempre está atravesada por nuestros filtros culturales”.

Y mire, ya nos estamos en esos tiempos económicos donde señores, hijos de Pedro Páramo, podían mantener una casa grande y una casa chica y enfrentarse después como novela latinoamericana a que; su jijo legítimo se enamorara de la hija ilegítima, pues estos señores metían a todos los hijos reconocidos o no en la misma escuela, ya no, ya no son esos tiempos, donde podían tener hijos regados por acá y por allá y dejarlos -a la buena de dios- (otra mentira) pues Dios tampoco aportó sustento alguno, confiar en esa figura religiosa que abandonó a su hijo en la cruz y jamás participó en la crianza de Jesús dejando el futuro y la salvación del mundo mundial en manos de María, pero, eso es otra historia, vuelvo al punto, no es dejar a los hijos a la buena de Dios, es dejar a los hijos en abandono y precarización, abusando de un constructo patriarcal del instinto materno que todo lo puede y todo lo sabe.

Ahora bien, si usted quiere como hombre conocer otras formas de ejercer la paternidad, deberá acercarse sin prejuicio a las propuestas feministas que intentan humanizar la figura paterna y dignificar dicha función. Pequeños avances pueden transformar realidades, por ejemplo, en México, la licencia por paternidad es ya un derecho para los padres trabajadores, por ahora se contemplan de dos a cinco días laborables consecutivos, a partir del día del nacimiento de su hijo(a) o de la fecha en que se haya formalizado la adopción. Tiene derecho a recibir el salario correspondiente a los días de ausencia, es importante tener en cuenta que la licencia por paternidad en México es de una duración relativamente corta en comparación con otros países. Sin embargo, existen propuestas de algunos grupos feministas para ampliar la duración de la licencia por paternidad y promover una mayor participación de los padres en el cuidado de sus hijos, hijas e hijes. Así que: herramientas ya hemos construido, propuestas de otras maneras más amorosas de ser padres, de construir responsabilidades más afectivas, por que lo que nosotras, las feministas queremos relaciones realmente equitativas, así que le invito a acercarse a las paternidades feministas para contribuir a la transformación de las estructuras de poder y las normas de género en la sociedad, alentando la participación activa de los hombres en la promoción de la igualdad de género, el feminismo y un futuro si no promisorio, si más amable y amoroso.