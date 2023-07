Namor, de mutante mexicano a violentador sexual

Desde hace un par de meses el actor Tenoch Huerta promotor del colectivo poder prieto que como en su misión lo describe; es un colectivo que nace de la necesidad imperante de cambiar las narrativas y prácticas racistas, que han sido normalizadas, reproducidas y se perpetúan en la industria audiovisual y del entretenimiento, ha estado para bien y para mal en el mero mero centro del huracán mediático. Cuál filme clásico le contaré lo bueno, lo malo y lo pésimo, para ocuparlo de pretexto para hablar del "stealthing" que dicho en términos tropicalizados es cuando una pareja se retira en secreto el condón durante una relación sexual sin consentimiento de la pareja, Tenoch Huerta ha sido señalado como violentador sexual en redes sociales por la saxofonista Elena Ríos, expareja del actor. Le cuento rápido por qué Tenoch se volvió mainstream.

De lo bueno

Un mutante mexicano en una película de superhéroes.

Fue reconocido y aplaudido por interpretar al mismísimo Kukulkán, la serpiente emplumada, también conocido como el Rey Namor en Wakanda Forever, quien fuera el primer mutante de Marvel y que para dicha cinta Namor, conserva su origen como rey de una civilización submarina que ha vivido oculta del mundo terrestre y se ubica en la península de Yucatán, pudimos ver a un mutante de Marvel por primera vez hablando en Maya, !bien! por esa representación de actores mexicanos dentro de las películas de superhéroes.

Lo malo, apropiación cultural

Un señalamiento en redes sociales de parte de personas allegadas de Feliciana Hernández Bautista maestra artesana de Ahuirán Michoacan, quien señaló a dicho actor, en la noche del Milan Fashion Week 2022, de utilizar una capa de plumas creación de la artesana Feliciana sin darle créditos por la pieza pero además se le señala de modificarla y apropiarse de dicho diseño.

De lo pésimo, violentador sexual. Que Yajóol Tenoch, una desilución.

A mediados de Junio de este 2023, el actor fue acusado de violentador sexual, por cometer lo que se conoce como "stealthing" ese fuego en las redes sociales y medios nacionales abrió un gran tema de conversación en materia de violencia sexual y sus expresiones. Esta acción se considera un acto de violación o abuso sexual, ya que implica una violación del consentimiento y puede exponer a la persona receptora a riesgos de infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no deseados.

El "stealthing" ganó atención y notoriedad a principios de la década de 2010. En 2017, Alexandra Brodsky, una estudiante de derecho de la Universidad de Yale, publicó un artículo en la revista "Columbia Journal of Gender and Law" donde analizó el fenómeno y lo definió como una forma de violencia sexual. Brodsky argumentó que el stealthing no solo viola el consentimiento, sino que también socava el derecho de una persona a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

En México, el stealthing, puede tener graves consecuencias. Aunque no existe una legislación específica que aborde directamente el stealthing, esta práctica puede considerarse como una forma de violencia sexual y violación al consentimiento, lo que puede tener repercusiones legales bajo las leyes existentes. Algunas de las consecuencias legales de cometer stealthing en México pueden incluir ser acusado de Violación, ya que dicha practica puede considerarse como una tal, pues implica una penetración no protegida sin consentimiento. Según el Código Penal Federal de México, la violación se castiga con penas de prisión que pueden variar según las circunstancias específicas del caso y claro el stealthing también está contemplado como una expresión de como violencia de género si se comete en el contexto de una relación de pareja o en una situación donde existe una relación de poder desigual entre las partes, pues es bien sabido ya que en México existen leyes y mecanismos de protección contra la violencia de género, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Así que, más allá de que se pueda comprobar o no de lo que se le acusa al actor, nos da un buen pretexto para reflexionar sobre el patriarcado que habita en algunos cuerpos masculinos, que pueden presentarse frente a la sociedad como agentes de cambio que contribuyen a erradicar (como el caso de poder prieto) las brechas raciales en la industria del entretenimiento, pero no ha logrado descolonizar ni despatriarcalizar las formas de relacionarse sexo-afectivamente y pone en la mesa de análisis los comportamiento íntimos que pueden ser tomados como agresiones sexuales ya que lastiman o pueden tener consecuencias en la salud sexual y reproductiva de quien las sufre. Así que cualquier vato sea o no actor de hollywood, novio de vecina, o pareja casual, tendrá que pensar dos veces, cuando decida mentir o quebrantar un acuerdo en pareja que ponga en riesgo a la otra. Ni modo Namor (que por cierto es la reducción de niño sin amor) tendrás que buscar nuevas maneras respetuosas y no dominantes para volver a involucrarte sexualmente de nuevo desde la responsabilidad afectiva que los tiempos actuales exigen. Pues nada mejor que representar a una deidad-mutante referente de nuevas generaciones para que el mundo observe tus actos y te coloque como ejemplo a seguir o como modelo negativo a reconocer. Suerte, la vas a necesitar.