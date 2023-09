María (la virgen) y el derecho a decidir

La lectura tradicional y androcéntrica ha borrado a María (y a casi todas las mujeres de su mitología) muchas veces, y la han utilizado como un dispositivo de control sobre el cuerpo de las mujeres y la decisión sobre el mismo, nos han vendido una madre abnegada que dará la vida incondicionalmente, y todas aquellas mujeres que fuimos educadas y socializadas en el catolicismo, debíamos aspirar a ser puras, vírgenes, atentas al mandato que se nos exigiera, para complacer a Dios. Pero no nos contaron que María fue precursora, asesora, maestra e iniciadora de la práctica liberadora que promovía Jesús y volándonos un poco, del mismísimo derecho a decidir.

Y este tema llegó mientras buscaba información para hablar de la importancia del Derecho a Decidir, ahora que el pasado seis de septiembre de este año, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país, en línea con otras naciones en América Latina, a la par me aparecían notas en contra de este fallo de la Suprema Corte, leía mensajes que en su taxonomía básicamente dicen que a dios no le gusta que las mujeres decidan, y cuando lo hacen en materia de aborto, libertad sexual, divorció etc, somos seres que no merecemos vivir en el mismo mundo que esas santas personas católicas, como los papas, los sacerdotes pederastas, las monjas que, como bien sabemos, en la historia de algunos exconventos de Morelos, están edificados básicamente por fetos, etc. Las mujeres que por múltiples razones deciden interrumpir un embarazo, son menos que nada y no merecemos ni la vida terrenal, ya de la divina y eterna ni hablamos.

Así llegué a Católicas por el Derecho a Decidir, y su campaña sobre información de la Interrupción Legal del embarazo, utilizando los mismos argumentos de la religión católica, a favor de la vida y la libertad de las mujeres. Con ellas me enteré de que el tan conocido encuentro entre el ángel mensajero y María, dónde nos han dicho que fue más una solicitud con tono autoritario; encontré líneas como:- El ángel del Señor anunció a María - Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo- y listo! llegó el llamado hijo de Dios, mejor conocido como Jesús. No pasó de esa manera. Y mire creamos o no que esto u lo otro sucedió, hablamos de un mito fundacional, que marco el modelo económico y político más poderoso y longevo que hemos conocido.

Lo que una ala conservadorsísima de la Iglesia no nos contó es que, primero, el ángel sí le preguntó a María, ella externó dudas fundamentales para poder decidir, preguntó por ejemplo ¿y eso cómo será posible sino conozco hombre, (conocer hombre se refería a acostarse con uno) y cuál sería mi papel en esta historia? y segundo que Jesús se volvió ese hombre-revolucionario, por las enseñanzas de María, y mientras buscaba información sobre esta poderosa y fundacional imagen (la virgen) en su estado humano, en su contexto, en lo difícil que debió ser aceptar ser madre (a las 12 o 13 años) de una promesa divina, que traería al mundo, lo que María ya soñaba y por lo que se organizaba; una vida justa para mujeres y hombres.

Así busqué a Fray Julián CruzAlta a quien le agradezco la conversación para escribir este texto, él fue una de las personas impulsoras de Católicas por el Derecho a Decidir en México, de la mano de Sylvia Marcos, en 1992 instalaron una pequeña oficina en Cuernavaca para desmontar la lectura patriarcal que violenta y somete la voluntad de las personas, utilizando el mejor libro de la Historia, sí, la biblia, revisitandola y releyendo versículos, pasajes, etc, argumentaron que, el derecho a decidir sobre ser o no madre, era solo de la mujer que se encontraba en esa situación, Julián me habló de la consciencia divina, es decir, cada mujer es dios para sí misma en materia de derecho a decidir, - y comentó; mira, los hombres tomamos decisiones equivocadas todo el tiempo, guerras, destrucción, abandono, muchas decisiones equivocadas, y nadie nos anda borrando de la historia ni quitándonos derechos-

Nos han dicho que maría no tuvo voz ni voto, que María porque virgen fue una mujer pasiva, celestial, inmaculada, obediente, asexuada, mero vehículo de transmisión de la voluntad de un Dios.

Pero no nos cuentan que María era (con una licencia poética) una feminista de su época, una que creía que la igualdad se alcanzaba en una distribución justa y equitativa de los recursos, María fue una niña-mujer, como lo ha investigado Elizabeth Johnson, que vivió en un contexto pobre desde el punto de vista económico, oprimido, desde la política, y de cultura campesina judía, caracterizado por la explotación y los sucesos públicamente violentos. “Para algunas mujeres de contextos menos favorecidos”, explica María Pilar Aquino, “María no es una criatura celestial, sino alguien que comparte su vida como camarada y hermana en la lucha. Lo que la convierte no en una virgen estática, sino en una compañera de la praxis de la justicia”.

Como puede ver no alcancé a hablar a fondo ni del derecho a decidir como derecho progresista y necesario para dignificar la salud y la vida de las mujeres, ni de María como un estandarte de justicia y libertad. Pero a María quise traerla a este espacio por la eterna diatriba de los grupos pro-vida, sería recomendable para aquellas/os que se dicen católicos practicantes, que dejen de escuchar a un señor con bata, que no tiene (guiño) ni tendrá hijos, ni mujer, robarse y transgriversar la “palabra” de su mayor autoridad, para someter, castigar, perpetuar desigualdades. Y escuchar un poco más a personas dentro de su propia iglesia como Julián CruzAlta y teólogas cercanas feministas.

Para finalizar decirle solamente que; si la mismísima mamá de Jesús fue consultada para ser o no madre ¿por qué yo no? si María fue dios para sí misma a la hora de decidir sobre su cuerpo ¿por qué nosotras no? elegir es un derecho de todas, en este mes por el derecho a decidir, y retomando a las CDD que cada fruto de nuestro vientre sea voluntario y deseado, y mire si el aborto no le gusta, no aborte, pero tampoco restrinja, y si no quiere esta conversación, siga la máxima de Jesús amé al prójimo como a usted mismo y use condón o hágase la vasectomía.