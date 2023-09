Llegó septiembre y con ello dos conversaciones pendientes que abordaré en los siguientes escritos: el papel de las mujeres en la independencia de México, las inventoras de la Matria y el tema del derecho a decidir, que en nuestro país y en América Latina es un tema vital y en constante evolución para garantizar nuestra autonomía. Los avances y desafíos varían de un país a otro, pero en general hay un creciente reconocimiento de la importancia de garantizar nuestros derechos fundamentales, ser o no ser madres, es una decisión política, y/o como Larissa Escobedo le llama desobediencia biológica, y sí, si de nuestra cuerpa se trata, podemos ser radicales en lo que respecta a la libertad, la autonomía del derecho a decidir. Hoy hablemos de la potencia de la frase “Lo personal es político” esa frase con la que K Kate Millett le prendió fuego a las estructuras patriarcales que se aferraban al conservadurismo como doctrina para mantener supeditadas las libertades de las mujeres.

Llegó la hoguera donde quemamos los mandatos de todos los tipos y modalidades del patriarca, si un padre viola a su hija es un tema político, si un esposo viola a su esposa, es un tema político. Con esta declaratoria se derrumba el dicho de “los trapos sucios se lavan en casa”, pues las mujeres no somos trapos, y no pertenecemos a un solo espacio, lo que les sucede a las mujeres en los espacios personales es un tema político, de salud pública, de presupuesto público, de poner al servicio tanto a las estructuras gubernamentales como a las instituciones públicas para construir una vida libre de violencia contra las mujeres. Los cuerpos y las vidas de las mujeres no están a disposición de los mandatos patriarcales y sus violencias feminicidas, no le pertenecemos a nadie, salvo a nosotras mismas. Durante mucho tiempo fuimos tratadas como animales domésticos, desposeídas de derechos humanos fundamentales, desposeídas incluso de un nombre propio. Bajo esa lógica patriarcal, nuestro cuerpo no era nuestro, sino un objeto a disposición y uso para los otros.

Habría que radicalizarlo todo. Radical proviene del latín radicalis que significa relativo a la raíz. Y fue este feminismo radical el que contribuyó a evidenciar la raíz de los problemas de desigualdad, temas que, hasta finales de los años sesenta, se consideraban privados o naturales, las feministas dicen ¡no! Lo personal es político y tiene que ver con procesos socioculturales, económicos y de poder, no de la naturaleza o lo divino. Todo pasa por y desde nuestro cuerpo de mujer. Kate Millett y Germaine Greer —mucho antes de que Michel Foucault criticara la hipótesis represiva o creencia de que la sociedad se limita a reprimir la libido—, junto con otras pensadoras feministas radicales habían identificado la construcción patriarcal del deseo y su objeto.

Germaine Greer escritora, académica y feminista británica conocida por su activismo y sus obras sobre cuestiones de género y feminismo. En una de sus obras más influyentes "El Cuerpo Femenino" ("The Female Eunuch"), publicada en 1970, Greer analiza diversas cuestiones relacionadas con el cuerpo de las mujeres y la opresión de género, argumenta que la sociedad ha impuesto una serie de expectativas y normas sobre cómo debería ser el cuerpo de una mujer, y que estas normas son opresivas y limitantes, aborda también en los 70 la sexualidad femenina desafiando las ideas convencionales sobre la sexualidad de las mujeres y aboga por una visión más positiva y empoderada de la sexualidad femenina, exploró el papel de la maternidad en la vida de las mujeres y cómo la sociedad a menudo nos reduce a funciones reproductivas, temas que siguen vigentes y pendientes en la agenda política y pública no solo de nuestro país sino en varios países del mundo entero.

Fue esa hoguera la que nos ha permitido ver, tal como lo ha problematizado Germaine, cuando señala que la opresión patriarcal se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas: “La relación con el propio cuerpo”. Arranquemos de raíz las ataduras patriarcales, prendamos fuego a las “relaciones asimétricas de poder”. Digamos hoy, y hasta que sea necesario, “Mi cuerpo es mío”, ni del estado, ni de la iglesia ni de un marido. Que comience pues el mes de la brillantina y las pañoletas verdes moradas y blancas, la revolución por la defensa de nuestra cuerpa y nuestras vidas será feminista o no será.