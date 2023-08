Lesbofeminismos otra forma de derrocar al patriarcado

Independientemente de nuestra orientación o preferencia sexo-afectiva, al lesbofeminismo hay que agradecerle la aportación de entender la heterosexualidad como un régimen político y económico. Se trata de resignificar el mundo más allá de la frontera de lo binario. Renunciar a las categorías aprendidas e impuestas de la heteronormatividad. Cuestionarnos nuestra heterosexualidad y nuestras maneras de relacionarnos política y afectuosamente con las y los demás.

El término "lesbofeminismo" hace referencia a la intersección entre el feminismo y la visibilidad de la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas, aboga por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que reconoce y aborda las experiencias y desafíos específicos que enfrentan las mujeres lesbianas en la sociedad.

Este enfoque busca combatir la discriminación basada en el género y la orientación sexual, al mismo tiempo que cuestiona y desafía las normas de género y las expectativas patriarcales que influyen en la vida de las mujeres, incluidas las lesbianas.

El lesbofeminismo busca destacar la diversidad dentro del feminismo y garantizar que las voces y perspectivas de las mujeres lesbianas no se pasen por alto ni se releguen. Las activistas y teóricas lesbianas han desempeñado un papel importante en la expansión del feminismo para abordar cuestiones específicas de orientación sexual y han contribuido a la comprensión más amplia de cómo se intersectan la opresión de género y la opresión basada en la orientación sexual. El lesbofeminismo ha sido un componente significativo de los movimientos feministas más amplios y ha contribuido a la evolución del pensamiento feminista en relación con la sexualidad y la identidad de género. Para cuestionarnos las estructuras, mitos y la forma hetenormada que hemos aprendido al momento de tener una relación amorosa.También en otras fronteras del “amor” se nos cuelan los mitos románticos y las estructuras de dominación, tener una identidad o preferencia sexo-afectiva, no es suficiente para reinventarnos otras formas, hay que mirar pa dentro y cuestionarnos, ¿ésta es la forma patriarcalizada que quiero o necesito para formar o construir una pareja?

A eso nos ayuda el lesbofeminismo, a cuestionar también el sistema-mundo patriarcal, heterosexual, colonial y racista como un todo, que edifica estructuras de comportamiento. Para abordar de manera más íntima y cercana este feminismo, conversé con una compañera lesbofeminista; Estefanía Sánchez, que me compartió, qué significa para ella y su abordaje vivencial, lo que nos permite además conocer cómo lo redefine, lo construye y lo vive.

Para Estefanía Sánchez no existe el lesbofeminismo como definición, sino las mujeres lesbianas feministas: Ya de por sí, el sexo entre mujeres, además de excesivamente placentero, es altamente revolucionario. Sin embargo, la lesbiandad como postura política la ha colocado en un sitio distinto, más allá del mero goce corporal, o experiencias amorosas y/o sexo-afectivas. Y es que para ella el ser lesbiana le llegó como ráfaga de revelaciones a los 19 [años], pero la politizó por ahí de los 30, después de muchas relaciones con mujeres, mucho feminismo que no terminaba de ser congruente, y una agresión de un hombre que hoy, gracias a la vocabularia que hemos construído desde diversos feminismos, puedo definir, como un macho progre. Así salí de un horrendo, y por gracia de las diosas corto, paréntesis de heterofatilidad y volví a la lesbiandad, nos dice Estefanía, no solo curada de espanto, sino dispuesta a hacerme cargo de mi y convencida de que la vía transformadora que elegía para resistir y combatir este mundo patriarcal era y es el amor entre mujeres.

El regalo que nos brinda el lesbofeminismo, como dice Clark, es la descolonización de nuestro cuerpo, rechazar una vida de servidumbre que es implícita en las relaciones heterosexistas o heterosexuales. Cherly Clarke, Audre Lorde, Monique Witting, Sheila Jeffresys, entre muchas otras representantes del feminismo lésbico, han analizado el sistema patriarcal sustentado desde la heterosexualidad obligatoria, definiendo a esta última como: “Un componente coercitivo para las mujeres, fundamental para sustentar el sistema patriarcal donde se les explota” (Clarke, 1988). Y no, no es que todas las relaciones entre mujeres deben tener una carga sexo-afectiva, lo que el lesbofeminismo nos ofrece es una oportunidad de resignificarnos frente, entre y para nosotras desde el amor y la ternura, la potencia y la oportunidad de redefinir y reinventar otras formas de relacionarnos más allá de lo binario y la cultura de amor patriarcal.