Lo personal es político es el gran aporte de una de mis feministas de cabecera, Kate Millet, en ese sentido, me gusta pensar también que la ternura es política, ese sentimiento que nos permite reconfigurar la forma de acuerparnos, de organizar la lucha, de abrazar la digna rabia, la subversión, la construcción de lo público en términos de ternura como un acto revolucionario. Cabe mencionar que la primera vez que este término se dio a conocer fue por parte del colectivo La Pocha Nostra (conformado por 50 artistas de 10 países). Me gusta pensar en la revolución de la ternura como un futuro posible, la ternura implica un sentido de conexión y empatía hacia las emociones y las necesidades de otras personas, así como una disposición a ofrecer apoyo y consuelo, más o menos, muy parecido a la premisa de la mayoría de los feminismos. Hasta hoy martes quince de agosto puedo sostener que he compartido el acto revolucionario de la ternura con otras mujeres, que se comparten en sus saberes, en sus caminos, en su emoción dolorosa o luminosa en la búsqueda por su desaparecido, en círculos de sobrevivientes de feminicidio, mujeres sanándo-se en cada otra.

¿Qué seríamos sin las amigas, sin la cuerpa colectiva que es el feminismo, frente a una dinámica meramente patriarcal, colonizada, capitalista, devoradora, incapaz de mirar pá adentro pá la entraña que le devora y nos devora? ¿qué sería yo sin las amigas feministas, y sólo me quedaran las “amigas delatoras”? las que abrazan al patriarcado con cuerpo y alma para sostenerlo, para que el viento de otros mundos posibles no lo despeine o haga en una ráfaga de libertad que el mosquito de la posibilidad de renunciar a la violencia como único camino le entré en sus ojos y le haga llorar gotitas de esperanza, de renuncia a lo que hemos sido y regar con esas gotitas la posibilidad de ser para las otras y los otros y les otres un espacio de ternura. De manera personal, agradezco a las mujeres sororas que me han salvado literal y metafóricamente de las garras del sistema patriarcal que me ha hecho daño a veces desde la violencia de género, a veces desde el amor romántico, a veces en los techos de cristal, muchas otras desde la invisibilización y/o borramiento e incluso de momentos o exparejas que podrían haberme colocado como una estadística más en el tema de feminicidio.

¿Exagero? No, mire, la ternura feminista se basa en una comprensión de las relaciones igualitarias y respetuosas entre géneros. No sólo busca desafiar los roles tradicionales de género y las dinámicas patriarcales que pueden estar presentes en las relaciones amorosas, afectivas y en otras formas de interacción, sino que apuesta por otras formas de amarse entre mujeres, desmontando esos mitos patriarcales, de; una mujer es la peor enemiga de otra mujer, ¿en serio?, ¿usted ha creído esa frase? ¿Cómo podría ser una mujer la peor enemiga de otra, y no los varones que violan y/o asesinan a aquellas mujeres que juraron amar? ¿lo ve? Nos vendieron mentiras patriarcalizadas, para orillarnos a vivir el patriarcado solas y a solas. Ahora quizá se pregunte o no, a qué me refiero líneas arriba con “amigas delatoras” le comparto la definición que podrá encontrar en el libro Vocabularia libro colaborativo entre Alma Karla Sandoval y la que esto escribe, donde se recupera y se nombran términos para dialogar en esta cuarta ola feminista. Les comparto la definición:

“Delatoras | Sí, el patriarcado también se instala en la psique femenina, se enraíza en ella y mediante un complejo mecanismo de indefensión aprendida, e incluso reivindicada, acusa y condena a las mujeres cuando tratan de apuntalar la lucha por sus derechos, estamos frente a lo que se conoce como delatorismo, que en términos feministas se refiere a las mujeres cómplices de un sistema político misógino/feminicida”. Este término comienza a usarlo Alma Karla Sandoval en el libro Las delatoras, que escribió junto con Elena de Hoyos.

Socializado ya el término de Delatoras, regresemos a la ternura feminista, las relaciones basadas en dicha ternura empoderan a todas las partes involucradas, y conectarse auténticamente con sus emociones y necesidades sin temor a ser juzgadas por roles de género rígidos, señaladas de histéricas o emocionales. Desafía los roles tradicionales de género que pueden dictar cómo deben comportarse las personas en relaciones amorosas, amistosas, cotidianas y en otros aspectos de la vida. Hay muchos feminismos que le apuestan a la ternura radical como estrategia colectiva de supervivencia, una ternura mesntruadora, gestante o no, menopáusica, autónoma, libertaria. En contraste a la experiencia del “amor o las relaciones afectivas” desde lo patriarcal, que se basa en subordinación y control y en algunos caos mucha mucha violencia girando constantemente como ave de mal agüero. Reconocernos desde la ternura entre mujeres es un acto revolucionario, pues desobedece los mandatos patriarcales, (no enlistaré todos) pero lo puedo reducir en la frase “juntas ni difuntas”, ese mensaje de ser enemigas, porque, mucho les costaba y poco les convenía ver a las mujeres hermanadas desde un acto político que nos lleva a reconocernos, identificarnos y sanarnos desde y para nosotras, quienes desde la ternura y la palabra construímos la posibilidad de una nueva forma de amar, desde la empatía, la sororidad, el affidamento, desde la confianza renunciando a ese modelo de amor patriarcal lleno de dudas, y celos, y competencia y maternaje de las parejas, y la violencia, al que le cuesta imaginar otras formas de relacionarse.

De manera personal tengo muchas cosas que agradecerle a los diversos feminismos, esa bandera contestataria que trabaja día a día para dignificar nuestro andar por un mundo donde las pedagogías de la crueldad se agrandan y expanden, frente a la desolación del Estado como ente garante de la vida y el disfrute de la misma, frente a la violencia feminicida, me abrazo fuertemente a la ternura feminista o como la nombran Dani d’Emilia y Daniel B. Chávez, dos artistas de performance y activistas integrantes de La Pocha Nostra ternura radical, quienes lograron simplificarlo en un poema del cual sólo le comparto un fragmento por razones de espacio.

Ternura radical es ser crítica y amorosa, al mismo tiempo/ternura radical es saber decir que no/es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera tuy, es compartir el sudor con un extraño/ternura radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller/ es dejarse mirar; dejarse llevar/es no desplomarse frente a nuestras contradicciones/ ternura radical es no permitir que los demonios existenciales se conviertan en cinismos permanentes/es no ser siempre las mismas, los mismos, les mismes/ es encarnar In Lak’ech/ porque tú eres mi otro yo y viceversa.