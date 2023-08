La promesa de The Power, la serie, no la novela

Jamás nos atrevimos a soñar algo así, un mundo creado por nosotras, donde nosotras hiciéramos las reglas donde pudiéramos tomar lo que quisiéramos, un mundo donde un Dios se pareciera a nosotras, donde no tuviéramos miedo, donde a nosotras nos temieran. Ese mundo estuvo en nuestras manos todo este tiempo. Lo único que teníamos que hacer era incendiar el mundo anterior

Naomi Alderman, The Power.

Encuestas nacionales indican que el 44% de las mujeres en México han experimentado alguna forma de violencia por parte de una pareja actual o anterior durante sus vidas. En México, 60 mujeres son violadas al día y 11 mujeres son asesinadas. La violencia machista y feminicida no para, al contrario, encuentra y diseña nuevas maneras más cruentas para imponerse y sostenerse, siembra miedo y cosecha muerte, aunque los múltiples feminismos han fortalecido sus estrategias y narrativas para el llamado a una vida libre de violencias, a través de reformas, de leyes, creando protocolos de acción, contenido de sensibilización acerca de los modos y tipos de violencia, involucrando a los espacios educativos, de Universidades públicas y privadas, campañas llenas de potencia y creatividad, desafortunadamente frente a las cifras parece no estar funcionando con la inmediatez que se requiere.

Claro que hemos hecho transformaciones a pasos gigantescos durante la última década, ha florecido aquello que otras nos sembraron, un aprendizaje más colectivo, menos blanco, más tropical, más cerquita de las que somos y lo que vivimos, y que se ha nutrido de las narraciones de diversas mujeres —Rosario Castellanos e Inés Arredondo, entre muchas otras— quienes, como nos sugiere Francesca Gargallo, "empezaron a manifestar masivamente que su escritura estaba determinada por su cuerpo y por el lugar que éste tenía en las historias familiar, nacional y continental”. Y como lo ha manifestado Gargallo “sus narraciones contribuyeron al metarrelato del patriarcado latinoamericano, con sus especificidades: machismo, caciquismo, dominación étnica, paternidad ausente, pero anhelada y dominante, matrimonio forzado, sujeción sexual, indefensión social". Cada uno de los cuentos, novelas y ensayos, nos permiten recuperar parte de nuestra genealogía al reconocer la autoridad y la influencia de estas pensadoras en nuestro ser y pensar como mujeres”.

De manera personal yo me involucré en este andar feminista desde un feminismo más de “a pie”, de intervención pública, algunas otras compañeras lo hicieron desde la academia, otras desde la literatura o las artes, pero cada una nutre la conversación, somos parte del feminismo que ahora vivimos en una quinta ola imaginada, algo que me gusta llamar “feminismo artetransversal”. Varias de nosotras somos herederas de Kate Miller y la postura de que lo personal es político, abrazamos a Kimberlé Williams y la interseccionalidad y traigo a la mesa a Donna Haraway en materia del conocimiento situado, y por su tema; Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, en ella pensé, mientras veía esta adaptación a serie de la novela de Naomi Alderman The power, de la que quiero hablar en esta ocasión, pues como mencioné al inicio del texto, las violencias de género se han transformado y encrudecido para mantener un imaginario y ya decadente “orden patriarcal”, frente a dicho escenario pienso en la propuesta de Naomi al entregarnos en el 2016 su novela The Power un libro de ficción feminista que en éste 2023 nos llega en plataformas como serie y que su planteamiento es; ¿Y si el mundo fuera al revés, si el mundo nos perteneciera? ¿si fuéramos nosotras las que definiéramos la violencia, la tortura y el despojo? si ese ser divino fuera a imagen y semejanza femenina, si de nosotras nacieran y nosotras determináramos el significado de los conceptos de ternura, amor romántico, maternidad, mujer, guerra o paz. Y no sólo si de nosotras fuera el mundo, sino que tomaríamos este mundo que históricamente nos ha dejado de lado, arrebatado nuestra potencia, borrado nuestra mirada y participación, este mundo donde lo patriarcal puede leerse como sinónimo de violencia. ¿Se quedaría a vivir en él, usted como varón, si supiera que ahora nosotras podemos hacer exactamente lo mismo de las mismas formas que el sujeto hombre lo ha hecho a lo largo de la historia? O tal vez, no sé, tomaría las calles para reivindicarse como un sujeto con derechos y libertades, se manifestaría por la violencia impuesta desde un (llamémoslo Matriarcado) tratando de reformular las leyes, para sentirse a salvo y protegido?

No le voy a spoilear ni la novela ni la serie, le diré solamente que los recientes contenidos que se reconocen como feministas, ya sean adaptaciones de novela a la pantalla, como El cuento de la criada de Margaret Atwood (autora que amadrinó literariamente a Naomi) que nos cuenta la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria en la que las mujeres fértiles son forzadas a la esclavitud sexual para repoblar un mundo devastado a causa del capitalismo gore y la devastación medioambiental, (¿le suena conocido?) o la serie “Mrs. América” que nos relata la historia del movimiento feminista para ratificar la Enmienda de Igualdad, series en las que vamos mediatizando la memoria feminista o la muy reciente “The morning show” una serie que retoma los ya conocidos casos de abuso sexual en las televisoras, donde sus protagonistas intentan despatriarcalizar las formas de informar y relacionarse entre ellas, y si nos ponemos amables, la propia película de Barbie, ponen sobre la mesa de discusión publica un llamado a la reflexión de la desigualdad en las gobernanzas actuales.

Naomi nos plantea el siguiente escenario: un día como hoy, por ejemplo, martes 01 de agosto del 2023, las mujeres jóvenes de 12 a 16 años descubren que tienen el poder de la electricidad, que, al momento de entenderlo, asumirlo y conocerlo, pueden enviar desde sus manos descargas eléctricas cuándo se sienten amenazadas o cuando ellas lo decidan. Sucede de manera muy rápida que en todo, sí, en todo el mundo se reportan mujeres con super poderes, y de inmediato el miedo que las mujeres sentían hacia los hombres por su superioridad física desaparece y empiezan a pasear por la calle a cualquier hora, sin dejarse intimidar por nadie, esa idea transgresora de salir de casa y tener la certeza de volver sana y salva, o como una de las personajas de power, que mientras ésta siendo violada por su padrastro la joven de 15 años en defensa propia asesina a su violador con una descarga eléctrica. ¿Quién podría ahora detenernos? la madeja u ovillo es como le titula la autora a ese nuevo órgano que ha nacido en el cuerpo de las mujeres, brindándoles un super poder de autodefensa, y no sólo eso, sino que; ese poder (el feminismo, pues la madeja es una alegoría del mismo) puede transmitirse a mujeres de todas las edades, imagine usted qué pasa cuándo un grupo de mujeres secuestradas para esclavas sexuales, descubren ese poder, y lo utilizan para escapar de ahí, Naomi nos entrega a cuatro protagonistas que al mismo tiempo representan al estado, la religión, los medios y el ejército.

"The power" es un ejercicio imaginativo, pa mi gusto, que intenta ilustrar que un mundo sin igualdad de género se vuelve (como lo es ahora) una pesadilla, pues tanto el Patriarcado (del latín pater) como el matriarcado (mater) no pueden construir sociedades equitativas ya que en el imaginario del matriarcado seríamos únicamente las mujeres las que tendríamos autoridad y liderazgo (como ahora los hombres) en diversos roles sociales, políticos , económicos, etc. y en éste caso, un super poder. (si lo pienso dos veces, no suena nada mal)

En ese sentido the power no hace concesiones, tampoco idealiza ni deifica a las mujeres con poder, no vende promesa de un “mater-sistema” lleno de amabilidad y ternura, no al menos al inicio de la transformación, entre derribar el sistema patriarcal e instaurar un sistema feminista. En "The Power", Naomi Alderman presenta un mensaje provocativo sobre el poder, el género y la naturaleza humana. A través de esta novela distópica, la autora explora cómo cambiarían las relaciones de poder en la sociedad si las mujeres adquirieran un poder que les permitiera colocarse en la cima de la civilización, Alderman examina cómo el poder puede ser corruptor y cómo aquellos que lo obtienen pueden ser tentados a abusar de él, con un poder que antes les estaba negado, algunas mujeres se convierten en figuras autoritarias y opresoras, cuestionando la idea de que las mujeres siempre usarían su poder de manera justa y equitativa. Invita a los espectadores a reflexionar sobre temas como la dinámica de poder, el género, la opresión y la lucha por la igualdad. Plantea preguntas difíciles sobre la sociedad y sus estructuras, y cómo cambiarían si las circunstancias fueran diferentes.

Sí acaso la ficción nos alcanza y, como de algo sí tenemos certezas medianas es de la evolución humana, entendida como los cambios genéticos y físicos necesarios para adaptarnos y sobrevivir, quien nos dice que; frente a ésta depredación sexual en infantes de 0 a 11 años ( por mencionar un ejemplo) que coloca según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “México es el primer país del mundo en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes” las nuevas generaciones desarrollen su propia madeja u ovillo eléctrico para detener estos actos cotidianos de crueldad y lesa humanidad, y que no se puede detener mientras quienes estén a cargo sean los mismos que consumen, producen, reproducen pornografía y prostitución infantil y lo escribo en masculino pues basta mirar las cifras para saber que quienes consumen o cometen actos de violencia sexual en infancias, son varones.

En fin, como lo mencione "The power" es solo un ejercicio imaginativo, lo otro es una realidad que se prefiere ignorar, pero eso sí, lo que grita y grafitea en los blancos y muertos monumentos eso sí es señalado, perseguido y criminalizado, francamente la realidad parece más a una sátira dramática o película de terror, que a una distópica aventura. No me voy sin antes recordarles que los diversos feminismos han tenido en su agenda desde el inicio un mundo más amable, más humano, igualitario en condiciones equitativas, entendemos que eso les ponga nerviosos y abran cuestionamientos cómo, si las mujeres llegan al poder, ¿dónde quedamos nosotros? Pues si me permite imaginar, diría que en un mundo dónde quizá con su ayuda podremos erradicar las diferencias de género , un sistema parecido a la Caliagnosia término inventado por el escritor Ted Chiang donde explora la posibilidad de un mundo donde quienes habitan no se ven afectados por sus diferencias físicas, nos narra “una comunidad en la que todos sus residentes han aceptado voluntariamente padecer caliagnosia, una dolencia irreversible que impide percibir la belleza a quien la padece. De este modo, nadie es juzgado por su apariencia y la gente progresa en la comunidad de Saybrook por sus logros personales.” ¿Inspirador, no lo cree?