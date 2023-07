La nueva, nueva Barbie feminista y el derrumbe del Kentriarcado

De Barbie, la película, no la muñeca, diré que puede leerse como un Insight (rosa) feminista, muy blanco eso sí, pero, es Barbie, nació en un época dónde no cabían otras maneras de representatividad en los universos reales ni lúdicos.

Lo que la directora nos viene a demostrar es la potencia del feminismo y su capacidad transformadora, incluso en espacios dónde creíamos imposible lograrlo, sí en el mundo de Barbie, la muñeca engrendada, parida y amantada por el patriarcado hegemonico, heterosexual y blanquísimo.

Ahora bien, usted me dirá, ¿acaso no ve que la película es un dispositivo argumental?, si, lo veo, sí lo es. ¿Mattel está preocupado por recuperar sus ventas en una época feminista dónde se cuestiona cualquier belleza estereotipada-obligada desde un sistema hegémonico? Sí. ¿Barbie tenía que borrar su oscuro pasado como vector patriarcal y adoctrinador?, sí. Mattel es capaz de tomar el feminismo, encarnarlo en “la muñeca” nacida y alimentada en el centro del patriarcado para envolverla en una aura disruptiva y transgresora que le permite posicionarse como el juguete más vendido, después de ser bañado en las rosas aguas del feminismo pop, sí. Pero, lo cierto es que Barbie tenía una deuda histórica con las niñas que fuimos y las infancias actuales, hacerle honor a su lema “sé lo que quieras ser” un frase imposible de cumplir en un sistema dónde no podíamos decidir, lo que queríamos ser, dónde el Patriarcado dictaba lo que las mujeres, claro, las buenas mujeres, querían-debían ser, nos instalaron desde el juego la obediencia biológica y cívica de que: lo que más anhelamos era casarnos y tener hijos para sentirnos realizadas.

Sí, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Barbie es la mirada mordaz, lúdica y feminista de la directora Greta Gerwig, pues despues de 64 años entre el nacimiento de Barbie y ahora en esta cuarta ola feminista, por fin, puede con orgullo ondear en una bandera rosa-violeta su lema “sé lo que quieras ser”. Dicho lo anterior, tratando de no hacer spoiler le contaré que la película es un imaginario, dónde existe un país libre, rosa y soberano en el cual las mujeres son quienes gobiernan en todos los ámbitos, y seamos honestas, feministas o no, amamos el glitter, un buen outfit, un buen karaoke y espacios separatistas, lo que Barbie llama, noche de chicas. Este paradisiáco y fantasioso lugar es conocido como Barbieland.

Y como son tiempos vacacionales y el descanso siempre pone de buen humor, en este escrito solo hablaré de lo que realmente amé de la película.

Uno.- La hipotenusa (ya sabe, el lado opuesto al ángulo recto de un rectángulo) de la hipocresía machista de unos y delatora de otras, sino me cree, siga el estruendo de las redes sociales, dónde se le acusa a la muñeca no solo de atendar contra los valores familiares, sino de quererlos desparecer, se le acusa también de promover propaganda comunista, de negar la fe cristiana, de adoctrinamiento feminista e idiología de géneroy promotora de la diversidad sexual. Qué escanadalaa! (si me permite la expresión) Sí qué escandalaa!lo que les molestó a estas personas protectoras de la doble moral, es; ¿Cómo es posible que aún en un escenario de fantasía, Greta y las feministas tengamos la desfachatez de soñar, de imaginar un espacio dónde los hombres y su fálica gobernanza sean desplazados?, la cantidad de hate en redes sociales que generó la sola idea de que en un mundo de juguetes, (por qué es la película de una muñeca, por las diosas!! De una mu-ñe-ca (entiéndase, que serán las protagonistas, se llama Barbie y no la película de Ken) los hombres fueran tratados como históricamente nos han tratado a nosotras, como accesorios, como seres sin voluntad, sin alma, sin deseo, sin cerebro, sin autonomía, relegados a ser pertenencia de alguien más, eso, es lo que ha despertado tanto enojo e indignación, puede creer usted tanto cinismo social, bah, suena difícil de creer pero es cierto. Eso convierte a Barbie para mí en la mejor película comercial divulgadora de otro mundo posible, bien rosa y bien violeta y muy brillante. Por la sola idea de poner en pantalla otra posibilidad de sociedad, una idea “revolucionaria” perse que ha quedado implantada a todo color y con ternura en esos millones de infancias que fueron tocadas por el polvito rosa de la nueva, nueva, Barbie feminista.

Dos.- El Kentriarcado, que claridad de Greta Gerwig para mostrarle a los y las espectadoras, lo patético, triste y violento es el patriarcado también para los hombres. Toma a Ken y lo convierte en un ser lleno de contradicciones, de dudas de su estar y su papel en su mundo, un personaje que solo reconoce en sí el ego y su violencia, su “naturaleza” de poseer a la fuerza lo que no quiere ser poseído, ni conquistado, cuándo el ego y la violencia fallan, a el patriarcado le queda una de las armas más poderosas de la humanidad; el amor romántico. Y con brillantez Greta lo muestra en su banda sonora, cuando podemos ver una escena “romántica” repetida al infinito como si no fuese un dispositivo de conquista sino como algo bueno y natural, escuchamos a cada Ken declarar en una especie de serenata ubicada en la playa de un mar falso adornado con fogatas que no entibian alma alguna (porqué plástico, que maravilla de escenografía, pero eso no es el tema) lo que supone Ken, es su amor por Barbie, y le comparto un fragmento de dicha canción que me ayudará a ilustrar mi punto “Por quién me acaricia, siento que algo debo de ceder, y estoy un poco enojado y pues, no, no se acaba aquí, no, no, pues yo te necesito aún. (...) sí aún puede ser, te quiero amedrentar, y lo haré, te quiero intimidar, y lo haré, lo haré “ Una acertada descripción de los dispositivos del amor romántico.

Y entrando en detalles no quiero dejar de señalar la representación de los hombres que coinciden con derribar el sistema patriarcal apoyando y respaldando el movimiento feminista, los bien conocidos ya Aliados. Le cuento rápido, además de los ken existió una personaje llamado Allan, un muñeco presentado en 1964 y descontinuado en 1966 y tenía la función de ser el mejor amigo de Ken. Greta nos presenta a un un personaje confundido por su existencia entre tantos Ken y se presenta de cuerpo entero en la frase “uso ropa de Ken, hago cosas de Ken, pero no me gusta, no se siente como yo” (mas o menos la frase, disculpe la mala memoria) Este muñeco para mi gusto es la representación actual de un Aliado Feminista, pues, en su búsqueda de ser masculino fuera de la dictadura impuesta por los Ken se une a la difcíl tarea de derrumbar al Kentriarcado. Bravo Greta por reflejar a los Allaliados! Pues los niños espectadores tienen la opción de conectar con un Ken deconstruido o un Allaliado, con ambos o uno, de cualquier modo el feminismo sale ganando.

Por último y no menos importante, la gran revelación (de Barbie, no la nuestra) entre hacer lo que se nos exigen o ser lo que queremos ser, dentro y fuera de Barbieland, pues como la IA que revivió a Ruth Handler la creadora de Barbie, nos dice; Ser humano pueden ser bastante incómodo e incongruente pues somos quienes inventamos el patriarcado y Barbie en una misma línea temporal. Así que; si me permite importunar, no se moleste por una película que como (milochomil películas de ciencia ficción donde el mundo que conocemos no existe más y el timón lo llevan los varones) nos muestran una sociedad distópica o diferente, o qué, en la realidad y en la ficción solo los hombres pueden gobernar? no podemos indignarnos más por la propuesta de Greta en Barbieland que por los once feminicidios que son cometidos diariamente en nuestro país o ¿usted qué cree?