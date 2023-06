La cuerpa y su intervención mito-bélico-patriarcal

A lo largo de la historia las mujeres hemos sido el blanco de un sistema de pensamiento patriarcal que insiste en mantenernos lo más alejadas posible de nuestro propio estar en el mundo, por ejemplo, trazar la cartografía de nuestras cuerpas sin nosotras no fue casual, ni mucho menos anecdótico, fue una estrategia absolutamente política, un sistema que ha constituido un sistema de expropiación de nuestros saberes y autoconocimiento, encapsulandonos así, en pequeños mitos creados por algunos hombres en diversas épocas para mantenernos al margen de la vida pública. Mitos como la Hysteria: como ya sabemos la histeria se utilizó durante siglos para “justificar” nuestro malestar ( claro, seguro era enfermedad y no un hartazgo de las violencias sistemáticas que vivíamos en ese entonces y que vivimos aún en el aquí y en el ahora)“Hysterika”, termino acuñado por un hombre, el señor Hipócrates, aunque también Platón lo creía, incluso pensaba que un útero que no tenía hijos producía gases tóxicos al cuerpo, y esa idea se instauró hasta tiempos actuales con el dicho útero que no da hijes, da miomas.

La histeria es reconocida como el primer desorden mental atribuido a la mujer, que se curaba con el proceso y alcance de un “paroxysm”, palabra cortés para decir orgasmo, es datado hasta los antiguos egipcios, quienes lo describieron por primera vez en 1900 A.C. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que la histeria afecta a hombres y mujeres, pues como ya sabemos, a mediados del siglo XIX, un señor doctor, menos misógino, Paul Briquet, sugirió cambiar el nombre a este trastorno, pues al descubrir que las causas de la histeria eran de origen neurológico y no uterino, no había razón para descartar que el hombre también pudiera sufrir histeria, de hecho, el Dr. Briquet da cuenta de casos clínicos de histeria masculina y ya ve año 2023 se sigue utilizando el término de “histerica” cuando una mujer rompe el molde de comportamiento sumiso, tranquilo y obediente.

Así no solo nos constituyeron enfermas, o nos volvieron invisibles, también nos colocaron en zulos metafóricos y reales, demonizando cada centímetro de nuestra piel, inventaron mitos sobre el funcionamiento de nuestra cuerpa, nos llamaron brujas, hechiceras, blasfemas, y otras categorías construidas para menospreciar y avalar castigos para aquellas que se atrevían a pensar diferente y desde ese zulo esperaban a que viviéramos condenadas a aguantar la multiformidad de las opresiones que nos ha costado siglos derrumbar. El patriarcado, entendido como lo explica Rita Segado, es un sistema político disfrazado de religión, de moralidad, de costumbres, pero en el fondo, por detrás de estos disfraces se trata de un orden político, el primer orden de poder, de prestigio y de valor, es también un sistema jerárquico. Este patriarcado a través de sus múltiples brazos operadores ha legitimado ideas destructivas y por supuesto falsas, relacionadas con nuestra cuerpa y nuestro ser de mujer.

Leah Kaminsky en su artículo From fallopian tubes to the Pouch of Douglas, women’s body parts have been named by – and after – men. But the masculine language of medicine doesn’t end there. Does it matter? Publicado en BBC año 2018, Aborda cómo se ha ido nombrando la cuerpa a lo largo de la historia como humanidad desde la visión de los otros, una visión alejada de una realidad inclusiva, basada en creencias patriarcales, nos muestra paso a pasito como el lenguaje de la medicina, por ejemplo, esta lleno, llenísimo de términos patriarcales, aunque esto, como menciona Leah, no se trata sólo de epónimos. Mire usted, coincido con la autora en el sentido de que muchos términos se basan en metáforas estereotipadas, en las masculinidades hegemónicas, violentas y militarizadas, Leah señala particularmente: la lucha contra las enfermedades del corazón, la guerra contra el cáncer, la fecha del parto (En inglés “date of confiment”, fecha de confinamiento usando la traducción literal) El lenguaje de la medicina, el arte y la ciencia de curar, se ha vuelto sorprendentemente violento y bélico.

Leah hace un pequeño recorrido sobre el nombre de las partes genitales de las cuerpas, nos recuerda que nuestra “fuente” de placer tiene nombre de hombre, glándulas de Skene, glándulas de Bartolino, trompas de Falopio, saco de Douglas, el mismísimo punto de Granfenberg, bueno incluso el Himen tiene nombre de hombre, pero no de cualquier mortal, no, sino de Dios Griego el del matrimonio, Hymen, quien murió la noche de su boda, le ha dado su nombre a una estructura únicamente femenina. Hymen es la derivación de la palabra griega ´Hyalos´, o membrana. Sin embargo, fue el padre de la anatomía moderna, Vesalius, quién en el siglo 16 usó este término específico para la cobertura del orificio vaginal, ¿por qué no? nuestras cuerpas les pertenecían, al menos, eso pensaban en su mentalidad patriarcal.

Y sí el tema de que mi cuerpa éste nombrada desde lo masculino, sí me parece bastante violento, ya de por sí, desde la infancia cuando comenzamos a socializar en la educación pública la vida cotidiana está llena de penes, penes dibujados en los baños de las escuelas, penes saliendo de los pantalones de señores seudovioladores en el transporte público, ah pero eso sí, nada de mostrarle la composición de nuestra vulva a las niñas, no vaya ser que pierdan su “inocencia” al autoconocerse y saber que la vulva es el conjunto de los genitales externos los labios internos y externos, el clítoris, el monte de venus y el vestíbulo, el cual consta del meato uretral, la apertura de la vagina y los orificios de las glándulas de Skene ( encargadas lubrificación de la uretra distal) y de Bartolino (encargadas de secretar ese líquido que nos ayuda a lubricar y erroneamente confundimos con amor), por su puesto y evidentemente que al menos a mí me parece invasivo y violento que mi cuerpa este nombrado desde los varones y no solo la cuerpa sino la relación salud-.enfermeda- tratamiento, como lo mencioné líneas arriba citando a Leah Kaminsky.

Desde un quehacer feminista del autocoñocimiento se pretende renombrar aquellas partes de nuestra cuerpa que son conocidas por nombres de hombres que, en su mayoría, investigaron con mujeres racializadas y pobres sin su consentimiento para llevar a cabo sus “descubrimientos”, o no sabía usted que las primeras ilustraciones formalmente médicas del cuerpo de las mujeres y sus procesos de embarazo y de parto, tomaron como modelos mujeres pobres o sin hogar por ahí mediados del siglo XIX, que llevaban a sus espacios de estudio, las colocaban en una plancha, apresurando la muerte de la madre antes del parto para poder tener un modelo lo más realista y cercano al área de interés y luego nos llaman histericas, cuándo enunciamos este tipo de violaciones y violencias, y nos exigen honrar la memoria de auqellos hombres que torturaron cual carniceros las cuerpas de las otras, nos ha pedido la historia llamarlos “descubridores” cuando el termino correcto debería ser saqueadores y/o devoradores.

Ahora, si me permite oportunar, cuénteme, cómo le gustaría que se llamarán nuestras trompas de Falopio, se me antoja para renombrar las glándulas de Barolini, podría no sé, llamarse glándulas de Tlazoltéotl diosa de la pasión y de la lujuria, la barredora de la transgresión sexual, y es que para esa enorme tarea de que las mujeres conozcamos nuestras cuerpas, debemos arrancarnos las lecturas coloniales y patriarcales, por que Bartolini, y todos aquellos no descubrieron nada, esas partes ya nos pertenecían, la quinta ola feminista nos convoca a renunciar a seguir siendo las dueñas de nada, para recuperarlo todo, sí, hasta la cuerpa.