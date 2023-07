La cuerpa, los cuarentas y la asfixiante hegemonía 

Desde que cumplí cuarenta años, los anuncios de facebook, algunos reels de instagram, televisión abierta, espectaculares y casi todas las narrativas de los medios me envían mensajes clamuflageados con “cuidados de la piel” que en realidad lo que proyectan es - ¿quieres seguir siendo productiva y atractiva?, entonces, no envejezcas, toma esta pastillita mágica y seguirás viéndote de veinte-. Lo hemos naturalizado tanto, y ¿cómo no?, si hemos crecido sin que nos parezca escandaloso que la bruja de Blancanieves sienta envidia de una mujer joven, (porque en esta lógica ser joven es igual a ser más guapa) a tal grado que, para no tener “rival”, la manda asesinar con su cazador de confianza y bueno ya sabemos el desenlace, llega con los enanos, la bruja la envenena, llega un príncipa que, por cierto, ve a una mujer joven muerta y la besa, pues estamos de acuerdo que el príncipe no sabía que solo estaba dormida, pero, esa es otra historia.

El costo de dejar de ser atractiva a los cuarenta y tantos, es abrumador y era de esperarse en una sociedad hegemónica, edadista, patriarcalizada del hueso a su alma capitalista tan sometida al imperio del agrado y de la eterna juventud, este anhelo imaginario que nos han vendido y que hemos comprado a pagos, a doce meses sin intereses para invertir en una HIFU, unos hilitos tensores, una crema caritsima de París que te hará ver mucho más joven y te borrará mágicamente las línes a de expresión, mire que tan familiarizados estamos con el mandato de no envejecer que nos parece normal esa cascada de comerciales que prometen borrarte las líneas de expresión, que és un rostro sin ellas? Y vemos rostros intervenidos por botox que ya no expresan humanidad y, nos parece “normal”, mejor inexpresivo que viejo, no? Esta orden de ser siempre joven, delgada y atractiva como lo dictan otros, interviene también en el campo de la salud, en nuestros discursos y prácticas y producen subjetividades a través de la categorización, intervención y disciplinamiento de los cuerpos, de la idea de belleza y de la sexualidad. A menudo se espera que las mujeres se vean jóvenes y en su mejor momento físico durante la mayor parte de sus vidas, lo que puede llevar a sentimientos de ansiedad, inseguridad y falta de autoestima a medida que envejecen. Es importante desafiar y cambiar esta mentalidad discriminatoria y sexista hacia el envejecimiento. Todas las personas, independientemente de su edad, merecen ser valoradas y respetadas, la edad no condiciona la sexualidad ni la sensualidad de los cuerpos que habitamos, ni mucho menos su potencia.

El envejecimiento es un proceso natural y normal y no debería ser motivo de castigo o exclusión, ni de ninguna clase de sometimiento patriarcal y/o hegemónico. Por que dicho sea de paso, en México no es lo mismo envejecer en cuerpo de mujer, que en cuerpo de hombre , pues se nos ha enseñado culturalmente que los varones son incluso más atractivos entre más viejos, más sabios, claro siempre y cuando sean proveedores. Es esencial promover la aceptación y la valoración de todas las etapas de la vida, así como fomentar la diversidad y la inclusión en la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la sociedad en general. Esto implica desafiar los estereotipos negativos y reconocer el envejecimiento como una oportunidad para el crecimiento personal, el desarrollo y el empoderamiento, romper ese condicionamiento patriarcal, reconociendo la belleza y el valor en todas las edades.

Es necesario celebrar y honrar la diversidad de experiencias y perspectivas, podemos construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todas las personas, sin importar su edad, pero el cambio tiene que ser colectivo y la toma de conciencia, intergeneracional. Por que seamos honestos es vergonzoso que en México se castigue más a una mujer por envejecer que a un hombre por acosar, violentar y/o asesinar.