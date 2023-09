Entre aliados y feministos

Que si los hombres pueden o no ser feministas, que por qué no los dejamos marchar con nosotras, que por qué debemos tener asambleas separatistas, que por qué queremos ahora tomar el poder, y qué pasará con ellos ¿será que las feministas les harán lo mismo que históricamente el orden patriarcal nos ha hecho a nosotras?

En un artículo publicado en la revista virtual “Tribuna feminista” (2011) sugieren que: para que hombre sea feminista implicaría por propia ontología que los feminismos triunfaron, y han ejercido sobre la sociedad toda su capacidad transformadora, es decir, supondría que la estructura patriarcal ha sido desnaturalizada, por ello cualquier hombre podría declararse feminista, puesto que sería una cualidad propia del sistema social y no de los hombres que en él habitan. Si no es bajo ese supuesto, no, no, los hombres no pueden ser feministas, pero ¿pueden ser aliados? claro, hay aliados que distinguen que las mujeres fueron una parte de la población que ha sido discriminada, marginada y con imposiciones de roles y estereotipos de género, que cuartaron su potencial, sus sueños, sus posibilidades, y fueron encajonadas, y, en una especie de convencimiento-sometimiento nos enseñaron que lo que nos validara era parir y bordar y cocinar, y ser obedientes y sumisas.

Ellos, los aliados, lo ven, lo entienden, saben que cuando se habla de un sistema patriarcal, no hablamos de ellos en particular sino como tal se enuncia; sis-te-ma patriarcal, mismo, que a ellos también les ha costado su potencial, su libertad y los metió en un cajón de proveedores, minusválidos emocionales, viviendo con terror de que algún día, si abandonan su papel histórico, los insulten diciéndole “lloras como niña, qué, eres vieja” “mandilón, mantenido” solo basta citar aquella frase que a mí me parece elemental, los hombres le temen a que se rían de ellos, las mujeres a que les asesinen” la exigencia que para ellos resulta dolorosísima es la de nunca fracasar, hay un gran número de suicidios de hombres por razones económicas, le recomiendo sobre este tema “las viudas de los jueves” en Netflix.

Pero volvamos al punto, por que en mi camino me he topado con otro espécimen que de manera personal me llama muchísimo la atención y me refiero a lo que llamaré feministos: son criaturas muy distintas pero muuy distintas a los aliados, aunque con ciertos rasgos parecidos que a primera vista se pueden confundir, pero en su sexoestructuramentalsocialpatriarcal penemental, hay diferencias fundamentales, (spoiler!!, casi siempre los delata la representación verbal de su sinapsis), por ejemplo, en su mayoría se presentan desde la frase popular NoTodosLosHombres, o, a los hombres también nos matan.

En esa premura de defender el honor y la buena reputación de otros, los conozcan o no, banalizan, queriendo suavizar lo que nos ha costado vidas demostrar, que vivimos en un sistema que gusta de agredir, violentar y asesinar mujeres y cuerpos feminizados, claro que !no todoos los hombres! No se podría salir a caminar, o compartir oficina, o procrear hijites, o vivir con tus padres, tus hermanos, ¿sí? Esa aclaración además de ser ridícula, obvia, es innecesaria. Los feministos nunca han conocido a ningún acosador, violador o feminicida ¿raro, no? Pero si han conocido a mujeres víctimas de acoso sexual o sobreviviente de feminicidio.

Para cerrar déjeme decirle que no importa como se presentan a sí mismos los hombres o mujeres con los que nos topamos en el camino, su verdadera estructura de pensamientoacción no se nota en las marchas o en lo público, ¿sabe dónde se nota? en la cama, en la cocina, en las tareas, en los cuidados, en no replicar chistes misóginos, sexistas, en no hacer stealthing (ya se lo había contado en el articulo de Namor), en trabajar su responsabilidad sexo-afectiva, en no acosar, en respetar y entender el consentimiento, en no violar y sobre todo no asesinar. O usted qué piensa, se considera feminista, aliado o feministo?