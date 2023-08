El fantasma o la pareja como síntoma

No se necesita la fuerza física o maniobras extraordinarias para lastimar la voluntad, el alma, o el corazón de una persona, sólo necesitamos detectar la forma y el tamaño de la carencia, o lo que algunos autores llaman, el fantasma o síntoma.

En mi percepción, el tema de las relaciones sexoafectivas, enmarcadas en viejas estruccturas que indican “las formas correctas” de demostrar amor e interés, son confusas, violentas e impiden una franca exploración de lo que entendemos por sentimientos amorosos. Hablo de los mitos del amor romántico y cómo se han constituido como una ruta para encontrar a ese alguien especial, que es, cómo uno de los mitos expresa, aquella persona que nos va complementar, nuestra media naranja, y cómo, cuando la encontremos, nos dañará para hacernos saber que nos quiere, “si te cela (o cuarta tus relaciones fuera de la relación en pareja) es porque te quiere” pero ¿cómo es querer desde el celo? ya lo sabemos, es desde la pertenencia, esa idea abstracta de la propiedad en las personas, cuando no podemos pertenecerle a nadie más que no sea a nosotras mismas, es ley en la física y en lo cotidiano; la impenetrabilidad (de impenetrable), es decir, la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio: ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Y sin embargo seguimos persiguiendo ese modelo de amor romántico u amor patriarcal, como una institución con sus reglas y estatutos, como el dispositivo social que perpetuará la especie, la propiedad privada, la “riqueza o bienes construidos” y la propia cultura, pero sobre todo, que nos permitirá encontrar “nuestro final feliz”.

Bajo la guía básica del amor romántico, nos convertimos en enanos emocionales por la falta de herramientas para tramitar el dolor del rompimiento en las relaciones sexo-afectivas, o, por la frustración de no ser aquel ser que complemente a alguien más, (basta ver las cifras de feminicidios, dónde el feminicida, asesinó a su pareja u expareja, por que abandona o termina la relación) ¿de dónde viene esa necesidad de ser el todo para otro, y no ser el todo para sí mismo/a?

Algunas autoras podrían decirnos que el origen está en las heridas de la infancia, otras, desde un condicionamiento cotidiano, dirán que desde el imperio de agrado, otras menos optimistas nos dirán que el amor como lo conocemos opera distinto para los cuerpos femeninos que para los masculinos, que tiene agenda distinta para cada género, otras como Kate Millet nos diría que el amor ha sido el opio de las mujeres. Y sí, dedicamos demasiado tiempo en conversaciones con amigas sobre qué sentimos, cuándo lo sentimos, y qué hacer al respecto, pues el amor al parecer siempre viene acompañado de una estrategia de conquista, que al final o al principio se define como una estrategia de jerarquía emocional, por ello invertimos dinero, tiempo y emociones en vernos aprobables, elegidas, suficientes, comprometidas pero abiertas, a la expectativa del deseo del otro/a. Y al mismo tiempo hemos adaptado nuevas estrategias para perpetuar formas de conquista. nocivas, ya hemos escuchado términos que lo evidencian, como el Ghosting, Orbiting, love bombing por mencionar algunas, y le cuento muy brevemente de qué va cada una, el Ghosting hace referencia al corte repentino y sin explicaciones en la comunicación entre dos personas que se están conociendo, cortar radicalmente la relación con otra persona, especialmente en las primeras fases de la misma, el orbiting, consiste en "cortar el contacto de forma tajante y sin explicaciones con una persona cercana, cuando todo parecía ir bien, creando confusión. Por otro lado el Love Bombing se trata de una explosión repentina de amor que no es real, sino una técnica de manipulación para una vez más, enganchar a la otra persona al vínculo de iguales, por supuesto, sino desde la dependencia emocional.

Pero volvamos a la pareja como síntoma, escuché la expresión de boca de la multipremiada escritora morelense Alma Karla Sandoval, quien en varios de sus libros ha explorado lo que “el amor romántico” nos significa, en su libro Deatribas del amor romántico podemos encontrar pistas de cómo este modelo de “amor” nos ha hecho más daño que bien.

En palabras de Alma, la pareja es un síntoma cuando duele y se repite. Nos revela que el padecimiento sigue ahí, enraizándose en alguna parte de la psiquis. Por eso necesita expresarse, su medio es la pareja que elegimos para que dicha elección hable en nuestro nombre cuando somos incapaces, conscientemente, de aceptar para cambiar nuestras heridas, para dejar de erotizarlas o soportarlas mediante el goce.

Así que me puse a investigar qué es eso de la pareja como síntoma y encontré varios articulos y autores que nos tratan de explicar, el porque elegimos parejas desde el fantasma o el síntoma y aunque siendo honesta aún no lo asimilo del todo, le comparto lo que encontré, por ejemplo la postura de Graciela Pérez en un articulo publicado en 2019, Graciela nos explica que; la pareja siempre es sintomática, su elección es sintomática en tanto es el fantasma singular de cada ser parlétre (hablante) a partir del cual o a través del cual el deseo aprenderá a situarse, en tanto el fantasma, su función “es dar al sujeto su nivel de acomodación, de situación”. Por eso, dice Lacan, el deseo en el parlètre tiene la propiedad de estar fijado, adaptado, asociado al fantasma y no a un objeto/ sujeto determinado. Dicho de otra formase refiere a la idea de que las personas estamos condicionadas a buscar en la pareja cualidades o características que representan aspectos ausentes o no resueltos de sí mismo o de figuras significativas en su pasado, no buscamos amor, buscamos cobrar una deuda emocional. Como reza el dicho, no buscamos quien nos la hizo, sino quien nos lo pague (o algo así).

Lo anterior me lleva a reflexionar, cuántas veces nos detenemos a pensar, qué significa esta incansable búsqueda de estar en pareja, cuánto han cambiado nuestras formas de relacionarnos, desde algunos feminismos se estudia y reflexiona acerca de la idea del amor, se han conceptualizado conductas “nocivas” que perpetúan desigualdad en las relaciones básicas de pareja y el porque de la violencia como estrategia de conquista. ¿Cómo podríamos desentramar las viejas formas de relacionarnos afectivamente y sexo-afectivamente, en lo que se parece a un mundo líquido de Zygmut Bauman? ¿cómo relacionarnos desde lo cotidiano que como lo define Bauman deriva en la gestión de una temporalidad terriblemente acelerada y que, a su vez, imposibilita la conservación o creación de todos aquellos espacios en los que se pueda dar cabida a una producción de tiempo diferente a la establecida.? ¿cómo sobrevivirá la idea del amor como lugar posible, como refugio y fortaleza, en lugar de la idea del amor como estrategia de batalla, con esa herencia de dominación y sometimiento, o de renuncia así misma para ser de otro? ¿Qué herramientas hemos construido para no elegir fantasmas, o no terminar siendo el síntoma de la otra persona? No lo sé, aunque algunos feminismos cuál antorchas alumbran maneras distintas, desde la anarquía emocional, desde la autonomía, desde ponderar el amor y la ternura a nosotras mismas, sin duda la reflexión de otras formas de amar deben ser de ambas partes, lo que si puedo afirmar es que en la última década los feminismos han reformulado preguntas que nos obligan a transitar de otras maneras, qué significa ser mujer, qué significa la autonomía, el empoderamiento emocional, que nos significa la idea del amor, y nos han regalado herramientas para al menos intentar relacionarnos desde otras fronteras, hoy le deseo que deje de elegir fantasmas, y que cada elección de pareja sea desde la generosidad, la ternura y el buen trato, y no desde la ausencia o la herida.