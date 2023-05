Existen diversas formas de definir al feminismo, todas concuerdan con reconceptualizar y redefinir una sociedad dónde no se nos considere propiedad de otro, y en la cual no se nos vuelva a dejar al margen de la historia ni de la justicia social. Pero en ninguna de ellas dice que las feministas son como los Avengers o que posean algún tipo de poder de origen místico, como si el feminismo fuese un “algo” de otro planeta que por error cayó a la tierra y que otorga poderes a aquella que lo toca, convirtiéndola en una especie de metahumana que busca (lo que se busca en éste tipo de ficción) dominar al mundo, en algunos casos, o ¡salvarlo! Pero salvarlo así como nos lo ha vendido la industria cinematográfica, con sacrificio, renunciando a una misma para vivir al servicio del otro y defenderle de cualquier ataque que amenace la vida, porque: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, frente a esa lógica, aquellas que fueron genéticamente modificadas por el feminismo tienen que andar de acá para allá salvando al mundo, se ha vuelto muy recurrente en casos referentes a violencia de género encontrar comentarios en las redes sociales preguntando ¿y, dónde estaban las feministas? Pero también se ha ido extendiendo a otras problemáticas como desastres naturales o situaciones de conflicto bélico, ¿dónde están las feministas? Es más que una pregunta, es un señalamiento que pretende deslegitimar las luchas de movimientos de mujeres, es decirnos desde el orden patriarcal, lo que deberíamos hacer para que ellos acepten nuestro ser feminista; -“lo que las feministas deberían de hacer es tal cosa, o deberían de organizarse de tal manera frente a estos eventos que nosotros (sistema económico-patriarcal) creemos mucho más importantes, que la vida de ustedes”-, así que, aquellos que hacen este señalamiento no les interesa qué es el feminismo, qué es una feminista, o sus múltiples áreas de acción-intervención para abonar en el camino de la igualdad sustantiva, su interés, como ya lo dije, es deslegitimar sus avances y transformaciones socio-culturales, es incendiar pequeñas antorchas para preparar una hoguera postmoderna que abone a una quema contemporánea de las nuevas brujas: las feministas. Lo que realmente desean es decirnos, dónde, cómo, cuándo y para qué deben servirle las feministas al patriarcado en cualquier tipo de situación en el mundo.

Si usted googlea ¿qué es el feminismo? Es probable que aparezca algo como: movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” y sí, en otras palabras, el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Se sitúan los antecedentes de este movimiento a finales del siglo XVIII, pero fue en los últimos años del siglo XIX que tuvo una actividad pública más visible. En todos estos años el feminismo ha construido conocimiento y pensamiento crítico frente a lo que se cree la matriz de las opresiones, las violencias y desigualdades, sí, exacto, el patriarcado constituido por sistemas de opresión y subordinación por razones de género. Y ya es bien conocida la definición de patriarcado, lo entendemos como un sistema que privilegia a unos e imposibilita a otras, se llama patriarcado por que históricamente el término se utiliza para definir una cultura en la que la autoridad, en lo privado y lo público, era ejercida únicamente por varones. Y sí, también ya sabemos que no solo los hombres pueden tener actitudes patriarcales, también hay mujeres que se instauran al patriarcado como estrategia de supervivencia. Durante todos esos años el feminismo, como un movimiento orgánico y vivo y no cómo un mito que crea mujeres con superpoderes, se recrea y se expande, toma el rostro de quien lo nombra, el feminismo es interseccional, se multiplica, se diversifica, ya no se puede hablar de un solo feminismo, hacerlo nos limita la variedad de enfoques y abordajes para transformar nuestra cotidianidad, por ello la importancia de reconocer las otras realidades, tenemos hoy en día una gran variedad de abordajes sobre las problemáticas de las mujeres en el mundo, compartimos aprendizaje y estrategias, conversamos con el feminismo socialista, el radical, el de la diferencia, el iusfeminismo, el socialista, el liberal, el islámico, el afrosdecentiende, el feminismo abolicionista, el separatista, el blanco, el nativoamericano, el zapatista, es decir los feminismos construyen nuevas maneras posibles de estar en el mundo desde un piso más parejo, más amable, menos violento y con la utopía de erradicar la violencia de género que cada día vemos reflejada y en aumento en el tema del feminicidio: once mujeres al día son asesinadas en México. Así que si me permite importunar, antes de señalar o exigirle a las feministas cualquier cosa, lo que nos beneficiaría como sociedad, tanto a hombres como a mujeres, (pues desde el feminismo entendemos que esta violencia rizomática nos lastima a todos y todas), pues tristemente todos los días cada uno de nosotros se vuelve en una víctima potencial de asalto, violencia sexual, desaparición forzada, homicidio y feminicidio, antes de señalar con escarnio ¿dónde están las feministas? habrá qué preguntarse, ¿dónde está el Estado? Es este ente quien sí debe fungir como garante de nuestra seguridad y cuenta con las estrategias, herramientas y personal capacitado para atender, cual avenger, de manera inmediata cualquier tipo de conflicto bélico, natural, o de violencia y crimen organizado (claro, de ahí a que salga triunfante, ya es otro tema) Y para responderles aquellas personas que frente a un monitor gritan en negritas y mayúsculas ¿dónde están las feministas? Les diré que estamos ya, en todas partes.

Denisse B. Castañeda