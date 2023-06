La historia de la lucha lésbica en México es un relato complejo y multifacético que abarca varias décadas. A lo largo del tiempo, las mujeres lesbianas, que en México han enfrentado desafíos y discriminación debido a su orientación sexual, se han organizado y han trabajado junto al feminismo para lograr la igualdad y el reconocimiento de sus derechos. Pero además han tenido que afrontar la misoginia de los otros comportamientos lamentables, de algunos compañeros hombres homosexuales, y claro era de esperarse encontrar ese tipo de obstáculos ya hemos comentado en este espacio, que no solo los hombres pueden tener conductas patriarcalizadas, sino cualquier persona sea cual sea su orientación sexo afectiva, despatriarcalizar la lucha requiere un quiebre de viejas estruccturas, que han traído para los ellos, ciertos privilegios, por así como; cuerpo de mujer no es igual a pensamiento-feminista, de la misma manera sabemos que; cuerpo homosexual no quita lo misógino-machista, algunos hombres gay, aún sabiendo lo difícil que es enunciarse desde la desobediencia biológica-sexual-histórica, no abandonan su patriarca interno que les susurra que no por ser gay debe renunciar al lugar y perspectiva del poder masculino.

La artículista Carmen Morán en una entrevista en el periodico el País, año 2019, retoma una conversación que aún está pendiente, las estruccturas misóginas de la comunidad gay frente a la comunidad lésbica, plantea una deuda en materia de reconocimiento a la trayectoría e importancia de los movimientos lésbicos, para ello retoma el término “relaciones ruinosas”, de la filósofa Celia Amorós, y ejemplifica el accionar de estas relaciones en aquellas causas, a las que el feminismo prestó su apoyo sin encontrar nada a cambio, por ejemplo dice Amorós, lo sucedido en la Revolución Francesa, que concluído el moviento, invisibilizó el aporte de las mujeres para su triunfo y las mandó de nuevo a los cautiverios sexo-domésticos-reproductivos, para algunos movimientos de mujeres el costo de entablar “relaciones ruinosas”; ha sido la invisibilidad y el olvido.

Como ya lo ha narrado la historia, desde siempre han existido mujeres no heteronormadas, rompiendo el mandato, creando precedente, de movimientos lésbicos políticos, se tiene registro de un auge en 1970, diversas agrupaciones mantenían discusiones y abordajes sobre el contexto político, tejieron estrategias para visibilizar y desestigmatizar a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, además de la lucha contra el patriarcado encarnado en la sociedad y en algunos (muchos) compañeros de lucha, me encantaría tener un láser despatriarcalizador que nos permitiera a los diferentes movimientos que llevan como bandera una vida libre, digna, sin violencias, ser más cercanos, más cómplices en la búsqueda de la ternura y la justicia. Agradezco a esas mujeres en los años setentas y las que les continuaron, defender y visibilizar desde todas las posibles trincheras, su estar en el mundo, por romper el halo de la heteronorma, por re-dignificar el amor, la posibilidad de transformar la manera en que nos relacionarnos, por desgenitalizar el cariño, la admiración o el respeto, por una sociedad diversa e inclusiva, ! a despatriarcalizar la lucha!