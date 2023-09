De mil heroínas la matria aquí fue

Descubrí la palabra Matria, por azar, leyendo una entrevista realizada por la UNAM, donde participaba la lingüista y activista Mixe Yásnaya Elena Aguilar Gil, fue ella quien me llevó de la mano a otras periferias para nombrar el rostro de las mujeres en los procesos de independencia en México, Matria como lo ha señalado también Victoria Sedón (2006), es una re lectura nueva y posible para desentrañar conceptos como identidad, raza, lengua, color. Las conversaciones que de este termino se derivan son fascinantes, la sola idea de nombrar este proceso que nos dio independencia desde lo femenino, desde un útero simbólico que deseó, gestó, parió y amamantó un movimiento que liberó a nuestro territorio del yugo español, Matria es controversial para algunos, pero para otras, otres, es un manifiesto político.

Ya muchas escritoras feministas, han compartido que: la patria como el patriarcado se construye a través de procesos violentos como la exclusión, el sometimiento, la omisión y/o borramiento de lo otro, lo diferente, lo disidente, lo diverso, y puede tener rostro de mujer, de indígena, afro, pobre, etc. El pasado 2020 entre pandemias y lutos, la escritora Blanca E. Rivera del Río, invitó a varias escritoras de la república mexicana a escribir sobre el papel de las mujeres en la independencia, en un maravilloso libro que tituló “Inventoras de la Matria”, editado y publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm), diversas escritoras se reunieron e intentamos dar rostro y color a la genealogía de las mujeres en la historia de la independencia, la que esto escribe, junto a Xochiquetzal Salazar, pudimos participar en este proyecto con el apartado Matria Negra, nuestra aportación tiene un abordaje poético, feminista, decolonial en la tarea de imaginar una matria más allá del rojo: el negro, sentir la matria con y desde la fuerza de nuestras ancestras libertarias.

En este ejercicio de buscar el hilito morado de la memoria colectiva, de la historia contada desde, no sólo los ganadores, sino, desde y solo desde los patriarcas, contarnos desde la Matria tiene entonces un vientre y no un falo, un espacio en la historia que gesta y amamanta, es la Matria y no lo patria, lo que hizo posible que lo Otro, lo que habita en la en zulos invisibles, constituyera desde la secrecía un movimiento que descentralizó no sólo lo hegemónico y patriarcal sino que desdibujó por un breve instante la frontera entre esclavas, libertas, indígenas y criollas para volverse cuerpos históricos donde se gestó una de las tantas luchas por las libertades.

Escribir más allá de la blanquitud y lo patriarcal, nos llama a cambiar el tono de la enunciación de la historia. Nos permite encontrar vestigios hechos hilos y entretejer, pasar por el corazón, esa memoria, que estaba oculta y donde sin recordarlo habitamos todas. Escribir acerca de ellas, las mujeres que dieron lo que poseían e incluso hasta lo imposible, nos permite otras formas de resistencia. Quizá en otro momento podría contarle de las mujeres que activaron y sostuvieron el movimiento conocido como los Guadalupes, donde se bordaron redes ocultas que buscaban derrocar la Corona, para un México Independiente.

Afortunadamente (o no) lo que de esta historia hemos aprendido, al traerla hoy aquí hecha una madejita naranja, morada y verde, con la que nos hemos podido ir bordando una memoria colectiva que reconozca y rescate del olvido a nuestras antecesoras, nuestras ancestras, nuestros símbolos de independencia, es que la Matria no se da de una vez y para siempre, emerge y se muestra, aparece y se desdibuja, integra otras nuevas tonalidades, texturas y abordajes.

Hay opiniones encontradas sobre si la independencia realmente logró mejorar las condiciones de vida de las mujeres, lo que podemos plantear, dice Xochiquetzal Salazar, es que: durante la guerra hubo trastocamientos al orden patriarcal con sus sometimientos para unas y recrudecimiento de los cautiverios (Lagarde, 2014) para otras, y en la posguerra hubo algunas ganancias en términos de derechos para las mujeres en ciertas posiciones, particularmente, para la afrodescendencia. Es innegable que la abolición de la esclavitud, proclamada por Morelos, fue un logro -aunque también con sus complejidades-.

Este espacio no me alcanza a nombrar con detalle, los intrépidos movimientos y acciones que tuvieron las mujeres pertenecientes a los Guadalupes, pero sirva este escrito para brindar un diminuto homenaje solo a algunas de esas tantas mujeres, mujerisímas! ( porque en ese entonces y ahora, eramos legión dispuestas a la lucha por nuestra autonomía y nuestras libertades) que nos dieron Matria.

Permítame entonces gritar: ¡Vivan las mujeres que nos dieron Matria! , vivan las mujeres que nombra Rubí Huerta poeta P’urhépecha jimpo karári:

Uárhiecha enkaksï nomeni miáuaka iretecheri uekatsemakuarhu, enkaksï miunchipaka jóskuechani imecheri uarhíriechani eska ch’piri étskukatecha uándarhu ketsïkua ueratini (Mujeres que no fueron nombradas en la historia de sus pueblos, mujeres que fueron contando las estrellas de sus muertos como antorchas encendidas bajo el cielo )

Viva Margarita Peinbert, Viva! Antonia Peña, Viva María Camila Ganancia y Luisa de Orellana y Pozo!, Viva Gertrudis Bocanegra, Viva María Ignacia “la Güera Rodríguez”, que vivan Rita Pérez Jímenes y Josefa Ortíz, Viva Leonora Vicario y Antonia Nava y todas aquellas que nos diaron Matria!

Que vivan las que caminaron antes que ellas, que vivan la que abrevaron de las independentistas, que vivan libres y plenas cada niña y mujer mexicana, que vivan cada poeta, pintora, performancera, académica, escritora, ama de casa, trabajadora doméstica, cada mujer que pisa y habita y da la lucha para derrocar estas políticas de muerte y guerra, que vivan mis amigas y mis pares, vivan las mujeres campesinas e indígenas, las afro y afromorelenses, las activistas, las feministas, las defensoras de la tierra, vivan mi madre y mi abuela, que viva libre y contenta cada mujer ancestra o hermana que han bordado con su ejemplo y con su lucha que hoy podamos nombrarnos Jijas de la Matria! Por que la independencia de México de mil heroínas también fue.