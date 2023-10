De la culpa y la soledad

De niña no me daba miedo el coco, las brujas o el robachicos, me daba miedo la soledad, me parecía un lugar tan triste al que no quería llegar y me enseñaron varias reglas para evitar ese destino a toda costa, a mí y muchas mujeres, no en vano, Rosa María Gil y Carmén Inoa Vasquez han traducido esos mandamientos para las mujeres de la siguiente manera: 1.- No olvidarás tu lugar de mujer. 2.- No abandonarás la tradición. 3.- No te quedarás soltera, ni serás autónoma económicamente, ni de mentalidad independiente. 4.- No pondrás en primer lugar tus necesidades. 5.- No desearás otra cosa en la vida que ser ama de casa (y cinco más que por motivos de espacio dejaré fuera) claro, las madres no lo decían con esa claridad, ellas estaban educadas con el mandato divino-patriarcal, y yo trataba de obedecer ciegamente, pero, una flamita de libertad estaba encendida casi todo el tiempo a la mitad de mi pecho, renegaba de las tareas y los mandatos, de ir a misa, o barrer, o servirle a los primos o los tíos, de besarle la mano al señor cura, no!, yo quería volar, leer, cantar, pero cuando renegaba de esas tareas, y veía la preocupación de las tías por ese aire libertario, un sentimiento color negro, se instalaba en mi estómago y sentía pánico, un miedo mucho más profundo y oscuro que el miedo a la soledad, le temía a ese dios que me inculcaron, uno que sabía lo que pensaba, lo que sentía antes que yo misma, y sentía culpa, aceptaba el castigo por el desafío de desobedecer y a ratos dejaba debajo de la cama mi flamita libertaria. Me tardé en aprender a mantenerla encendida, invertí muchos años de mi vida sintiendo culpa por cada decisión que pudiera parecer un desacato patriarcal, dudé si ese dios me amaba o no, e invertí esfuerzo, estabilidad mental, emocional y física en encontrar a un compañero para complacerlo, ser digna y de paso, para evitar ese mal publicitado y tan desacreditado destino; la soledad.

Pero, ¿por qué, por qué sentimos culpa al no obedecer, o cuando ponemos límites, o nos vamos de una relación sexo-afectiva que no nos satisface del todo?, ¿por qué aceptamos la vida a medias?, ¿por qué nos sentimos culpables de nuestra autonomía y libertad, de no cumplir las expectativas que nos colgaron al nacer en un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer?, ¿por qué nos da culpa sentir?, ¿por qué sentimos culpa al masturbarnos, o al sentir deseo?, ¿por qué nos instauraron la monogamia o la heterosexualidad como natural, o nos engañaron durante siglos diciéndonos que las mujeres no tenían deseo sexual y aquellas que sí, se consideraban enfermas o estaban envueltas por el mismísimo Satanás, y no puedo asegurar si Dios existe o no, o que realmente sea un señor blanco y anciano, lo que sí puedo argumentar, es que se dice que el amor es el motor del mundo, pero, yo creo que es la culpa. Y le confieso como apasionada de los cómics que; y solo aquí entre nos, ese dios, que nos han enseñado las iglesias y las sectas, pero sobre todo la conquista, se parece más a Venom (es un personaje del universo de Marvel), que es un ente de vida extraterrestre, como ese dios, es un simbionte asexual que requiere de adherirse a un huésped para sobrevivir, como ese dios y lo encuentra en sus seguidores. Pero bueno, hablemos de la culpa, y para hablar de ello, le comparto algunos fragmentos del texto; “Descolonizando la Culpa desde el feminismo” de Marilú Rojas Salazar y comencemos por lo básico: ¿qué es la culpa? En palabras de la autora nos dice que; es un sentimiento infligido, es decir instalado en nuestra conciencia por agentes externos. No nacimos con culpa, la aprendimos a través del pensamiento religioso, que es una emoción alimentada siempre por el recuerdo (una imagen) de una acción, omisión o pensamiento de algo que ya pasó. La culpa llegó con el colonizador cristiano, pues los pueblos de Abya Yala no tenían conciencia de lo que era ‘pecado’, este concepto lo trajo el colonizador desde una mirada moralista somatofóbica (miedo al cuerpo) y hedonofóbica (miedo al placer), y desde la erotofobia (miedo al erotismo) propia de la moral medieval, y primero tuvieron que enseñar a los habitantes de estas tierras lo que ellos entendían por pecado y así instalaron la culpa en torno al cuerpo y a la sexualidad, especialmente asociado al territorio cuerpo de las mujeres colonizadas. Y mire, en las civilizaciones pre-cristianas antes de que los españoles nos trajeran la sífilis y derrumbaran nuestros templos, cometieran violaciones masivas, y genocidio cultural, la mayoría de las personas andaban desnudas casi todo el tiempo, la relación con los cuerpos era mucho más libre, natural, cotidiana, y el baile era muy importante como la máxima experiencia espiritual transformadora así como las experiencias sexuales. (esto está estudiado e historizado por personas expertas, no es solo un romanticismo del pasado) Así que a golpe y sangre, nos enseñaron la dependencia espiritual, nos convencieron que hay un Dios que desprecia la libertad, aunque promueva el libre albedrío, nos enseñaron a un dios que sólo ama aquellos semejantes a él, sí, ese dios solo ama a los hombres y desprecia profundamente lo femenino, nos convencieron de que hombres y mujeres no éramos nadie sin un ser divino, que la vida en la tierra no importaba, solo la divina, pero, a ellos les dieron muchos más permisos celestiales, en esa institución meramente patriarcal dónde hay de todo menos amor, nos culparon, a las mujeres, de todo, nos persiguieron, castigaron y asesinaron por provocar el deseo de ellos, y nos convencieron de quedarnos en relaciones violentas e indignas para cualquier ser humano porque es nuestra cruz y así lo quiso el señor, pero al mismo tiempo ese señor dios entiende que la carne de los hombres es débil y por ello caen en la tentación, esquizofrénico ese dios, no le parece? O tal vez es un dios muy sano patriarcalmente, y ¿cómo influye esto en la toma de decisiones en la vida cotidiana? Marilú nos explica que; en primer lugar, la culpa oprime a las mujeres, las censura, las excluye del ámbito de la bondad y las categoriza y prejuzga como ‘malas’, pecadoras o sucias. En segundo lugar, la culpa es un ardid de la mentalidad patriarcal para impedir a las mujeres hacerse cargo de ellas mismas, de lo que acontece en sus cuerpos, afectos, relaciones, sexualidades y de su realidad. En tercer lugar, coloca la imagen de Dios o la divinidad desde los paradigmas del patriarcado y en contra de las mujeres bajo la mirada del castigo y del juicio. Y finalmente, nubla la capacidad de reflexión, inteligencia y discernimiento de las mujeres para tomar decisiones y ejercer su libertad de conciencia.

Y si lo anterior no es suficiente, ¡zas!, aquí tiene usted señorita el instrumento de control más exitoso de la historia de la humanidad (después de dios, por supuesto) el amor romántico. Pero de ese instrumento ya hemos hablado en otras entregas. Mire, creo en la autonomía espiritual, creo como Almodóvar en la bondad de las y los desconocidos, creo que ritualidad ayuda a disipar la culpa, y encontrar claridad y autoconocimiento, creo que en cada persona habita un ente divino que intuye y presiente más allá de lo evidente como si cada uno tuviera una espada del augurio (sí como Lion-O de los Thundercats). Me costó media vida, abrazar la soledad como una estrategia de sobrevivencia, a las mujeres nos cuesta mucho amarnos así nada más, nos han enseñado que la aceptación de dios traducida a la aceptación de lo masculino, los padres, hermanos, novios, maestros, esposos, desconocidos, etc., nos la tenemos que ganar con sumisión, obediencia, entrega absoluta y sacrificio, pero contentas, convencidas, si no, no somos dignas de nada y nos quedaremos solas, como las locas de las plantas o de los gatos, pero la soledad es una conquista donde puede estar un dios menos castigador, uno más cercano, si espiritualidad es lo que una necesita, se conquista después de una árdua batalla de desobediencia, de romper estereotipos, de ser una su propia diosa, su casa y su sustento, su persona favorita, de ser egoísta, de amarnos sobre todas las cosas, de tener otro deseo que no sea maternar a un esposo y a les hijites, de explorarse y conocerse y ser una su mejor amante y su mejor amiga, me gustaría viajar en el tiempo y decirme que estar sola es mucho mejor que estar sometida, o estar permitiendo maltratos o humillaciones o desatenciones, o ser la chacha gratuita en nombre del amor o de la culpa. Que como dice Marcela Lagarde no hay una experiencia más significativa en la vida de las mujeres, que ser, la protagonista de nuestra propia vida, y no la co-estelar de alguien más que no pondrá nuestro nombre en los créditos de esta película.