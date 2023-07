Barbie, el arma rosa de la heteronorma blanca

De entrada partamos de la idea de que Barbie nunca ha sido un juguete, sino un mecanismo de imposición de valores de género tóxicos, pues sus criterios estéticos fundacionales son heteronormativos y durante décadas muuuuy racistas, (ahora pues nada, se abancan la inclusión forzada). Barbie era la mujer que todas las niñas queríamos ser, y no sólo en un universo lúdico y/o fantástico, era un sentimiento real, aspiracional, ser delgadas, blancas, de ojo azul y con una sonrisa Colgate no muy expresiva pero tampoco de apatía, lo necesario para llegar a ser la esposa de Ken.

Pero, hablemos del nacimiento de Barbie.

Antes de que Barbie fuera creada, existía una muñeca llamada "Bild Lilli" que se considera la madre de Barbie; Bild Lilli, era una muñeca de moda que se lanzó en Alemania en 1955.

Fue creada por el caricaturista Reinhard Beuthien y se inspiró en un personaje de una tira cómica publicada en el periódico alemán "Bild-Zeitung" presentada como una joven de posguerra, ambiciosa y descarada. Como mujer trabajadora, ganaba su propio dinero como secretaria, pero fue más allá, como, salir con hombre ricos. La tira casi siempre incluía una viñeta de Lilli vistiéndose o desvistiéndose, mientras hablaba con amigas, novios o su jefe, según nos cuenta wilkipedia.

Bild Lilli era una muñeca de plástico con cabello rubio largo y una figura curvilínea, (genes que como sabemos heredó Barbie), Inicialmente, fue diseñada como una muñeca para adultos y se comercializaba principalmente en tiendas de tabaco y quioscos. La muñeca se hizo muy popular y adquirió una reputación de ser un símbolo de moda y glamour. En 1959, Ruth Handler, cofundadora de la compañía de juguetes Mattel, estaba de viaje en Europa y vio a la muñeca Bild Lilli. Y quedó impresionada por su apariencia y reconoció el potencial de una muñeca similar en el mercado estadounidense que se convertía en el mecanismo de imposición más rosa y más lindo de la historia de los juguetes infantiles, así Mattel adquirió los derechos de la muñeca Lilli y la adaptó para crear lo que hoy conocemos como Barbie, que se lanzó en 1959 y se convirtió en un fenómeno cultural, y aunque Barbie estaba inspirada en Lilli, se realizaron algunos cambios significativos en su diseño para adaptarla al gusto y la cultura estadounidense. Barbie tuvo un gran éxito y se convirtió en la muñeca más vendida del mundo, con una amplia gama de accesorios, ropa, complementos, embarazos, hijos/as y marido. Porque si no sabía le cuento que por allá en 2003 Mattel saco al mercado una Barbie embarazada llamada Midge a la que se le podía abrir la pancita y ver al producto, fue una muñeca controversial, pues además como lo señalaron los cuidadores de la buena moral en su tiempo, no había indicios de que Migde estuviera casada, pero ya sabe, esa, es otra historia.

Así es como llega a nuestra vida y se instala Barbara Millicent Roberts, alias Barbie, a nuestra psique infantil y funda una idea única de belleza. Pero también un mecanismo de americanización uno que nos alejaba de nuestro contexto, por ello y otras razones Barbie ha sido criticada además por presentar una imagen estereotipada de la feminidad, centrándose en la apariencia física y en roles tradicionales asociados con las mujeres. Se ha argumentado que esto puede influir en la autoimagen y limitar las aspiraciones de las niñas (pues como la heteronorma nos instruyó, Barbie era sólo para niñas) para la crítica feminista como nos lo señala Aracelí Barbosa en su libro “Barbie un estereotipo tóxico”; la imagen que proyecta la muñeca en cuestión alude a un estereotipo cultural que connota la feminización de la identidad de “ser mujer” investida de glamour y banalidad, involucra también la forma en que operan esos dispositivos de desigualdad con un perverso pero sutil adiestramiento de género, para que las niñas, desde muy pequeñas, quisieran dejar de ser niñas para convertirse en muñecas, con esa exigencia de eterna delgadez y juventud, siempre pulcra, siempre atenta, siempre sonriente, siempre bien vestida, Pues Barbie repito, no es solo un juguete es una productora de bienes culturales y como tal tiene la capacidad de moldear la subjetividad social, de su momento, pues no sólo se convirtió en un sentimiento aspiracional para nosotras, sino para ellos, para los sujetos masculinos que aprendieron también a querer una Barbie en su vida y como está comprobado científicamente, nadie, ninguna persona humana puede ser Barbie, pues como nos dice Aracelí Barbosa; la muñeca ostenta proporciones anatómicas que resultan imposibles a escala humana (bueno, existen un par de mujeres en el mundo que recurrieron a la cirugía plástica, para, literalmente ser Barbie) porque ser solo nosotras nunca ha bastado, todo el tiempo nos imponen “modelos” a seguir, curiosamente esos modelos coinciden en ser complacientes, siempre jóvenes y dispuestas.

La relación entre Barbie y el feminismo ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los años. Al ser una muñeca iconica que ha estado presente en la cultura popular durante décadas, Barbie ha sido criticada por promover estereotipos de género y una imagen idealizada e irreal de la feminidad, que pueden tener consecuencias en la salud mental de algunas jóvenes, se tiene registro de adolescentes con bulimia o anorexia, por tratar de alcanzar una impuesta imagen de belleza, los juguetes como Barbie, deben ser extensiones de la creatividad, la imaginación y el potencial de las niñas, y no un modelo único de cómo debe verse una mujer exitosa, los juguetes no tienen género, no son hechizos malignos que vienen del infierno. Si un niño varón tocara una cocinita o un horno mágico jamás se convertiría en niña u homosexual, y claro tampoco pasará que una niña se convierta en Rambo, o niño, o lesbiana por jugar con Kid Acero, Spiderman o Batman. Lo más que puede pasar, es que el niño aprenda a cocinar y la niña no sé, a ser una superheroína.

Si bien Mattel tiene una “responsabilidad social” al comprometerse a reducir la desigualdad social incluyendo otros cuerpos, tonalidades, profesiones en su producto, subiéndose como buena industria al mainstream del feminismo rosa, ciertamente ha trabajado para ampliar la diversidad de Barbie en términos de apariencia, profesiones y roles, promoviendo una mayor inclusión y empoderamiento de las niñas. Pero la tarea cotidiana de acompañamiento en los juegos de las infancias es responsabilidad de los y las adultas que existen alrededor, motivar la autonomía, el amor propio y la confianza en sí mismos en la infancia es una promesa llena de ternura que quizá, quizá, logre desde otro comportamiento no racial, no clasista, sin violencia de género, construir un mundo más amable, más autónomo, más violeta que rosa, como reza el slogan de Barbie “ser lo que una quiera ser”