¿Y los Derechos Humanos Constitucionales del Presidente?

Son polémicas y sin sentido las expresiones y afirmaciones de los diferentes órganos electorales que participan actualmente en lo que es una verdadera campaña política, una campaña con la que se pretende, tanto los partidos MORENA, Del Trabajo y El Verde, como los otros, el PRI, el PAN, el PRD y en su momento Movimiento Ciudadano, que recorriendo el país en los tiempos que la ley señala, puede haber para el 6 de septiembre del presente año, por cada una de esas fuerzas políticas, alguien que sería precandidato a la Presidencia de la República o candidatos según los estatutos de los propios partidos y lo que la ley señala.

Evidentemente que hay un manejo distorsionado y equivocado de todos los partidos políticos, incluido el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, el INE, porque voy a utilizar una metáfora:

“Ése animal que usted ve ahí que ladra como perro, defeca como tal, tiene orejas de perro, ladra como perro y sin embargo por un Decreto se dice, se ordena, se expresa, que no es un perro, es un gato.”

Hiperbólicamente es lo que está ocurriendo en la actualidad con todo lo que se define a Derecho Electoral, a simulaciones, disimulos, verborrea que pretende justificar lo injustificable; es decir, estamos ante la presencia de una verdadera campaña electoral, en la que tirios y troyanos —MORENA y los demás partidos— están realizando viajes por todo el país, han renunciado a sus cargos públicos; si bien en este caso a los legisladores según el INE se les permite seguir ocupando su cargo y seguir haciendo campaña, verbigracia como ocurre con la Gálvez y con Creel; igualmente con Monreal y otros de una u otra Cámaras que pretenden ser candidatos a la Presidencia de la República; cualquier otra denominación, coordinador para buscar la democracia; asomarse a ver cómo anda la vida en el país es un absurdo; estar con mantas, asambleas, reuniones, que ahora los órganos electorales dicen con una palabra mágica “preferentemente” las reuniones de éstos, que como el perro, el Decreto dicen que son gatos, estamos en autoengaños, y sobre todo en burlas al pueblo de México, porque lo que estamos viendo, sin considerar los tiempos electorales, que el país está de cabeza; que los candidatos o como se les quiera llamar, están en plena campaña electoral; que algunos proponen programas de seguridad; otros quieren discutir para atraer las cámaras de la televisión; unos más andan en el extranjero, se retratan con los delincuentes como García Luna, manda las fotografías, y aquí es toda una historia absurda que no abona en favor de la democracia ni la vida de los mexicanos y las mexicanas.

Para muestra un botón, voy a transcribir el artículo Sexto Constitucional y enseguida haré una crítica constructiva del mismo y de lo que está ocurriendo con Andrés Manuel y todos los que aspiran a puestos de elección popular y sobre todo a la Presidencia de la República.

El artículo sexto citado mandata: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 3º, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

La realidad está tocando la puerta de cada mexicano todos los días, para empezar con las llamadas “mañaneras”, porque tanto el Presidente cuanto los que lo rodean de sus partidos o de los contrarios, tienen el derecho de expresarse, de transmitir sus ideas, sin que la palabra es realmente reminiscencia de los españoles “ninguna inquisición judicial”, es decir, hay que dejar que fluya la palabra, la expresión, la libertad y no como se está pretendiendo amordazar, a maniatar, a simular, pretender sin éxito, porque estamos en presencia de verdaderas campañas electorales de todos los que aspiran, primero a la precandidatura, después a la candidatura y finalmente a ganar las elecciones para asumir la primera magistratura del país, es decir la Presidencia de la República.

También es importante ratificar que es el Estado el que es responsable de garantizar este derecho a la información, en consecuencia estamos con una simulación absoluta, de un ambiente democrático que no va compaginado con la idiosincrasia de los mexicanos; porque este invento, que se lo sacaron de la manga o de la chistera como un mago, no tiene sentido, porque estamos, reitero, en verdaderas campañas presidenciales, que ahora incluso se dice que cada uno podrá gastar hasta 34 millones de pesos, y por otro lado MORENA dice que con 5 millones es suficiente; pero lo que es innegable es que tenemos tantos aspirantes a la Presidencia de la República como los que señalan en el caso de MORENA, Partido Verde y el Partido del Trabajo, 6 y los otros partidos que eran 14, que se reducen a 11, a 10, total que es un desorden, un desbarajuste que no abona en favor de la democracia.

¿Se respetan o no los Derechos Humanos Fundamentales Constitucionales del Presidente de la República y de todos los ciudadanos mexicanos? Respuestas, probablemente las tengan los órganos electorales, pero por lo pronto esta es una realidad: Estamos en plenas campañas presidenciales.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com