¿Volver al pasado? ¿Vivir el presente? ¿Prepararse para el futuro?

Andrés Manuel sigue planteando soluciones a los graves problemas que nos afectan a todos los mexicanos y a las mexicanas. Las inconformidades de determinados sectores, digamos los de siempre, claman ahora que sea resuelto el caso Ayotzinapa, porque como el alacrán, y esa es su vocación y sentido de la vida, quieren seguir picando como en la fábula de la rana y el alacrán, donde éste le pide a ella que lo lleve en su lomo para cruzar un río, y ella le dice no, porque me vas a picar, le responde no cómo crees, si te estoy pidiendo la ayuda es porque no voy a ser así, y a la mitad del río el alacrán pica a la rana, y ésta le dice por qué si te estoy sirviendo; y él le contesta porque es mi instinto. Ese parece ser el común denominador de los inconformes con que Murillo Karam esté ahora en la cárcel para ser juzgado por tres delitos; que se haga por todos los medios el esfuerzo de traer a Tomás Zerón de Israel, porque este país no tiene tratado de extradición; y se le debe traer a México para que responda de la responsabilidad que tiene en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Sigue la misma historia de la inconformidad, ahora se ha manifestado, porque hay una nueva iniciativa para que en México tengamos un sólo horario, para todo el año, excepto los estados del norte de la República, para que ya vivamos con el mismo horario y no suframos las consecuencias tan graves de tener que estar cambiando cada equis meses sin que tengamos realmente un beneficio. Por esto también está siendo cuestionado por los mismos sectores, la misma oposición, los partidos que son como negocios particulares; y no quieren aceptar la realidad; este es otro país; la Cuarta Transformación es una realidad, y confiamos por todos los beneficios, que tengamos seis años más de la Cuarta Transformación para consolidar todo lo que ha hecho hasta ahora Andrés Manuel.

La historia de Ayotzinapa no termina con Murillo Karam en la cárcel, si como bien dijo el Presidente quién le ordenó elaborar y sostener la verdad histórica, todavía habrá algo que hacer al respecto.

Por otro lado es conveniente que mis distinguidos lectores sepan que se han expedido ya 20 órdenes de aprehensión contra elementos de alta jerarquía de la Secretaría de Defensa Nacional; encabezados por el general Alejandro Cárdenas, que era el encargado en Iguala en 2014, todo lo que ocurrió y que coincidentemente un tiempo después el propio Enrique Peña Nieto lo ascendió a General de División por sus méritos en campaña; ¿cuáles fueron? en este caso ocultar todo lo que con las cámaras del 5C se sabía desde el 26 y 27 de septiembre del 2014; y que han sido ocho años de sufrimiento y de encubrimiento, que finalmente con la actividad del Subsecretario de Gobernación y la orden de Andrés Manuel, ahora se sabe que muchos de los grupos de los estudiantes fueron muertos a machetazos; existen las llamadas telefónicas, más de 2 mil que se hicieron la noche del 26 de septiembre en Iguala; y que después con la participación de Guerreros Unidos, Los Rojos y todo esto que ahora ya es del dominio público y está en las redes y en los medios de difusión, en la propia televisión; ya sabemos que no hay indicios de ninguno de ellos vivos, e incluso se ha filtrado y es una realidad, que un soldado de nombre Julio Cesar López, era un soldado del 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala, que fue comisionado y entró como estudiante encubierto y en el momento, que como consta en los documentos que se han hecho públicos, la noche del 26 de septiembre le avisa a su teniente que iban a ser trasladados a diferentes partes, que era momento de intervenir, se optó por el silencio e incluso este soldado encubierto también fue masacrado y desaparecido; incluso la misma noche en que mueren se dan las órdenes para que desaparezcan y no se sabe los lugares donde finalmente son sepultados.

La otra historia del incendio, de la quemazón, de haberlo quemados es inverosímil, porque mínimo se requerirían mil grados de calor para deshacer un cuerpo humano; y para hacerlo con 43, sería aún más grave.

También es muy importante reiterar que los resultados del gobierno de Andrés Manuel, de la Cuarta Transformación, están a la vista, evidentemente como en todos hay problemas, pero la realidad es que este es un nuevo país, que hay conquistas muy importantes, como bien dice el Presidente en vísperas de su informe, antes las pensiones eran para los más altos mandos y para los exgobernadores y los expresidentes, hoy muchos millones, aproximadamente 10 de personas de la tercera edad y más de 30 millones de jóvenes los que respectivamente se les llamo ninis, tienen una beca y están caminando a tener un trabajo y el país está cambiando.

CONCLUSIONES

Primera. Debemos rechazar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro.

Segunda. La cantaleta de los inconformes ya está tan desgastada que no se toma en cuenta por nadie, excepto por los dueños de los medios que son verdaderos comerciantes y que abre uno las páginas de lo mismo, y es la misma historia, ya ni siquiera hay razón para la crítica.

Tercera. Los inconformes ahora tendrán que hacer algo para que Delfina Gómez no gane el Estado de México la gubernatura; y en el año 2024 MORENA, el Presidente López Obrador y la Cuarta Transformación lleven la estafeta en primer lugar, para que la candidata o el candidato que sea escogido, nosotros hemos manifestado nuestra convicción de que México le iría muy bien tener una Presidenta; en el caso concreto estamos con Claudia Sheinbaum, pero en su momento ésto tendrá que ser resuelto a través de la encuesta que nuestro partido ha determinado para designar al candidato a la presidencia.