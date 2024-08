¡Un triunfo más de AMLO! Es constitucional la disposición de candidaturas plurinominales

Según el acuerdo del 7 de diciembre del año pasado que tomó en cuenta el Instituto Nacional Electoral, sobre todo, y esto es muy importante, porque fue la opinión unánime de los partidos políticos que forman el mercado nacional, porque no había candidatos, había dudas de las coaliciones, qué hacer, y en ese momento, lo que sigue vigente, es que las plurinominales se tienen que otorgar por partido, de acuerdo al 8% que les da derecho a los votos que tengan.

La señora Taddei, Presidenta del INE, ha expresado y el Tribunal Federal Electoral lo ha ratificado, que las plurinominales se deben otorgar a los partidos como tales, y no como coaliciones, porque en realidad éstas últimas no están en la Constitución; incluso quienes de la oposición pretenden que el INE interprete la norma constitucional, están equivocados porque el INE no tiene esas facultades; en ese supuesto lo que tiene que hacer y va a ocurrir, es atender a la voluntad de los 36 millones de mexicanos que salimos a votar por MORENA, como en el caso de quien ésto escribe, los del Partido Laboral por ése y los del Ecologista por ese partido también, no debemos olvidar que fueron con candidatos independientes, no en coalición, y el pueblo, los mexicanos, respondieron votando y eligiendo por la mayoría relativa 50 + 1 de los votos a los miembros de cada uno de sus partidos, que ahora al llegar a las nuevas legislaturas, cada partido tiene un número determinado de diputados, por ejemplo, que ya en la práctica parlamentaria al unirse, evidentemente habrán mayorías calificadas de sobra.

No es en este supuesto hacer caso a las plañideras, que como bien se los dijo el Presidente, ellos rechazaron en su momento que se hiciera como coalición, y no contaban con que el pueblo, los mexicanos, los que somos de MORENA, los que son del Verde y los que son del Trabajo, tenemos la convicción, y ahí colaciono el Plan C, que fue tan llevado y traído, pero que en realidad no es sino una idea de Andrés Manuel, frente a los atropellos que ha sufrido, ése sí, el Plan A y el Plan B, en cuanto a las 20 reformas constitucionales, y que finalmente los poderes, sobre todo el Poder Judicial Federal batió y echó a perder cuanto había en ésto de las reformas que se pretendían.

En este momento la perspectiva, la realidad que tiene que ser resuelta ya, es que estos tres partidos, con el 8% de los que fueron electos por el pueblo directamente van a ser los que tengan como plurinominales; de ahí que hablar de sobrerrepresentación en este caso no se da, porque se debe respetar la voluntad de los que sufragaron por los candidatos únicos independientes de cada uno de los tres partidos, MORENA, el Verde y el del Trabajo.

También hay que reconocer que la Presidenta Taddei del INE, ha estado expresando opiniones muy importantes, de las que solamente debemos considerar la que recientemente dijo, que el INE no interpreta la Constitución sino que cumple la ley; de ahí que en unos días, y aquí daremos la primicia en su momento, se confirmará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de que en la de Senadores faltarán tres, para tener la fuerza jurídica suficiente, desde el punto de vista legislativo, para hacerle reformas definitivas a la Carta Magna, es decir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso este artículo lleva el merecido nombre de un triunfo más de Andrés Manuel, porque del Plan C fue el resultado de los atropellos que hicieron quienes tenían en su mano haber resuelto las cosas mejor; y también hay que reconocer que desde la perspectiva de lo que todos estamos esperando, esto contribuye a la seguridad electoral, política, para que antes del 6 de septiembre, que es el plazo máximo que da la ley para que se declare la existencia y validez del cómputo presidencial para declarar a Claudia Sheinbaum Presidenta electa y en su momento constitucional cuando tome posesión.

Conclusiones

Primera: No se pueden aplicar preceptos ni interpretaciones a contrario sensu, en sentido lato o en sentido amplio, porque la Constitución no tiene el reconocimiento de coaliciones en el aspecto electoral, sino de partidos.

Segunda: La manifestación de la voluntad de 36 millones de mexicanos, es la fuerza de la idea o de la propuesta que hizo Andrés Manuel de la reforma al Poder Judicial Federal, considerando y esto es muy importante, que la reforma será aprobada en unos días, y que seguramente habrá que aportar, habrá variaciones, para que la misma sea una realidad, desde el punto de vista de rescatar, guardar e incrementar el estado de derecho.

Tercera: La validez de la elección presidencial que está en la puerta, metafóricamente hablando, va a dar una seguridad a los inversionistas, a los países extranjeros, a los países con los que tenemos relaciones diplomáticas, porque nuevamente, y yo le reitero a quienes me honran leyendo estas líneas, que volteen sus ojos a Europa, esta guerra entre Ucrania e Israel que no tiene ningún sentido, o ver hacia Suramérica o el Caribe.

En Venezuela o en El Salvador, o en alguno de esos lugares donde hay tan graves problemas, y nosotros seguimos disfrutando de una plena libertad, con seguridad, dentro de lo que se puede hablar de esta materia, y sobre todo esperando que en unos días se ratifique que Claudia Sheinbaum es la ganadora de la elección presidencial.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com