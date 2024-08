Democracia Mexicana / ¡Triunfo del pueblo de México! ¡Claudia es presidenta!

Si bien las leyes electorales señalan como fecha última para expedir la constancia a quien haya resultado vencedor o vencedora en la última contienda presidencial el 6 de septiembre del presente año, el Tribunal Electoral por mayoría de cuatro de los seis magistrados, han hecho la revisión de todo lo que la oposición pidió, y el resultado es, dejar sin tocar los números, los votos, los sufragios emitidos por nosotros los mexicanos, los que formamos parte de MORENA y de la Cuarta Transformación, que fueron registrados, contados uno por uno, por el Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente prevaleció el estado de derecho. Juristas como los cuatro magistrados que resolvieron acabar con cualquier incertidumbre y dar certeza jurídica a la pasada elección, desecharon 240 juicios de toda clase de artimañas, de inconformidades, de inventos, de historias de los partidos de oposición; principalmente el PAN y el PRI, pero la mayoría de estos 240 juicios, como una medida desesperada la intentó el PRD, o sin metáforas lo que quedaba del PRD; el cual finalmente perdió su registro, y quienes aspiraban al fuero para seguir en la impunidad o ya se fueron de México o están seguramente promoviendo amparos.





Es importante señalar que dentro de esta votación, que de haber resuelto el Tribunal algunas irregularidades, de acuerdo a lo que quería por ejemplo la señora Xóchilt Gálvez, quedó sepultado porque la Sala Superior, nombre oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó, confirmó los resultados y la validez de los sufragios que se emitieron por nosotros, los que formamos parte del movimiento de izquierda en México, a favor de Claudia Sheinbaum Pardo.





Si bien se trata de un conflicto jurídico, procesalmente hablando no hubo pruebas de las afirmaciones de la terceta trágica que impugnó los resultados, donde casi 36 millones de mexicanos votamos por el cambio; aquí quisiera hacer una acotación en cuanto a la reforma judicial, porque si bien fue una idea de Andrés Manuel y después él fue el creador del Plan C, ése es una realidad y entonces ahora somos, el número que he señalado, de mexicanos que exigimos que las promesas de campaña y lo que se dijo se cumpla.





También hay que considerar que los votos sumados de la oposición, por ejemplo, los 16 millones que obtuvo la unidad opositora Fuerza y Corazón por México; los más de 6 millones que ganó Movimiento Ciudadano, sumados no llegan a lo que se sufragó en favor de Claudia.





Si bien es cierto que se presentaron esas inconformidades, éstas finalmente las clasificaron, y de ellas, por absurdas, fueron desechadas la mayoría y sólo se analizaron 155; la historia llega a su fin. Tenemos una Presidenta que era virtual, ahora es electa, y en unos días será Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.





También es importante que se reconozca la labor que hicieron los dos Felipes, de La Mata y Fuentes, y Mónica Soto, y por supuesto la que se agregó la señora Valle, que pudieron anular la votación de 71 casillas, como lo habían propuesto Reyes y Otálora, que vale la pena señalar algo de éstos dos, que sus nombres completos ni siquiera los quiero mencionar aquí; ¿Cómo pensaron?, cómo es posible que dos personas bien afiliadas por la extrema derecha pretendieran que los 36 millones de mexicanos no tuvieran la fuerza como pueblo de México, que le hemos dado a la señora que hemos escogido para Presidenta.





Tampoco vale la pena ocuparse del PRD por razones obvias; lo que sí es importante subrayar es que Claudia Valle, la magistrada que fue invitada lo hizo jurídicamente correcto, y así ocurrió; entonces Otálora y el otro señor estuvieron haciendo berrinches, cosas absurdas, que finalmente ésto ha culminado con una sentencia, que por importante la transcribimos textualmente. El Tribunal Electoral resolvió lo siguiente en un punto ÚNICO: “Se confirma los resultados contenidos en las actas de cómputo distritales de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos".





CONCLUSIÓN

La actitud, la reflexión, el lenguaje corporal, la forma en que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum se han comportado, es la mejor manera de que haya una transición de gobierno sin problemas y para que ya se empiece a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

















Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com