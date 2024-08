Democracia Mexicana / Sheinbaum ¡no llegó sola, llegamos todas!

El Tribunal Federal Electoral entregó su constancia en sesión solemne, emitida por la Sala Superior del Tribunal, es una constancia de mayoría y esto debe considerarse como un triunfo de ella, que tiene el fundamento, la retribución de la lealtad, la honradez, la templanza, la inteligencia y sobre todo, y en esto hay que hacer hincapié, parafraseando a Ortega y Gasset, diríamos por la reiteración de los conceptos que Claudia Sheinbaum ha emitido, que le guardará lealtad, agradecimiento, como corresponde a una persona bien nacida, cuya obligación principal es ser agradecida.

Los detractores quisieran un rompimiento entre ella y Andrés Manuel, que no van a ver. Yo los exhortaría a que consideren que los valores de él y de ella son afines, pero cada uno con su personalidad, así como ha sido la de Andrés Manuel, la de Sheinbaum, desde esa expresión de que no llega sola llegamos todas, es una gran satisfacción para quienes somos miembros del partido, creemos en el gobierno de izquierda, y sobre todo reiteramos nuestra convicción de la inteligencia de las mujeres.

Es importante ratificar que estamos con lo que dice el Presidente, de que es una mujer extraordinaria la Presidenta, pero yo le diría a quienes me honran leyendo estas columnas, esperemos un poco, porque seguramente esta nueva Presidenta de la República, en el momento que le pongan la banda presidencial, vamos a tener y a conocer, dentro de su lealtad y de su formación, su personalidad y sobre todo que seguramente seguirán las características de honestidad, de resultados y de amor a la patria, y al pueblo de México y de los mexicanos. Es importante subrayar esta parte de su discurso, el primero cuando habla de las heroínas de generaciones, quienes lucharon y quien esta vez ella es la recipiendaria, de que llegara una mujer al máximo cargo; en este caso hay que subrayar también que la acompañaron determinados y señalados Ministros de la Suprema Corte y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y en este caso ratifica que la reforma judicial hecha por mandato del pueblo, lo que antes hemos señalado, fue una idea original de Andrés Manuel, creció y después la secundamos 36 millones de mexicanos; también hay que subrayar que veremos los frutos de la Cuarta Transformación y sin metáforas la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Además hay que subrayar que en este primer discurso, ella ha señalado frente a quienes la acompañaron, que va a gobernar a todos por igual, que deberá haber un verdadero sistema de justicia que sea igual para todos los mexicanos y las mexicanas. Un sistema que comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia, un estado de derecho; también es importante subrayar la reiteración que ella hace para gobernar, conforme a la Constitución, en cuanto a la designación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional; como ella dijo "está convencida de que los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrían respetar también la Constitución, a las leyes y la voluntad del pueblo.

También hay que subrayar algo fundamental, que en 200 años de vida de la República, por primera vez una mujer recibe el reconocimiento de Presidenta Electa, es decir se señala Presidenta con a mayúscula, como dice ella, “he dicho en otras ocasiones, no lo asumo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal; el día de hoy marcado ya en la historia de México no llego sola. Llegamos todas.”

Conclusiones

Primera: Es importante subrayar que 36 millones de mexicanos votamos en favor de Claudia Sheinbaum.

Segunda: Que la reforma del Poder Judicial Federal es importante y seguramente, es nuestra opinión muy personal, si no hubieran empezado, sobre todo la actual Presidenta de la Corte, con sus faltas de cortesía y de respeto a la investidura del Presidente, las cosas no llegarían a ese extremo, pero además no se usó el diálogo para resolver los problemas.

Tercera: Es fundamental señalar que el país será gobernado por primera vez por una mujer, y desde nuestra perspectiva que tenemos la convicción de que el vecino del norte, también con Kamala Harris será una primera mujer Presidenta y que con el tiempo nos veremos beneficiados por una relación de dos mujeres, que por primera vez cada una llega a la presidencia de su país por diferentes caminos, pero finalmente, es nuestra opinión, dos mujeres, dos presidentas se van a entender mejor que si allá hubiera un hombre y aquí una mujer.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com