Democracia Mexicana / Salinas de Gortari, vergüenza pública de México

Los pueblos que no tienen historia, no la recuerdan o la quieren olvidar, se equivocan reiteradamente, como ocurrió con Carlos Salinas de Gortari; ejemplo de un usurpador, porque todos recordamos que con trampas subió al poder, a pesar de haber perdido con Cuauhtémoc Cárdenas la Presidencia en el sexenio 1988-1994.

Desvergüenza porque a pesar de los años que han transcurrido, nosotros, el pueblo de México, estamos convencidos de su autoría de mil maneras, intelectual, material, desvergonzada, política, económica, en contra de Luis Donaldo Colosio; que otra sería la historia de nuestro país si Luis Donaldo hubiera sido Presidente.

Cómo olvidar la muerte de Luis Donaldo; la frustración de que en un crimen artero lo asesinaran en Tijuana, y toda la parafernalia, los que intervinieron en ese tiempo, de los que no quiero ni recordar, finalmente dijeron en viajes relámpagos a Tijuana, que había sido la acción de un asesino solitario, lo que verdaderamente fue una mentira.

Cómo olvidar la imposición de Salinas, de quien era su Secretario de Hacienda, que Zedillo lo rechazó, y que en ese tiempo se avisó a la iniciativa privada, que cambiarán sus pesos por dólares, porque iba a venir una devaluación que fue tan grave, que puso a nuestro país de rodillas; es bueno recordar que en ese tiempo Zedillo también procedió contra el hermano de Carlos, por el homicidio del guerrerense, que las malas lenguas decían que había vínculos raros entre él y Salinas.

También es importante recordar que Zedillo recibió 3 mil millones de dólares para los compromisos del país, y Clinton, quien era el Presidente en ese tiempo de Estados Unidos, dio su apoyo con un préstamo de 20 mil millones de dólares, siempre y cuando se le garantizara y así fue, con las facturas que México tenía pendientes por cobrar por la venta de su petróleo.

La historia es breve; sus efectos gravísimos; se ha dicho que los negocios de Salinas lo han convertido en uno de los hombres más ricos del mundo con prestanombres, que aquí por razones que me guardo, no me refiero a los personajes que se convirtieron en cómplices de este sujeto.

También hay que reiterar, además de lo que digo Claudia Sheinbaum en la mañanera, que es una desvergüenza que falto de valor civil, Salinas se quedó callado todo el sexenio de Andrés Manuel, y hoy con una batea de babas y con los mismos cómplices de siempre, Aguilar Camín y sus “nexos” le dan voz, para decir algo cínicamente vergonzoso, dijo Salinas "soy desempleado y no tengo metafóricamente con que mantenerme”; a lo que le contestó Claudia “pues venga al país y solicite por su edad, la pensión que le correspondería, porque aquellos millones que desaparecieron para todos los presidentes ya son el pasado”.

Es importante reiterar que todo el conflicto de esa devaluación que le impuso Salinas a Zedillo, y que el país la pagó con sangre; cómo olvidar que en ese momento Zedillo con el llamado Fobaproa, que nuestro pueblo lo llamó robaproa, convirtió en deuda pública para los mexicanos lo que era deuda de los bancos y no del pueblo, que seguimos pagando y que seguiremos pagando tres o cuatro generaciones más.

Es fundamental señalar la masacre del Ejército Zapatista en Chiapas, donde cuando menos mataron y que eran también del PRD, más de 500 opositores.

Es trascendente señalar que el sujeto de marras, no vive en México, según los medios vive en Madrid o vive en Londres, y sin casualidades porque no hay, todo está deliberado, aparece cuando ya López Obrador no es Presidente; pero no fue a Roma por una respuesta, porque la Presidenta, con inteligencia, con frialdad y reiterando los hechos históricos hizo un resumen de todo lo que fue; y si bien es cierto que en época de él se concretó el Tratado de Libre Comercio, no podemos olvidar que en ese tiempo las industrias mexicanas sufrieron bajas tan graves, que si usted acudía a una tienda de mayoreo como “Gigante” o las que había, prefería comprar productos norteamericanos que mexicanos, por los precios; si bien han pasado más de 25 años y ahora somos el socio comercial número uno de Estados Unidos, no es por Salinas, es por el trabajo del pueblo de México y los gobernantes, en este caso como López Obrador, que supo capear el temporal la negociación del Tratado, y que ahora veremos en el año 2026 hacia donde llegamos con Claudia y Trump.

Como una anécdota estudiantil e histórica, publicada en algún medio y que reiteramos aquí, es lo que señala la Presidenta Sheinbaum, cuando Salinas hizo una visita a la Universidad de Stanford, y ella estudiaba ahí, sacó un cartel que decía democracia ya, tratado justo, y así se quedó y se publicó en un periódico llamado de Stanford Daily; entonces frente a todo ésto, hay que cerrar filas, estar al pendiente, hay que ver que quieren regresar a seguir usufructuando, extorsionando, corrompiendo al pueblo de México.

Conclusiones

Primera: No es coincidencia que Salinas aparezca cuando López Obrador ya no es Presidente; y metafóricamente podríamos decir como en mi pueblo en Oaxaca "el miedo no anda en burro”.

Segunda: Debemos cerrar filas con Claudia, las victorias y las conquistas constitucionales que ya tenemos, hay que hacerlas una realidad más amplia y para que beneficien a todos los mexicanos.





