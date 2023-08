¿Quema de libros de texto gratuitos el 10 de septiembre en el zócalo?

Educación y política. Unión nacional de padres de familia contra Andrés Manuel

La trascendencia histórica, política, familiar, social, cultural, tiene un inicio importante en el siglo XX, porque hasta entonces la Iglesia era la dueña de la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes en México. Educación religiosa. Confesional. En ese mismo siglo se da la Revolución en 1910, de México; se consolida en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una de sus principales victorias es la que se consigna en el Artículo Tercero de la Carta Magna que ordena lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.

Como ocurrió y es del dominio de todos los mexicanos, la Revolución de principios de siglo le arrebató a la Iglesia la educación básica, la confesional, la religiosa, porque el país empezaba una nueva proyección y etapa, en el caso concreto de la educación de los niños.

De acuerdo al precepto constitucional señalado, el Estado tiene obligación, tiene el deber jurídico, de proporcionarle a todos los mexicanos y las mexicanas la educación primaria, secundaria, media superior y superior. Esa manera de educar debe ser laica; el laicismo significa que no debe haber cuestiones religiosas como no sea la ciencia y al margen de cualquier influencia de cualquier religión. También, porque antes de la Constitución de 1917 la educación era un privilegio y había que tener una posición económica para estudiar; ocurre que el Estado como consecuencia de unas conquistas de la Revolución, la educación se debe proporcionar gratuitamente, situación, hipótesis, casos concretos, que llegan hasta el siglo XXI, en el año 2023, donde las principales instituciones de educación de los niveles señalados son gratuitas. Un ejemplo único, extraordinario, de realidad, es la Universidad Nacional Autónoma de México y la cantidad de carreras que imparte, de todos los órdenes, y siempre de manera gratuita. También para que haya un equilibrio importante en la educación ésta debe ser democrática, es decir no debe haber diferencias por las clases sociales, color de la piel, situación económica o preferencias sexuales.

También, y esto es fundamental, esa educación que debe proporcionar el Estado y los gobiernos locales, así como los municipales, tiene la característica de ser nacional; es decir abarca el país completo, y además debe ser una educación de calidad, sin intereses políticos ni mucho menos económicos, hipótesis ésta que me permite reiterar, que ante el conflicto que se da en la actualidad, uno de los principales motivos es que la iniciativa privada, sea cual fuere, ha perdido un negocio de 3 a 4 mil millones de pesos que le reportaban imprimir los 25 o 30 millones de libros de texto gratuitos, al margen de que los mismos libros deben revisarse y corregir los errores, no podemos tapar la historia con un dedo, y en uno de los graves problemas que tenemos es que México tiene el mayor número de madres niñas, de jóvenes, que se resultan embarazadas, y que entre otros problemas tienen, según lo que ha ratificado la Organización de las Naciones Unidas, es que no hay educación sexual, y ahora cuando se pretende esto ponerlo en los libros de texto gratuitos, la Iglesia, la extrema derecha, el yunque, la ultraderecha quieren mantener, como ocurrió en España con la Santa Inquisición, el oscurantismo, que la gente no sepa, que siga de rodillas por su ignorancia.

También es importante subrayar, no como una casualidad sino como una acción dirigida de esta famosa Unión Nacional de Padres de Familia, que se caracteriza porque desde entonces, 1917 cuando surge, todas sus acciones son en contra del gobierno federal, de los locales, de los municipales y por supuesto de la Constitución.

Podemos enunciar entre otros los graves problemas que esto ha traído como consecuencia después de la fecha señalada, vamos a encontrar la lucha de los Cristeros, la presencia de Plutarco Elías Calles y lo que se llama el Grito de Guadalajara en 1934 donde se consolida la Revolución Mexicana, y por supuesto todo lo que son las educaciones laicas.

Siguiendo en esa breve y apretada síntesis histórica, en 1959 toca a Adolfo López Mateos a poner en práctica lo que es los libros de texto gratuitos para niños, y como siempre surge la Unión Nacional de Padres de Familia, la derecha enloquecida y los resultados están a la vista.

En esta evolución surge el gobierno de Andrés Manuel, la Cuarta Transformación, y como bien lo señala él esta es una cuestión que están utilizando en política, porque coincide con el cambio de la Presidencia, los candidatos, el ámbito político se presta, y aquí surge algo gravísimo de la Iglesia, que está convocando a los mexicanos, y esto es gravísimo repetimos, a que el 10 de septiembre de este año 2023 acudan al Zócalo de la Ciudad de México, el centro principal, para que sean testigos y actores de la quema de los libros de texto gratuitos.

CONCLUSIONES

Primera: Los niños, niñas, adolescentes, serán los sacrificados, por todos estos intereses de la unión de la UNPF, de la Iglesia y la extrema derecha,

Segunda: No es posible que estas hipótesis, que estos graves problemas, se quieran dilucidar con la quema de los libros, porque esto nos trae a la memoria a Savonarola, que en Florencia provocó todo esto y después el mismo fue quemado en la hoguera.

Tercera: Es importante que quienes me honran leyendo esta columna tengan la conciencia de que primero es el interés superior que debemos defender es el de las niñas, los niños, los adolescentes en la educación, con todo lo que los niños en el siglo XXI deben saber para vivir mejor.





