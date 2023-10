Posición de México con base en la constitución respecto al conflicto de Israel y Hamas

Es un tema conflictivo. Es difícil adoptar una posición en favor de uno u otro combatientes. La historia de 75 años, del año que se fundó Israel, 1948 a la fecha, no da respuestas. Las Naciones Unidas se ven impedidas y su papel es meramente decorativo. La resolución del año citado para crear Israel determinó territorio, límites y condiciones para establecer en esa parte de lo que era Palestina el gobierno israelí; de entonces a la fecha ha habido demasiadas revelaciones, de los diferentes presidentes de Israel, y el último de Tanjau que en sus 15 años ha propiciado más todavía la violencia.

Por otro lado, también es importante señalar, que Hamas que es un grupo terrorista, instalado también en la Franja de Gaza, ha llevado sus acciones de guerra aéreas, navales y por tierra, al extremo de haber sorprendido al gobierno de Israel en esa nueva invasión que hizo ese movimiento terrorista.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Con base en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 10ª, vamos a fundamentar qué ordena la Constitución a este Presidente o a cualquier otro cuando se dan conflictos de esta naturaleza: “… X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;…”

Hay que considerar que los principios de política exterior de nuestro gobierno, son en primer lugar, hacer efectiva la autodeterminación de los pueblos; segundo, la no intervención; tercero, la solución pacífica de controversias; cuarto, no amenazar o usar la fuerza en las relaciones internacionales; promover los valores de la democracia; respetar los derechos humanos, y aplicado el conjunto de decisiones y acciones conforme las diferentes políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRISIS

Evidentemente es una crisis humanitaria, en la que son tan culpables y responsables Israel como Hamas; si bien este último es un grupo terrorista, ha tomado las decisiones de agredir a Mansalva, a los israelitas, con resultados gravísimos; esto estuvo muy mal; como reacción natural la de Israel, de asumir la defensa de su país, con los resultados que todos conocemos, y que ha llegado esto a un extremo que se puede calificar como un genocidio; ratificando que efectivamente los dos son culpables y responsables de lo que está ocurriendo.

La conciliación no aparece en ninguna instancia internacional; el gobierno de Estados Unidos ha actuado de acuerdo a sus intereses, aparentemente como conciliador, pero con acciones bélicas muy graves; igualmente hay que considerar que los esfuerzos internacionales y de toda índole han fracasado al respecto.

¿QUÉ OPINÓ ANDRÉS MANUEL RESPECTO AL CONFLICTO?

Es evidente que es una cuestión delicada, que México durante toda su vida política y democrática se ha mantenido al margen de las políticas invasoras, la del uso de la fuerza, las que violan los derechos humanos; las que en sí no son democráticas; frente a ésto se le preguntó a Andrés Manuel, y dijo, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que él no podía tomar un partido con Israel o con Hamas porque sería una intervención en sus políticas. Reitera sus comentarios de que son prácticamente inútiles los organismos internacionales, y esto es una muestra inequívoca, porque si en 1948 se creó el país de Israel, de qué ha servido al organismo internacional, si después de 75 años estamos presenciando una matanza. Como lo dijimos antes, el texto del artículo 89 fracción 10ª, ratifica la política exterior de México, que es no intervención, solución pacífica de las controversias y lo que hemos señalado.









Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com