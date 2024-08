Democracia Mexicana / Nuevo triunfo del pueblo de México

Las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral sobre la sub y sobrerrepresentación, los dimes y diretes de tirios y troyanos, de los detractores de nuestro gobierno de la línea de la izquierda, de la realidad, es que esa reforma señaló que los diputados plurinominales serían en función de los votos emitidos para cada partido, en lo individual y no en coaliciones, y ésto es lo que hizo el INE finalmente, le dio a nuestro partido MORENA los números de diputados, suficientes para tener la mayoría calificada ya en la Cámara Federal, donde con esta mayoría será un día de campo para Monreal, porque solamente tendrá que seguir las órdenes que le dicte Claudia Sheinbaum, y los asesores jurídicos de Claudia.

Este proyecto ya es una realidad, fue ratificado por el Tribunal Federal Electoral de la Federación, que reitero es la única autoridad que puede emitir una resolución de esa naturaleza, así como dio la boleta de Presidenta Electa a Claudia, hoy ha ratificado, de cinco votos contra uno, que el número de plurinominales tiene que ser de acuerdo a lo que ganó MORENA, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Ríos de tinta han corrido. Toneladas de papel se han desperdiciado. No puedo decir que se hayan exprimido el cerebro, porque es evidente que en todas estas acciones ha habido una absurda apreciación, y sobre todo subestimación de lo que iba a ser Andrés Manuel, su gobierno y lo que logró en seis años. Hoy seguramente que también están y que bueno que sigan en esa línea, dudando de la capacidad, autonomía, inteligencia, fuerza de voluntad y sobre todo que bien lo dijo Claudia, no llega ella sola, llegan todas las mujeres, y eso desde aquí es rendir un homenaje a todas, porque finalmente México es un ejemplo para el mundo, de actividades políticas y seguramente lo será por la igualdad de derechos de todas las mujeres.

Igualmente hay que subrayar que el triunfo del pueblo de México, como lo señalamos en el título de este artículo, es de 36 millones de mexicanos, no es de una persona, de un sujeto o de un valor político, somos nosotros los que hemos votado, los que hemos decidido lo que queremos que pase con este país, no me detengo a ésto tan reiterado, que por lo mismo se ha desgastado, la reforma judicial, ésta es la reforma del pueblo de México, es la victoria de los mexicanos, para ratificar el segundo piso de la Cuarta Transformación, las pensiones sociales y todo lo que viene acompañado de eso.

Aquí como un homenaje importante a Andrés Manuel es reiterar de sus obras simbólicas y señeras, icónicas de este sexenio, son el Tren Maya, que es una realidad; el que viene de Toluca a México; el Lago de Texcoco, que si ustedes distinguidos lectores no lo conocen vayan a verlo, se van a llevar una sorpresa importante y agradable; el aeropuerto nuevo, el AIFA, que se están terminando las construcciones, los caminos para llegar a él con más facilidad, es otra de las realidades. Y qué les parece a ustedes que además se han creado más de 100 universidades Benito Juárez en todo el país, que albergan actualmente 50 mil estudiantes; quisiera decir más, pero es más que suficiente, porque finalmente la voluntad nuestra, los que creemos en el gobierno de Claudia Sheinbaum como una continuidad de todo lo que hizo Andrés Manuel, que fue una revolución sin armas, esto se acabe de consolidar para bien de México y los mexicanos.

CONCLUSIONES

Primera: El triunfo de la Presidenta Electa y de los diputados plurinominales y las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados no son personales de ellos, son triunfo de los 36 millones de mexicanos que votamos por el cambio, por Andrés Manuel, por Claudia y por lo que viene, el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Segunda: Inútiles fueron los esfuerzos, la poca materia gris tenía que dar ese resultado de los opositores, de ya sabemos quiénes, de dónde vienen y qué pretendían, y finalmente es una pena ajena, porque desde que escogieron a la señora X no había con qué enfrentar a una mexicana como Claudia, que desde estudiante, desde siempre, se ha caracterizado por su amor a México y de los mexicanos.

Tercera: Ya hubo hoy en los medios una noticia importante expresada por Claudia Sheinbaum respecto a la reforma judicial. Ella va a dictar los tiempos sin tropelías, sin estridencias, sin gritos, pero como una realidad, los mexicanos queremos votar para elegir a los Jueces Federales, a los Magistrados y a los Ministros.

Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com