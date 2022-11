¿No se cansan los detractores -periodistas- de denostar a Andrés Manuel?

La verdad distinguidos lectores es que hay un hartazgo de periodistas o pseudoperiodistas que han perdido sus ingresos a partir de que Andrés Manuel asumió el poder. Porque no quiero ocupar un espacio tan importante no mencionaré los nombres, son de todos conocidos; pero permanentemente es una saña, buscar calificativos, expresar improperios, ni siquiera dirigirse a Andrés Manuel como señor Presidente sino con una expresión soberbia, dicen “oiga Presidente, usted dijo hace ocho años pero aquí le tengo la cuenta y hoy dice ésto”; yo preguntaría ¿Esos sujetos, esas personas, que desde que amanece hasta que anochece su objetivo, su vida, desde que despiertan, es criticar al Presidente de la República?

“Las mañaneras” han sido un instrumento extraordinario con el que ni todos los medios impresos del país lo pueden contrarrestar, porque es la acción gubernamental, un hombre —Andrés Manuel—, preocupado las 24 horas del día por lo que pasa en el país, y así han transcurrido prácticamente cuatro años; ellos, los detractores; los que perdieron sus ingresos; los que todos los días en sus columnas periodísticas, en sus redes, y hay quienes presumen de tener millones de seguidores, de decir que llegan hasta la “conchinchilla”, a Estados Unidos y Europa, pero siempre con la misma ubicación, por eso pensé que era conveniente dedicar hoy este espacio a decirles que estamos hartos de escuchar, de ver, de que día y noche no se ve nada positivo de lo que está haciendo el actual gobierno.

Habría que preguntar a esos periodistas, a esas personas que hacen de este oficio su “modus vivendi”, ¿Qué más quieren? No hay libertad, hay libertinaje de decirle no sólo al Presidente sino a cualquier miembro de su gabinete que son tontos, que dicen mentiras, que son corruptos, qué hacen permanentemente y no hay quien los pare ni quién los detenga; por ello pienso que si la mía es una voz en el desierto, podrá ser leída y escuchada por quienes no vamos a cerrar la inteligencia o el entendimiento, para no ver los pros y los contras del actual gobierno; empero, es importante subrayar que han pasado cuatro años, y éste es otro país, por ejemplo el dólar y el peso han mantenido una paridad impresionante, porque recuerdo que en el 2018 se decía que para estas alturas el peso estaría como en treinta o cuarenta pesos por dólar, y sin embargo la respuesta está en lo que hoy vale.

Por otro lado la reciente declaración de Carlos Slim son muy importantes porque son como un aval a lo que ha hecho hasta ahora Andrés Manuel en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social.

En esas circunstancias es fundamental subrayar que hasta lo malo tiene cosas positivas, pero cuando se trata de molestar, de mentir, de calumniar, de corromper, estos sicarios de la pluma están al pendiente por si hubo un error magnificarlo o si no crearlo; frente a ésto yo los exhortaría a que prueben, acrediten, critiquen, pero probando todo lo que dicen, porque de otra manera siguen siendo falacias y mentiras.

Abrir un medio de comunicación impreso y leer, verbigracia, lo de la Reforma Electoral y que los actuales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova se van en abril del año 2023, y que debe reformarse la Ley Electoral para que no siga siendo el mejor negocio para los políticos, que estamos de acuerdo en que se eliminen los 200 diputados plurinominales, de partido, porque incluso cuando estos se crearon era otro este país y eran otras las minorías, hoy hay tantos partidos que han hecho es un gran negocio y desde luego que quieren seguir usufructuando y succionando la ubre del gobierno; y en este caso, quienes somos causantes cautivos estamos muy conscientes de que de los impuestos que nos quitan por nuestro trabajo cuando el Instituto Nacional Electoral pide un presupuesto determinado, esto es para que pueda sufragarse, más que los procesos de selección o de elección, son las partidas que hay que dar a cada uno de los partidos políticos, en función de esa operación matemática del número de votantes, lo que costó llevarlos, y entonces ya están listos para recibir para las elecciones de Coahuila y el Estado de México del año que entra y lo demás, cientos, decenas o miles de millones de pesos todos los partidos, incluido por supuesto MORENA, que ha querido devolver lo suyo y no se lo han permitido, pero el PRI, el PAN, el PRD, lo que queda de él, y los demás, están con la mano estirada para recibir cantidades que después la tergiversan, les dicen que hagan mil folletos de difusión política, hacen cien y una factura por lo demás; estas hipótesis son reales, son verdaderas y por eso todos los dueños de los partidos políticos están ricos y han hecho de ésto un gran negocio.

CONCLUSIONES

Primera: Es tiempo de dejar de molestar y denostar al Presidente.

Segunda: Si tienen pruebas, elementos para un juicio, hay que enseñarlas y sacarlas, de otra manera callarse.

Tercera: Es tiempo ya de que pensemos más en México y los mexicanos y no en nuestros intereses personales como hacen la mayoría de los periodistas que calificamos de sicarios, y algunos que ni siquiera llegan a ese oficio y sin embargo están permanentemente calumniando, diciendo mentiras, no sólo del Presidente sino de todo su gobierno.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com