Negativa y traicionera es la actitud de Ken Salazar

Desafortunadamente personas con poca valía y honestidad pueden hablar mal de alguien cuando no está presente; en el caso concreto había, sin metáforas, una luna de miel, que inclusive desde la perspectiva de este tecleador, era algo así como abuso en cuanto o lo que Salazar hacía sin seguir los protocolos, entrevistándose con secretarios de Estado, en las Cámaras de Diputados y Senadores, era recibido con bombo y platillo en Palacio Nacional, parecía y desgraciadamente era una apariencia negativa, que todo iba bien en las relaciones de éste que era el representante del gobierno norteamericano, y que ya en unos días se va para que venga el nuevo que representa a los republicanos.

Es reprobable, porque el tiempo, la temporalidad, la circunstancia, el hacer frente a la persona, la crítica en los términos que sea tiene un valor; cuando es en la ausencia y el criticado no se puede defender, es deleznable que ésto además haya sido prolífero y multiplicado en los diferentes medios de comunicación, porque cuáles fueron las razones para hablar de una política de seguridad nacional; y doy como ejemplo cuando se detuvo al hijo del Chapo en Culiacán, para efectos de deportación, y López Obrador iba en camino por carretera, en ese momento se enteró que tenían a este joven ahí detenido, ya lo iban a mandar y dijo él “suéltenlo”, porque los narcos y toda la gente que estaba en ésto habían tomado ya las plazas y los multifamiliares que hay en Sinaloa, donde viven militares con sus familias y sus hijos, con la amenaza de haber hecho un cinturón para prenderle fuego, en caso de que a este joven no lo soltaran; frente a ésto se prefirió una acción que le ha costado mucho, le costó al gobierno anterior, inclusive la metáfora que nunca se entendió "abrazos no balazos", y que ahora Salazar la utiliza como argumento para decir que el expresidente nunca aceptó la ayuda que se le ofrecía para combatir a los narcos; pero en este caso hay que subrayar que el secuestro del Mayo Zambada, de un hombre de más de 80 años y mermado en su salud, lo hizo el gobierno de Estados Unidos, su Embajador y todos los que en estos se enteraron, pero no el Presidente, ni México.

Inclusive el expresidente reiteró en su momento la petición, de llevar una buena relación, y así era, pero ahora con esta nueva manera traidora de llevar lo que ya no hay amistad, ha recibido, primero una respuesta categórica de la Presidenta Sheinbaum, porque el conducto oficial, diplomático, el adecuado, no sólo para Salazar sino para cualquier Embajador de cualquier país acreditado en México, es la Secretaría de Relaciones Exteriores y no el picaporte, el derecho de abrir la puerta de la oficina del Presidente por las consideraciones y la relación que se llevaba en el caso concreto con Salazar.





Es impresionante, que la Presidenta haya hecho una serie de consideraciones, e incluso aplicar el método comparativo a declaraciones que hizo el sujeto de marras, en alguna vez hace dos o tres semanas en las que hace hoy, porque con las que expresa ahora, es evidente que es muy fácil decir a toro pasado, que todo estaba mal, que no quiso ayuda, y entonces ¿qué hacía el señor Salazar en medio de eso?, ¿Complicidad?, ¿ingenuidad? ¿Estulticia? ¿O convenía en ese momento tal cual? Porque hasta la fecha, y esto es muy importante distinguidos lectores, es un misterio, que el gobierno mexicano nunca ha recibido una respuesta, de cómo le hicieron para llevarse a Mayo Zambada a Estados Unidos, además que ahora va a ser juzgado por el propio Kogan, el Juez de García Luna, y se pide que haya cadena perpetua, etc., pero finalmente la maniobra de que se lo haya llevado en un avión, y decirle que iban a una parte del territorio nacional y desviarse para irse a Estados Unidos, según la prensa, y finalmente entregarlo allá, el gobierno mexicano hasta donde sabemos nunca se enteró; por eso es loable que la Presidenta Sheinbaum haya hecho una réplica en la conferencia de la mañana, en cuanto a las respuestas, y sobre todo a impedir la denostación del Presidente, porque si bien es cierto que en lugar de otra guerra contra los narcos como la de Calderón con tantos daños colaterales, López Obrador prefirió ir por la paz; es una realidad que en ausencia es una cobardía atacar o hablar mal de una persona, y ese es el supuesto el que se está dando y que están todos los medios y donde la Presidenta se toma el trabajo de decir, en realidad como país libre, independiente y soberano, tenemos que defender y dar el lugar y mandar al diplomático a Relaciones Exteriores, y además lo que dijo la Presidenta, que había disparatadas, que había errores, que había hecho antes una información después otra, como decía, según la metáfora que casi todos mis lectores conocen de la Chimoltrufia que decía: "Así como digo una cosa digo otra”.





Conclusiones

Primera: Es de poca educación y de poco valor personal, hablar mal de los demás a su espalda.

Segunda: Se agrava, ejemplos sobran de traidores al expresidente de la República, encumbrados en diferentes lugares, por ejemplo, en la Suprema Corte, y entonces esta gente que dio una puñalada por atrás, habría que decirles también lo que Julio César, cuando es traicionado y recibe la puñalada y dice: "Et tú, Brute”.

Tercera: Es importante reiterar que no somos colonia, que no somos sucursal de Estados Unidos y el tras patio, sino una nación soberana e independiente, que tenemos una historia de 800 años y que hay que respetar; aquí diría yo como corolario y final, cuando los españoles llegaron aquí en 1521, México tenía una cultura y una ciencia y matemáticas tan importantes, que sólo esto lo dejo como un recuerdo, los mayas inventaron el método matemático el cero.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com