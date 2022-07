México es primero: Andrés Manuel

¿Sabían ustedes distinguidos lectores que los promotores de las consultas sobre presuntas violaciones de México al tratado comercial de América del Norte-T-MEC son los mismos que entregaron los recursos naturales, eléctricos, mineros, del suelo y del subsuelo y petrolíferos del país, e incluso la refinación de las gasolinas cuando en un momento dado se habló de un pozo petrolero llamado Ixtoc-I en Campeche; y que habría que aprender a administrar la abundancia?. La entrega de los recursos data de la época de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994, cuando decidió que los tejanos concretamente los Bush deberían ser quienes refinaran las gasolinas para México y que nosotros le vendiéramos la abundancia de nuestros recursos petrolíferos; empezó la debacle; la ratificó Zedillo 1994-2000 y para no quedarse atrás, dado que en su momento los mexicanos votaron contra el PRI no a favor del PAN, Fox 2000-2006 hizo lo propio y la historia ya la conocemos; las trampas vinieron, el Tribunal Electoral de ese tiempo, al que se llevó problemas electorales, decidieron que en el año 2006 Calderón había ganado las elecciones, a pesar de que se dijo “que Fox había metido pero tantito la mano en las elecciones”; todo mundo vimos que un porcentaje absurdo y Luis Ugalde así lo ratificó por 247 mil votos le robaron la presidencia a Andrés Manuel; entonces se vino la elección de Peña Nieto; conquistó a la población y efectivamente ganó por más de tres y medio millones de votos, habiendo derrotado a Andrés Manuel en el año 2012; pero Peña consolidó el atraco a los recursos naturales de México, hasta que en el 2018, 30 millones de mexicanos escogimos a Andrés Manuel y de entonces a la fecha ahí están las respuestas.

Es importante subrayar que Andrés Manuel ha recuperado no sólo la dignidad sino además la solvencia económica de México y los mexicanos. Rememoremos para no ir muy lejos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que ratificó y le dio a México la propiedad de todos los recursos naturales y los subterráneos y lo que hemos mencionado del país. Dos ejemplos serán suficientes para ratificar nuestro aserto; la nacionalización del petróleo hecha en 1938 por Lázaro Cárdenas; y en su momento 1958-1964 Adolfo López Mateos mexicanizó la electricidad, aquí que vale la pena, como una información cultural y política interesante de hace unos meses, que Francia acaba de consolidar la nacionalización de su industria eléctrica, de la que ya tenía gran parte y ahora tiene el cien por ciento; precisamente previendo lo que Andrés Manuel está combatiendo, que la energía, sea gasolina, eléctrica, eólica, o la que venga, no quede en manos de sátrapas o de comerciantes, que sin importar el país quieren hacer con esos recursos los negocios de sus vidas.

Hay que ratificar que desgraciadamente los malos mexicanos, vendepatrias del siglo pasado y del presente, malbarataron al mejor postor el pasado y el futuro del país, violando las leyes constitucionales; pero como dije antes, para bien de todos los mexicanos, 30 millones escogimos en el 2018 a Andrés Manuel, y de entonces a la fecha ahí están las respuestas.





CONCLUSIONES

Primera: Por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras familias, debemos apoyar con conocimientos, con jurisprudencias, con leyes, con acciones jurídicas a Andrés Manuel y a nuestro país.

Segunda: La forma en que violando la Constitución expresidentes y comerciantes han hecho sus mejores negocios deben terminar; y como bien dijo el señor Presidente, no es nuevo lo que está ocurriendo con las consultas, y precisamente reiterando lo que él dijo: “Estas consultas se han dado en varias ocasiones” reiteró que la primera, cuando Estados Unidos, lo hizo contra Canadá; después cuando este país lo hizo de regreso contra los norteamericanos, pero igualmente con México y Canadá; y también ahora estamos viendo la unión de Estados Unidos y Canadá contra México.

Tercero: Estaremos al pendiente y seguramente que los instrumentos jurídicos que prevén las controversias en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, acabarán dando la razón al Presidente mexicano.