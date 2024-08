Democracia Mexicana / Metodología exegética, histórica, sociológica, jurídica y dialéctica

La metodología y la sistemática jurídica, aplicando las palabras citadas al rubro, pueden permitir a los neófitos, ignorantes, -a los sabelotodo- que ahora resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en artículo 54 regula el asunto del 8% de la representación de los Diputados en la Cámara Federal, que se dice que quieren una interpretación “sensata” y desde nuestra perspectiva a modo para los detractores y los que perdieron frente a los 36 millones de mexicanos que sufragamos por Sheinbaum.

La exégesis de la ley es el culto al texto de la misma, lo que está escrito por los legisladores; en los otros métodos, por ejemplo el sociológico, se funda principalmente en la Sociología en general y ésta en la Sociología Jurídica para hablar de hechos jurídicos que después se convierten en normas, hipótesis que se dio cuando hubo tantos conflictos en el pasado, para determinar el número de Diputados que tendrían que ser plurinominales; si hablamos del método histórico, también tenemos que considerar que la historia nos da los elementos si nos ubicamos en las épocas correspondientes, en este caso cómo fue la historia, la interpretación constitucional, desde que Reyes Heroles copiando algunas normas europeas propuso la representación de las minorías, y de ahí en adelante, durante más de 50 años se han hecho tergiversaciones y adaptaciones de acuerdo a los intereses particulares; si nos vamos hasta el método dialéctico, habría que considerar las tres grandes partes que lo componen, la tesis que sería la posición ideológica que se sostenga en cuanto a la interpretación; la antítesis que sería exactamente lo contrario derivado de esa tesis y después la suma de las dos, la síntesis, de la cual nuevamente habría que sacar otras tesis y llevado ésto a la interpretación de la Constitución habría que concluir que en ni la señora Zavala del INE ni otros distinguidos funcionarios pueden detener la voluntad de los 36 millones de mexicanos que sufragamos; porque los votos que se emitieron en lo particular por MORENA; lo mismo por el Partido Verde y la misma forma por el Partido del Trabajo, ha dado como resultado que 373 Diputados Federales electos legalmente y por nuestro voto deben integrar la Cámara de Diputados, lo que evidentemente y ahora ya acude a ésto hasta el señor Ken Salazar, que a él se le olvida que en Estados Unidos el sistema democrático no toma en cuenta los millones de votos, sino son los 570 delegados o funcionarios electorales, los que van a determinar la elección en cuanto al Presidente de la República, porque según cada Estado y su importancia tiene el número de lectores; pero esto es la democracia en Estados Unidos; entonces en esas circunstancias tenemos que considerar que no hay que buscarle “mangas al chaleco” ni tampoco ver lo que es claro, ni tampoco dejar de oír la voz del pueblo, es cierto, es una realidad, que 36 millones de mexicanos sufragamos en favor de MORENA, de la Cuarta Transformación, de Claudia Sheinbaum, porque queremos que no regresen los corruptos, que el país siga creciendo y que el modelo, como gobernó el estadista Andrés Manuel, tenga una continuidad, de acuerdo al estilo personal, la capacidad, la cultura, el sentimiento y la inteligencia de una mujer como Claudia Sheinbaum para bien de México y los mexicanos.

Podríamos seguir hablando de cuestiones metodológicas, pero realmente los que pretenden determinadas canonjías con ésto deben consultar diccionarios de la Lengua, diccionarios de política, de gramática, de historia, para que ilustren un poco esas absurdas hipótesis y creencias de que la voluntad del pueblo no se va a respetar.

Conclusiones

Primera: Todos los métodos científicos, jurídicos, sociológicos, históricos, dialécticos, aplicados a la realidad del voto emitido por los mexicanos no puede ser tergiversado.

Segunda: Las interpretaciones, reflexiones, que se quieren “sacar de la manga” entre otros esta señora Zavala del INE, quieren pasar con una voluntad sobre la de 36 millones de mexicanos, que reiteramos, votamos por que siga el cambio y se construya el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Tercera: Nada más falta que inventen un método para decir como la Chimotrufia “así como dije que era ésto ahora me retracto"; en serio, debe respetarse la voluntad de 36 millones de mexicanos frente a este grupúsculo que pretende, todavía los infiltrados en el INE que dejaron las autoridades anteriores, seguir manipulando la vida, la historia, el presente y el futuro de México.





