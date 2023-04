Liderazgo en latinoamérica de Andrés Manuel

La reunión regional a la que ha convocado el Presidente, con la participación de 11 países de Centro y Suramérica es el signo más visible de la respetabilidad que ha logrado el país en el mundo.

Las banderas enarboladas por Andrés Manuel no puede ser más propicias que abatir el hambre y sobre todo que los intermediarios comerciales a alto nivel bajen sus pretensiones y entonces los propios países participantes eliminen aranceles, transmitan tecnologías, procuren abaratar los productos, lo que evidentemente es esencial, porque los otros líderes, otros países de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, tienen unas preocupaciones que no son la esencia del pueblo, más bien ellos están pensando en los negocios militares, en la venta de armamento como ocurre en este caso, Ucrania ha quedado endeudada por los próximos 20 o 30 años de todo lo que ha comprado de armas a los diferentes países, en esto es importante señalar que no es dádivas, ni aportaciones de los países sino la venta de armamento sofisticado, tanques, aviones y todo lo demás, que evidentemente trae por parte también de Rusia otro incremento, porque a su vez venden, fabrican más armas y es una guerra sin fin, que ahora la amenaza nuclear está más cerca que nunca, sobre todo con la admisión que se hizo ya de Finlandia en la OTAN, respecto a su presencia para la mejor defensa, porque geográficamente dada la ubicación de Finlandia se abre un frente impresionante contra Rusia, por los linderos que tienen como Estados.

Volviendo a Andrés Manuel, es muy importante subrayar su preocupación, que se manifiesta ahora con la próxima entrevista, viaje que hará a Suramérica, precisamente para ratificar ese liderazgo y sobre todo que siga creciendo la respetabilidad respecto a nuestro país.

Es una virtud importante señalarla, que la macroeconomía mexicana está en su mejor época, dado que el dólar que en su momento se dijo que después de tres o cuatro años de gobierno de Andrés Manuel andaría sobre treinta o cuarenta pesos, hoy para regocijo de todos los mexicanos su precio no supera los diecinueve pesos, e incluso ha oscilado en compra y venta de dieciséis cincuenta a dieciocho pesos; esto ya se empieza a reflejar en la microeconomía en los hogares, porque ya se ha reducido la inflación en forma significativa, y como lo acaba de decir el Secretario de Hacienda, todas estas nuevas formas de gobernar no están alterando ni incrementando los presupuestos ni los impuestos.

Mención aparte merece el hecho de que Andrés Manuel siga con la misma bandera de la democracia mexicana, porque ahora con el cambio del Instituto Nacional Electoral, debido sobre todo a un mecanismo de sorteo, es imposible que los opositores echen abajo la elección de la señora Taddei y de los otros Consejeros, porque finalmente de las cuatro quintetas constituidas por 20 personas fue la suerte la que decidió quiénes deberían estar ahí; y ha caído muy bien la noticia, la primera de la señora Taddei en cuanto a que ya ella inició la reducción de su salario, para que haya una congruencia y una democracia menos dorada, sobre todo con menos abusos como ocurrió en el pasado.

También es importante subrayar el aspecto político de lo que se está manejando ahora, porque si Mario Delgado y la Secretaria General de MORENA tienen que salir del partido, las cosas probablemente sean más equilibradas para los cuatro candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, veremos y en su momento emitiremos una opinión al respecto.

También por lo que se refiere al método de la encuesta, éste sigue ya aceptado y ratificado Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y el propio Monreal, que antes se resistía pero que ahora es evidente que este método será el que determine quién será en el mes de junio de este año ya el candidato, no los aspirantes sino el abanderado de la Cuarta Transformación y de MORENA para luchar por la Presidencia de la República.

Otro aspecto importante que debemos subrayar es que se avizora un triunfo arrollador para Delfina Gómez en el Estado de México, sobre todo después de 100 años del PRI y de hegemonía dictatorial; podemos pensar que con los 15 puntos que ya lleva Delfina Gómez de ventaja, podrá consumarse una hazaña histórica, que será la víspera, será la entrada al triunfo que tenga Andrés Manuel, la Cuarta Transformación y el candidato o la candidata que sea designado en las encuestas para ocupar la Presidencia a partir del año 2024.

La continuidad de la que hablamos en el pasado es muy importante, porque no se puede dar marcha atrás a un programa de gobierno tan importante como el que ha desarrollado Andrés Manuel, y por eso en su momento dijimos no habrá un continuismo, porque no tendremos, si fuera Sheinbaum u otras las personas, una calca o un clon de Andrés Manuel, serán los programas, serán las directrices, serán las reformas constitucionales que ya son, pero cada quien su estilo personal tendrá que imprimirlo a su presidencia.

CONCLUSIÓN

Primera: Es importante reconocer el papel de estadista que ha desempeñado Andrés Manuel, y que ahora es reconocido por 11 mandatarios de Centro y Suramérica.

Segunda: El tema de la migración como se está tratando en México, que antes no existía, ahora se está tratando de hacer una curación como si fuera pandemia, incluida la desaparición del Instituto Nacional de Migración, para crear una entidad que sea más adecuada, con más humanistas, para quienes desgraciadamente emigran de sus países y han encontrado, no las puertas abiertas de Estados Unidos, pero si las de México para llegar hasta ese país.

Tercera: Estamos convencidos de que el programa de gobierno de Andrés Manuel ha sido el mejor para garantizar una democracia verdadera; un Instituto Nacional Electoral sin lujos y sin trampas, y una vida mejor para todos los mexicanos y las mexicanas.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com