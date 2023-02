¡Las mañaneras: panaceas de las comunicaciones políticas de Andrés Manuel!

Principios elementales del periodismo, de la política, del sentido común, de la curiosidad de los lectores, y de quienes tienen la responsabilidad de elaborar los diferentes medios masivos de comunicación impresos, en línea, en las redes sociales, en las nuevas aportaciones de la Inteligencia Artificial (AI) los avances del METAVERSO, desde nuestra perspectiva ha sido superado por la creación de Andrés Manuel en cuanto a las “Mañaneras”.

Igualmente es importante subrayar que cuando una investigación periodística o una noticia se convierte en un bulo, o en fake news caen en el amarillismo y en consecuencia, ejemplos tenemos muchos, de los diferentes medios impresos de comunicación del país; alardean; especulan; blofean; y sacan una primera plana de una noticia determinada, ya manipulada, y al día siguiente no hay un seguimiento; la nota no vuelve a aparecer o quizá se vaya a páginas interiores donde nadie lo vuelva a ver, porque el medio dio el golpe con una nota caracterizada por un “amarillismo”.

Reiterar, subrayar, ratificar, que el seguimiento de una noticia desde sus orígenes hasta que llega a un final, es muy importante y caracteriza la profesionalización de los medios de comunicación, como ocurre en el caso concreto de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, donde tengo el honor de escribir esta columna; y sobre todo porque si tomamos como caso la columna que escribe nuestro Director General Daniel Martínez, vemos que siempre hay periodismo de investigación y seguimiento de las noticias.

Reconocer que en la historia política de México y probablemente en el mundo, no habíamos encontrado un gobernante, un Presidente, un Rey o un Emperador, que fuera capaz de sostener día con día, lunes a sábado y a veces los domingos, conferencias a los medios masivos de comunicación, con el nombre inventado por el propio Andrés Manuel de las “Mañaneras” porque una de las razones del éxito de esta mañana es el diálogo, que se inicia con el propio Andrés Manuel; que a los temas que propone y las personas caen en esto, que aceptan que él programe y que incluso en muchos asuntos de “La nota”; o como se dice en el medio periodístico “La de 8”, es muy importante y que el diálogo se inició en las “Mañaneras” del presidente con él mismo, lo ha hecho extensivo a los reporteros y evidentemente participan miembros del Poder Ejecutivo y en algunos casos con cuadros y estadísticas trascendentes, que aquí es donde viene lo más importante, todos, los que hacen del periodismo una profesión, un “modus vivendi” como un “modus operandi” llegan al juego de Andrés Manuel pone, él dice cuáles son las reglas y la gente no le queda más que de esa situación.

Si hiciéramos un ejercicio matemático para que el resultado sea preciso y exacto, diríamos que todos los medios de comunicación impresa, filmados, en línea, escritos etc., según han transcurrido cuatro años, no pudieron; no pueden ni podrán estar a la altura y al nivel de Andrés Manuel en cuanto al contenido de las razones de gobierno, de los programas, de las tesis que sostiene Andrés Manuel, porque él les lleva la gran ventaja de que es el Presidente de la República y de que ha creado sus propios medios de comunicación y sus “Mañaneras” son como dije al principio de esta nota una panacea.

Quien quisiera emular esta creación de Andrés Manuel tendría que erogar millonarias cantidades de dinero, y además no habría la seguridad como la tiene Andrés Manuel de la difusión de sus dichos; del lenguaje que ha creado de manera coloquial y que los demás lo han secundado, y sobre todo tener la certeza de la certidumbre de que lo que hace Andrés Manuel será comentado por todos los medios.





CONCLUSIONES

Primera: Andrés Manuel pone la agenda política, de trabajo, de logros, de puntos de vista, y lo que a usted se le ocurra distinguido lector.

Segunda: En el argot periodístico se dice, vamos a consultar esta fuente porque seguramente habrá algo importante, que se conoce como “Dar la nota”.

Tercera: La ventaja de las “Mañaneras” permite a Andrés Manuel rebatir a tiempo, sobre todo, valga el pleonasmo en tiempo real, a cualquiera que lo interpele, lo satanice o lo acuse con y sin fundamento de malos pasos en el gobierno.

Cuarta: Las “Mañaneras” han significado para el gobierno ahorros de miles de millones de pesos que ya no se dan en las diferentes direcciones de comunicación social que habían en el Gobierno Federal y que antes los anteriores gobiernos pagaban a los directores de esos medios, a los dueños y en muchas ocasiones a los propios periodistas, que vendían las notas o vendían facturas y de esto obtenían quince o veinte por ciento de ganancias, y además en un momento dado se pagaba para que los medios no publicaran.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com