¡Encuestas políticas resultaron inmejorables para elegir candidatos a puestos de elección popular!

Considerando la historia de México, de los años de su partido hegemónico, de 100 años de estabilidad o un poco más, partiendo de Plutarco Elías Calles, aquella institución del llamado “dedazo”, la metáfora del “tapado”, la manera en que diferentes presidentes escogieron a sus sucesores, dieron en el pasado resultado, que en un momento dado no fueron los más adecuados para el desarrollo del país. La consecuencia la hemos padecido durante décadas de aquél sistema político, y que honrando esta columna, consideramos que así era la democracia mexicana, y que hoy ésta se mejora, se proyecta hacia otros niveles, y el ejemplo de MORENA, contenido en sus reglamentos, auspiciado por Andrés Manuel, y con resultados tan importantes, como contar del año 2016 a la fecha con 23 Estados de la República gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional, y que vale la pena colacionar que esos gobernadores llegaron a esa posición después de haber competido entre ellos, entre los que aspiraban en un Estado a gobernarlo a través de las encuestas.

El método ha sido cuestionado. Forma parte de los reglamentos de MORENA. Se han sometido a él los aspirantes a puestos de elección popular, y sobran ejemplos de quienes al verse desplazados por las encuestas han optado por irse del partido o en un momento dado, como está ocurriendo en la actualidad con Ebrard, inconformarse, y ahora llevado ésto al extremo, de ir hasta el Poder Judicial Federal Electoral para que apure a la Comisión de Justicia de MORENA a que resuelva la queja, en cuanto a que no le pareció la forma en que se llevó la encuesta para designar al coordinador o coordinadora de MORENA y para el bienestar de ésta; aquí también debemos dejar muy claro que los tiempos electorales, de acuerdo con la ley, son unos y los de hechos son otros; en otras palabras, seguimos con el ejemplo en el que Claudia Sheinbaum resultó vencedora, y que además no debemos olvidar, que una es la encuesta, y en el caso concreto para la Coordinadora Nacional, se sugirieron y los aspirantes a ser coordinadores, propusieron y se aceptaron sus propias agencias para las encuestas; y para bien de MORENA, del país, de la institucionalidad del gobierno, las cinco encuestas le dieron una mayoría absoluta, total, a Claudia Sheinbaum; quedó en segundo lugar Ebrard; en tercero, contra todos los pronósticos, Fernández Noroña, después Velazco y finalmente Monreal.

Si la historia breve de MORENA ha logrado sacudir este país y en tan pocos años tener por la vía del voto la elección y el control de 23 de las 32 entidades federativas, quienes aceptaron las reglas de las encuestas, quienes firmaron en un acto de inteligencia y hombría, o de valor femenino, se han sometido a esas encuestas, y el resultado ya lo conocemos. Quienes no lo aceptan, a pesar de haber firmado un documento de esa magnitud, están faltando a su palabra; y desde la perspectiva de quien escribe estas líneas, imagínense ustedes distinguidos lectores, voy a usar el caso de Ebrard, que él hubiera sido el que hubiera ganado las encuestas y que en un momento dado dijera, pues no, eso no me parece, yo voy a hacer otras cuestiones, o esto no va a ser así como se prometió, o finalmente no quisiera ni ejercer esa victoria, de las encuestas, nos pondría en una hipótesis, de hasta dónde cumple con su palabra, con su integridad, como sí lo hicieron los demás, a pesar de que en la televisión reflejaban caras largas, duras, Adán Augusto López que no lo habíamos mencionado, hay rumores de que sería Presidente de MORENA, de que iba a ser coordinador de la campaña, que no lo está, etc., pero finalmente y esto es fundamental para quienes me hacen el honor de leer estas líneas, no estamos en tiempos electorales para escoger precandidatos ni candidatos a la Presidencia de la República, éstos ya vendrán.

CONCLUSIONES

Primera: Andrés Manuel ha creado un sistema político importante con resultados impresionantes, que hablan por sí mismos, haber logrado la Presidencia de la República y que evidentemente fue escogido a través del sistema de encuestas.

Segunda: Ha logrado revolucionar la política en México, y adelantando los tiempos, con una terminología diferente, ha logrado que estos coordinadores, verbigracia Sheinbaum y los que vienen, estén haciendo no campaña de presidencia sino de fortalecimiento de MORENA.

Tercera: Quienes firmaron, Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto, Fernández Noroña, Monreal y Velasco, se sometieron y deben cumplir su palabra, porque además, desde que se hizo este documento se dieron las posibilidades de que ocuparan otros puestos en el gobierno.

Cuarta: Si los cálculos de la elección, primero por encuesta de los 23 gobernadores y ahora de Sheinbaum para la Presidencia, nos permite augurar una votación impresionante, que podrá actualizarse con el Plan C; y hacer efectivas las reformas constitucionales que demanda el país para que nuestro partido tenga mayoría calificada, tanto en la Cámara de Senadores como en la de diputados.





