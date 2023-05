¡La UNPF contra AMLO!

Conflicto entre la Secretaría de Educación Pública y la Unión Nacional de Padres de Familia, es por cuestiones ideológicas dejan de lado, y esto muy importante, el interés superior de los niños y las niñas de nivel primaria que recibirán los 14 millones de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023—2024.

Abusando del juicio de amparo, la Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo una suspensión provisional para que no se impriman los libros, esto debido a una Juez, Yadira Medina, del Tercer Juzgado de Distrito en materia administrativa el 18 de mayo. Buscamos, pero no encontramos argumentos, como no sean las posiciones ideológicas del gobierno de Andrés Manuel en esta materia y la de la Unión Nacional de Padres de Familia, que se caracteriza por su estancamiento y no ver el gran daño que se les va hacer a los niños si empiezan clases sin libros.

Frente a lo que ordenó la Juez Medina, el Colegiado Séptimo en materia administrativa de la Ciudad de México revocó y dio la razón a la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto se paró la impresión de 14 millones de libros, y ahora dada la sistemática jurídica del país, nuevamente, porque se va a resolver la definitiva, y desde nuestra perspectiva deberá negarse la suspensión para que los libros continúen imprimiéndose; ésto se resolverá probablemente cuando este artículo es circulando.

Es importante para quien esto escribe, y atendiendo a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, su educación y todo lo que debe estar a favor de ellos, no puede sujetarse a un conflicto ideológico sin proteger ese interés superior; es decir, primero los niños y después los padres de familia y la propia Secretaría de Educación Pública. En esa perspectiva debemos entender que las diferentes corrientes ideológicas vinculadas a la educación, que en los pasados gobiernos mutilaron la historia, quitaron cuestiones fundamentales de nuestro pasado, recordándoles que un pueblo sin historia y sin identidad pierde su esencia; llevado esto a la problemática de la revocación de ese fallo para no imprimir los libros de texto, nos permite opinar que evidentemente no es el momento, dado que el próximo ciclo escolar está por empezar, de someter a una resolución jurídica en materia administrativa, que dejen a los niños sin libros, por ello, y estamos en favor de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de la Secretaría de Educación Pública que tiene esa gran responsabilidad, y reiteramos que esto ha sido una tradición de la Unión Nacional de Padres de Familia, que nunca han estado conformes con los métodos, con los cambios en la historia, en la Constitución y en todo lo que tenga que ver con la educación de los niños.

Tenemos la confianza, como lo expresamos antes, que prevalezca el interés superior de los niños y las niñas. Que si bien la Unión Nacional de Padres de Familia y la Secretaría de Educación Pública tienen conflictos por esta materia, deben dialogar, sentarse, hacerlo con tiempo, porque en vísperas de que comience el ciclo escolar 2023—2024, no es posible que por el mandato de una Jueza administrativa se detenga con sus graves consecuencias económicas, históricas, de formación de los niños, la impresión de 14 millones de libros de texto gratuitos.

En el fondo, entre líneas, lo que se dice entre esos textos y no se dice de manera expresa, es una batalla contra Andrés Manuel López Obrador, contra la Cuarta Transformación, porque por primera vez un Presidente de la República voltea a ver a los niños con una formación histórica muy importante, que la tiene el Presidente de la República, y que es lo que nos ha caracterizado siempre en esta materia.

Reiteramos que los intereses de la Unión Nacional de Padres de Familia y los propios de la educación pública léase contra Andrés Manuel, no debe ser una hipótesis tan grave que no permita todas estas cuestiones, porque en un momento dado tendríamos problemas de otra índole.





CONCLUSIONES

Primera: La revocación del fallo para tener la impresión de los libros de texto, desde cualquier punto de vista, perjudica la formación de los niños y las niñas de primaria.

Segunda: Tanto la SEP como la UNPF deben sentarse y ventilar estos problemas con soluciones a tiempo, no cuando ya está la impresión de los libros y que simplemente porque una Juez de Distrito administrativa dice párenla, sin considerar las graves consecuencias que esto tiene, porque no es cuestión de parar y volver imprimir, dada la proximidad del nuevo ciclo escolar.

Tercera: Es muy importante que se pueda resolver dando prioridad al interés superior de las niñas y los niños, para que el próximo ciclo escolar, después de una discusión, de una reunión entre las partes en conflicto, se pueda mediar, se pueda dialogar y se pueda llegar a una solución adecuada.

Cuarta: Esta problemática se ha dado fundamentalmente en este gobierno, que ha resuelto las lagunas de conocimiento que había, tanto de la historia de México como de los antecedentes de lo que somos como país.









Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com