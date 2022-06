¡¡Invencibles las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador!!

Esta nueva forma de gobernar en la que nuestro Presidente vela por nosotros los mexicanos 24 horas del día, los siete días de la semana y los meses completos, no se había visto, ni existe en el mundo un gobernante que se le pueda equiparar. Las mañaneras han resistido de todo; calumnias; infamias; difamaciones y por supuesto chantajes, evocando en este caso a lo que decía José López Portillo, Presidente en su momento, que se quejaba del mal trato que le daban los medios de comunicación y públicamente dijo “a la prensa le pago para que me peguen”, ¿y qué ocurrió?, le siguieron pegando. Las mañaneras han sido como una panacea y sobre todo porque Andrés Manuel cerró la llave de la mina de oro que eran los medios de comunicación en México. Se acabó el reparto a la prensa escrita, a la televisión, a los medios electrónicos; ya no hay “chupes”; se acabaron los “embutes” porque Andrés Manuel cortó de tajo con esto la corrupción.

Haciendo una suma de lo que ha ocurrido, tenemos que con las mañaneras perdieron todos cuantos habían hecho un negocio de la prensa y las noticias. Ninguna dependencia oficial federal tiene presupuesto propio de difusión o comunicación social; eso se concentró en una sola que está en la Presidencia de la República; y frente a ésto es evidente que las mañaneras se han fortalecido tanto que del 2018 al 2022 se corona con la palabra del gobierno éxitos, salud fiscal; abatimiento a la corrupción; Andrés Manuel desde nuestra perspectiva goza de una salud derivada de las maneras, física envidiable; política evidentemente; económica, al extremo de haber llevado la cuestión de la gasolina con problemas internacionales a que el gobierno no recibe los 5 o 6 pesos por litro que los demás han cobrado, y que es un absurdo porque es igual que el impuesto por tener un vehículo, por qué tenemos que pagar una tenencia por tener un coche, lo que es un absurdo y ojalá desapareciera. El pueblo queremos a Andrés Manuel, y estamos conscientes de que haber cerrado la derrama económica que se hacía a través de los medios y con las noticias, le ha dado una gran salud política a todo lo que realiza Andrés Manuel; además de que como es evidente, por ejemplo cuando decidió eliminar todos los servicios aéreos, helicópteros, aviones del Gobierno Federal, poca gente sabe que se ahorraron a partir de entonces 30 millones de pesos diarios; ahora tenemos un Presidente que viaja en la línea comercial, se somete a estas reglas y evidentemente eso beneficia a México, a los mexicanos, a las mexicanas y a todos quienes hemos puesto nuestras esperanzas en la Cuarta Transformación y sobre todo en que la experiencia que es la madre de la ciencia, acompaña a Andrés Manuel, porque como es evidente y es del dominio público, fueron tanto los fracasos políticos desde la Macuspana hasta lograr la titularidad de la Ciudad de México y hoy ser el Presidente de México, que está sentando precedentes como nadie, nos permite afirmar que éste es otro país; que se acabó la corrupción; que los ricos han pagado sus impuestos, que tenemos un Presidente que trabaja por México 24 horas del día, todos los días de la semana; y que seguramente, porque la reglamentación de Morena va a permitirnos que a través de las encuestas venga una candidata o un candidato que garanticen con lealtad la continuidad de la Cuarta Transformación.

CONCLUSIONES.

Primera. En el extranjero se reconoce lo que Andrés Manuel ha hecho, que inclusive personajes como el inglés casado con una mexicana, es Jeremy Corbyn, quien fuera en Inglaterra el líder del Partido Laborista y que en su paso por México, parafraseándolo dijo “sentirse impresionado por los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador a favor de los pobres”.

Segunda. Antes de despedirnos de nuestros distinguidos lectores hay que llamar su atención sobre esta gran ola que viene con los gobiernos progresistas como ha ocurrido recientemente con la elección de Petro en Colombia, que se viene a sumar a la de Argentina, evidentemente México a la cabeza, Bolivia y los países que están en esa línea, al margen de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba que tienen un tratamiento especial.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com