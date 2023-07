¿Inhabilitará el TEPJF a los aspirantes a la Presidencia de la República?

Por sus iniciales el TEPJF es la última y máxima instancia electoral para determinar si los actuales seis personajes de MORENA, Partido del Trabajo y el Verde, están realizando actos de precampaña para obtener la candidatura, para competir por los partidos mencionados a la Presidencia de la República. Recientemente la oposición ha iniciado también su proceso, y de los 14 que tenían se le han ido reduciendo a tres o cuatro, y de ellos uno o una será ungido; en este caso la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá emitir una resolución que es inapelable en cuanto a varias hipótesis.

Primera: Demostrar que todos los aspirantes, precandidatos, “corcholatas” o como se les denomine, están realizando precampañas presidenciales; es decir, hiperbólicamente si vemos a un perro que tiene orejas de perro, pelambre de perro, hace pipi como perro y ladra, no puede venir cualquier decreto, circular o norma a decir ese es un gato. Esto está ocurriendo con los adelantos de los tiempos políticos. Es hasta septiembre y estamos en el mes de julio, cuando legal y oficialmente se puede hablar de precandidatos, ni siquiera candidatos, sino aspirantes, no sólo a la Presidencia de la República, aquí hay que señalar que a nivel nacional serán sometidos a elección popular 20 mil cargos, puestos de elección popular, que incluyen gobernadores, la Cámara de Senadores, la de Diputados, presidentes municipales y otras hipótesis. Frente a esto, el Instituto Nacional Electoral ha dicho que mientras no violen la ley, y sobre todo el plazo, que es en septiembre para iniciar formalmente las actividades de precampaña, no habrá problema; pero como dije antes con el ejemplo metafórico, estamos en presencia de verdaderas campañas electorales; hay derroche de recursos; compromisos en todo el país; para empezar los seis aspirantes de MORENA, del Verde y del Partido del Trabajo, están recorriendo de norte a sur y de este a oeste el país, con la tapadera de que será, el que gane, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional. Hasta aquí se enfocarían hacia MORENA; pero ya vienen, de hecho ya están, ya llegaron, los uno, dos, tres o cinco aspirantes de la oposición, cobijados en el PRI, en el PAN y lo que queda del PRD, para que hagan su trabajo, recorran el país y por supuesto, esto es muy importante, esto se permitirá a quienes quieran participar en el mes de septiembre; ésto que se está haciendo actualmente, que desde nuestra perspectiva es una precampaña, deberá ser resuelto por el TEPJF, incluyendo a todos los aspirantes de todos los partidos, para decir o para terminar, y aquí viene algo que puede ser muy grave, ¿Si inhabilitará a todos los precandidatos a la Presidencia de la República?. ¿Si el INE, está de acuerdo en lo que está haciendo actualmente? Si el INE se ha reunido con el titular del Ejecutivo Federal; evidencia, claridad en las preguntas, no las hay.

Por otro lado, queremos reiterar que el TEPJF tiene la última palabra. Puede y esto sería una desgracia para México, inhabilitar a todos aquellos que quieren, sean de cualquier partido, lograr primero la precandidatura y después la candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones que se celebrarán el 2 de junio del año 2024.

La primera semana de septiembre del 2023 es crucial, porque prácticamente con ella se inicia el período preelectoral, el permitido por la ley, para que los diferentes aspirantes recorran el país como precandidatos a la Presidencia de la República. Grave sería que el TEPJF estableciera la pérdida del derecho a registrarse como precandidatos a la Presidencia de la República a todos los que están pretendiendo esto, con la fecha límite de lo que harían hasta el 27 de agosto; después de esta fecha ya vamos entrar a lo que antes dijimos, el tiempo electoral legal para lo que los partidos quieren hacer.

CONCLUSIONES

Primera: El INE ha hecho su labor, pero todas sus resoluciones pueden ser derogadas, abrogadas, está a su validez total o parcialmente de acuerdo a lo que diga y ordene el TEPJF.

Segunda: Si en principio eran los de MORENA quienes se estaban adelantando, hoy se complementan los de la oposición, y entonces una resolución en ese sentido sería, o hacer ojos ciegos y oídos sordos a lo que está ocurriendo o poner una medida drástica, que sería gravísima para el país, porque imagínense ustedes distinguidos lectores, que a estas alturas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijera, ninguno de los aspirantes va a tener derecho a inscribirse.

Tercera: Están corriendo los días más difíciles y estamos a la espera, a la brevedad, a lo que ocurrirá de un momento a otro, a que el TEPJF diga, ordene, exprese la última palabra en esta materia, porque finalmente esto desembocará en las elecciones presidenciales y podría causar gravísimos daños al país, si el tribunal de marras determina que todos quedan inhabilitados.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com